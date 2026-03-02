Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Fermentált házi savanyú káposzta recp

A hungarikummá vált savanyú káposzta titka – Ettől lesz az otthoni változat is épp olyan roppanós, mint a vecsési

recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 15:15
hungarikumsavanyú káposztakáposzta
A tepertős pogácsa és a vecsési finomság is helyet kapott a hungarikumok között, ezzel 100-ra növelve nemzeti kincseink gyűjteményét. Most megmutatjuk, mi a titka a házi savanyú káposzta receptnek, amivel ugyanolyan roppanós és ízletes lesz a vitaminbomba, mint a piac legjobbjai!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar értéktár, hiszen hungarikumaink száma százra emelkedett. A tepertős pogácsa mellett a vecsési savanyú káposzta is megkapta a nemzeti értékek minősítését. Nem véletlenül: ennek az egészséges finomságnak egy magyar sem tud ellenállni. Most elhoztuk a legjobb savanyú káposzta receptet, amivel otthon is pofonegyszerűen elkészítheted a frissen avatott hungarikumot!

Házi savanyú káposzta receptet készítő nő.
Savanyú káposzta recept: így készítsd el házilag a vecsési finomságot!
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 
  • A vecsési savanyú káposzta bekerült a hungarikumok közé.
  • Néhány szabály betartásával otthon is elkészítheted a vecsési finomságot.
  • A fermentálás miatt valódi vitaminbomba.

A legjobb savanyú káposzta recept: miért érdemes minél többet fogyasztani ebből az egészséges hungarikumból?

A káposztát a fermentálás során mikroorganizmusok bontják le, így könnyebben emészthetővé válik, és biológiailag aktív vegyületek – például flavonoidok és fitoösztrogének – szabadulnak fel. Rendszeres fogyasztása számos pozitív hatással jár. Amellett, hogy támogatja a bélflóra egyensúlyát, gyulladáscsökkentő folyamatokat indít el, segíti a tápanyagok felszívódását, csökkenti az édesség utáni sóvárgást, K2-vitamin tartalma révén támogatja a szív és a csontok egészségét is. Sőt! Antioxidánsai és C-vitamin tartalma a bőrünk egészségét is szolgálják.

Így egy szuperegészséges étel foglalta el a 100. hungarikumnak járó helyet.

Mi a hungarikum?

A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

Forrás: hungarikum.hu

Hungarikum lett: íme, az igazán roppanós házi savanyú káposzta receptje

Az igazán ízletes savanyú káposzta recept titka nem a fűszerekben és a savanyításban rejlik, hanem magában a zöldségben. Csak az érett, kemény fejekből készülhet igazán ízletes étel, mivel ezek magasabb természetes cukortartalommal rendelkeznek – és cukor nélkül nincs megfelelő erjedés. Ettől lesz a végeredmény kellően savanykás és roppanós.

Figyelj az arányokra!

Az eredeti recept szerint kilogrammonként pontosan 1,5 dkg természetes sóra van szükség. Nem többre. Nem kevesebbre, mert ha túl kevés a só, nem indul be rendesen az erjedés. Ha viszont túl sok, kemény és élvezhetetlen marad a káposzta.

A vecsési jelleghez kilogrammonként egy teáskanál köménymag és egy kis babérlevél is dukál.

Mutatjuk, hogyan készítheted el otthon!

Házi savanyú káposzta hozzávalók:

  • 1 közepes fej káposzta (kb. 1 kg)
  • 1,5 dkg só
  • 2 db babérlevél
  • 1 tk. köménymag
Savanyú káposzta recept kostólása egy villával.
A savanyú káposzta érési ideje nagyjából 2-3 hét
Fotó: Madeleine Steinbach /  Shutterstock 

A házi savanyú káposzta elkészítése

  1. A külső leveleket eltávolítjuk, a káposztát lemérjük.
  2. Négybe vágjuk, majd egészen vékony csíkokra metéljük vagy legyaluljuk.
  3. Nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a kimért sót.
  4. 5–10 percig gyúrjuk, masszírozzuk, amíg bőséges levet nem enged.
  5. Hozzáadjuk a babérlevelet és a köményt.
  6. Sterilizált üvegbe rétegezzük és alaposan lenyomkodjuk.
  7. A saját leve teljesen lepje el. Ha szükséges, kevés vízzel pótoljuk!
  8. A tetejére nehezéket teszünk és lefedjük.
  9. 20–25 °C-on 3–7 napig érleljük, naponta lenyomkodjuk.
  10. Amikor az íze megfelelő, lezárjuk, majd hűvös helyen vagy hűtőben további 2–3 hétig érleljük.

Ha megkóstolnál valami különlegeset, próbáld ki az alábbi videóban látható káposztás finomságot is:

