A hungarikummá vált savanyú káposzta titka – Ettől lesz az otthoni változat is épp olyan roppanós, mint a vecsési

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar értéktár, hiszen hungarikumaink száma százra emelkedett. A tepertős pogácsa mellett a vecsési savanyú káposzta is megkapta a nemzeti értékek minősítését. Nem véletlenül: ennek az egészséges finomságnak egy magyar sem tud ellenállni. Most elhoztuk a legjobb savanyú káposzta receptet, amivel otthon is pofonegyszerűen elkészítheted a frissen avatott hungarikumot!

Savanyú káposzta recept: így készítsd el házilag a vecsési finomságot!

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A vecsési savanyú káposzta bekerült a hungarikumok közé.

Néhány szabály betartásával otthon is elkészítheted a vecsési finomságot.

A fermentálás miatt valódi vitaminbomba.

A legjobb savanyú káposzta recept: miért érdemes minél többet fogyasztani ebből az egészséges hungarikumból?

A káposztát a fermentálás során mikroorganizmusok bontják le, így könnyebben emészthetővé válik, és biológiailag aktív vegyületek – például flavonoidok és fitoösztrogének – szabadulnak fel. Rendszeres fogyasztása számos pozitív hatással jár. Amellett, hogy támogatja a bélflóra egyensúlyát, gyulladáscsökkentő folyamatokat indít el, segíti a tápanyagok felszívódását, csökkenti az édesség utáni sóvárgást, K2-vitamin tartalma révén támogatja a szív és a csontok egészségét is. Sőt! Antioxidánsai és C-vitamin tartalma a bőrünk egészségét is szolgálják.

Így egy szuperegészséges étel foglalta el a 100. hungarikumnak járó helyet.

Mi a hungarikum? A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Forrás: hungarikum.hu

Hungarikum lett: íme, az igazán roppanós házi savanyú káposzta receptje

Az igazán ízletes savanyú káposzta recept titka nem a fűszerekben és a savanyításban rejlik, hanem magában a zöldségben. Csak az érett, kemény fejekből készülhet igazán ízletes étel, mivel ezek magasabb természetes cukortartalommal rendelkeznek – és cukor nélkül nincs megfelelő erjedés. Ettől lesz a végeredmény kellően savanykás és roppanós.

Figyelj az arányokra!

Az eredeti recept szerint kilogrammonként pontosan 1,5 dkg természetes sóra van szükség. Nem többre. Nem kevesebbre, mert ha túl kevés a só, nem indul be rendesen az erjedés. Ha viszont túl sok, kemény és élvezhetetlen marad a káposzta.