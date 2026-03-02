A hungarikummá vált savanyú káposzta titka – Ettől lesz az otthoni változat is épp olyan roppanós, mint a vecsési

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar értéktár, hiszen hungarikumaink száma százra emelkedett. A tepertős pogácsa mellett a vecsési savanyú káposzta is megkapta a nemzeti értékek minősítését. Nem véletlenül: ennek az egészséges finomságnak egy magyar sem tud ellenállni. Most elhoztuk a legjobb savanyú káposzta receptet, amivel otthon is pofonegyszerűen elkészítheted a frissen avatott hungarikumot!
A káposztát a fermentálás során mikroorganizmusok bontják le, így könnyebben emészthetővé válik, és biológiailag aktív vegyületek – például flavonoidok és fitoösztrogének – szabadulnak fel. Rendszeres fogyasztása számos pozitív hatással jár. Amellett, hogy támogatja a bélflóra egyensúlyát, gyulladáscsökkentő folyamatokat indít el, segíti a tápanyagok felszívódását, csökkenti az édesség utáni sóvárgást, K2-vitamin tartalma révén támogatja a szív és a csontok egészségét is. Sőt! Antioxidánsai és C-vitamin tartalma a bőrünk egészségét is szolgálják.
Így egy szuperegészséges étel foglalta el a 100. hungarikumnak járó helyet.
A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.
Forrás: hungarikum.hu
Az igazán ízletes savanyú káposzta recept titka nem a fűszerekben és a savanyításban rejlik, hanem magában a zöldségben. Csak az érett, kemény fejekből készülhet igazán ízletes étel, mivel ezek magasabb természetes cukortartalommal rendelkeznek – és cukor nélkül nincs megfelelő erjedés. Ettől lesz a végeredmény kellően savanykás és roppanós.
Az eredeti recept szerint kilogrammonként pontosan 1,5 dkg természetes sóra van szükség. Nem többre. Nem kevesebbre, mert ha túl kevés a só, nem indul be rendesen az erjedés. Ha viszont túl sok, kemény és élvezhetetlen marad a káposzta.
A vecsési jelleghez kilogrammonként egy teáskanál köménymag és egy kis babérlevél is dukál.
Mutatjuk, hogyan készítheted el otthon!
