Top 5 pénztárcabarát „all you can eat” étterem Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:15
Ebben a válogatásban olyan helyeket mutatunk be, ahol bőséges ételválaszték és jó ár‑érték arány találkozik egymással. Budapesten egyre több „all you can eat” étterem várja a vendégeket, a hagyományos magyar ízek mellett a nemzetközi konyhák is képviseltetik magukat. Ha kíváncsi vagy a legjobb helyekre, olvass tovább!
  • A budapesti „all you can eat” éttermek változatos nemzetközi kínálattal várják a vendégeket, legyen szó japán sushiról, olasz pizzáról vagy mediterrán tésztás ételekről.
  • Ezeken a helyeken korlátlan fogyasztás lehetséges: fix árért annyit ehetsz, amennyit csak szeretnél, gyakran italokkal együtt.
  • Sokszor különleges élményekben is gazdagodhatsz. Például hot‑pot, running sushi, vagy interaktív wok fogások teszik izgalmassá az étkezést.

Gasztroélmények svédasztalon! Vágyjunk valami magyarosra, kapjunk kedvet a mediterrán konyhához, vagy csak kísérletezzünk új, keleti ízekkel, a magyar fővárosban számos olyan all you can eat étterem található, ahol fix árért korlátlanul fogyaszthatsz jobbnál jobb fogásokat. Ha szeretnéd tudni, melyik a legjobb 5 ilyen, pénztárcabarát étterem Budapesten, ez a cikk neked szól!

Egy all you can eat étterem svédasztala
Az all you can eat éttermekben fix áron fogyaszthatunk különböző ételeket korlátlan mennyiségben
Fotó: RecCameraStock /  Shutterstock 

All you can eat éttermek Budapesten – ezeket kár lenne kihagynod

Az alábbi 5 budapesti étterem között mindenki megtalálja a kedvére valót: a sushi és az egyéb ázsiai specialitások rajongói, az olasz ízek kedvelői, illetve a hazai ízek szerelmesei is jól járnak. Akár gyors ebédre, akár hosszabb baráti vacsorára keresel helyet, ezek a vendéglők garantálják a változatos ízeket és élményeket.

Itoshii – japán all you can eat a Nyugati közelében

Mintegy 100‑féle japán ételből válogathatsz 2,5 órán át, a sushiktól kezdve a meleg fogásokig. Az ebéd és a vacsora külön árazással működik, az árban az alkoholmentes italok is benne vannak.

Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.  

Nyitvatartás: H–V: 11:30–22:00

Ár: 9 490 Ft/fő-től

Wasabi – running sushi és wok élmény

A Wasabi éttermeiben a running sushi és wok koncepcióval kínálnak korlátlan ételválasztékot. Friss alapanyagokból készített sushi, sashimi, tempura és wok fogások közül válogathatsz. Alapvetően nincs időkeret, ugyanakkor az asztalfoglalások függvényében, teltház esetén korlátozhatják az ott tölthető időt. KIülönösen ajánlott azoknak, akik szeretnek folyamatosan új falatokat kóstolni, és szeretik az interaktív étkezést. A lehetőség több budapesti helyszínen is elérhető.

Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. – egyik fő Wasabi-étterem a város északi részén.

Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. – szintén nagy népszerűségnek örvendő sushi-hely a belvárosi környéken.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. – étterem a MOM Park bevásárlóközpontban.

Nyitvatartás: H–V: 11:00–23:00

Ár: 13 990 Ft/fő-től

Sushi fogások szójaszósszal
Már all you can eat sushi éttermeket is találsz Budapesten
Fotó: ThiagoSantos /  Shutterstock 

Ape Regina – olasz‑mediterrán svédasztal

Olasz előételek, saláták, levesek, házi tészták, pizzák és grillezett fogások várják a vendégeket. Klasszikus olasz lakoma korlátlan mennyiségben, ideális baráti vacsorákhoz.

Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.

Nyitvatartás: H-V: 12:00-22:00

Ár: 11 195 Ft/fő-től

Red Lantern by Mr Food – hot pot élmény a Liszt Ferenc téren

Ebben a hot pot étteremben szintén fix áron vár korlátlan étel és ital. A friss hozzávalókat az étterem jellegéből (hot pot) adódóan magad főzheted meg az asztal közepén rotyogó alaplében. Elsősorban a csípős, ázsai ízek kedvelőinek ajánlott, családi vagy baráti programhoz ideális választás.  

Cím: Budapest, Liszt Ferenc tér 5.  

Nyitvatartás: H, Sze–V: 12:00–22:00

Ár: 9 999 Ft/fő-től

Whale Restaurant – all you can eat bőségtálak

Ez az étterem egy all you can eat svédasztalos fogásokat kínáló hely, ahol japán, ázsiai, wok, sushi és nemzetközi ízeket kóstolhatsz egyetlen foglalással. A kínálatban grillételek, tenger gyümölcsei, valamint desszertek és saláták is megtalálhatók, sőt látványos teppanyaki főzés is van.

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz utca 41. (Vaspálya u. 25.)

Nyitvatartás: hétköznapi ebéd 12:00–15:00, vacsora 17:30–22:00; hétvége: 12:00–22:00

Ár: kb. 10 000 Ft/fő-től 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

