Top 5 pénztárcabarát „all you can eat” étterem Budapesten

Gasztroélmények svédasztalon! Vágyjunk valami magyarosra, kapjunk kedvet a mediterrán konyhához, vagy csak kísérletezzünk új, keleti ízekkel, a magyar fővárosban számos olyan all you can eat étterem található, ahol fix árért korlátlanul fogyaszthatsz jobbnál jobb fogásokat. Ha szeretnéd tudni, melyik a legjobb 5 ilyen, pénztárcabarát étterem Budapesten, ez a cikk neked szól!
Az alábbi 5 budapesti étterem között mindenki megtalálja a kedvére valót: a sushi és az egyéb ázsiai specialitások rajongói, az olasz ízek kedvelői, illetve a hazai ízek szerelmesei is jól járnak. Akár gyors ebédre, akár hosszabb baráti vacsorára keresel helyet, ezek a vendéglők garantálják a változatos ízeket és élményeket.
Mintegy 100‑féle japán ételből válogathatsz 2,5 órán át, a sushiktól kezdve a meleg fogásokig. Az ebéd és a vacsora külön árazással működik, az árban az alkoholmentes italok is benne vannak.
Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.
Nyitvatartás: H–V: 11:30–22:00
Ár: 9 490 Ft/fő-től
A Wasabi éttermeiben a running sushi és wok koncepcióval kínálnak korlátlan ételválasztékot. Friss alapanyagokból készített sushi, sashimi, tempura és wok fogások közül válogathatsz. Alapvetően nincs időkeret, ugyanakkor az asztalfoglalások függvényében, teltház esetén korlátozhatják az ott tölthető időt. KIülönösen ajánlott azoknak, akik szeretnek folyamatosan új falatokat kóstolni, és szeretik az interaktív étkezést. A lehetőség több budapesti helyszínen is elérhető.
Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. – egyik fő Wasabi-étterem a város északi részén.
Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. – szintén nagy népszerűségnek örvendő sushi-hely a belvárosi környéken.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. – étterem a MOM Park bevásárlóközpontban.
Nyitvatartás: H–V: 11:00–23:00
Ár: 13 990 Ft/fő-től
Olasz előételek, saláták, levesek, házi tészták, pizzák és grillezett fogások várják a vendégeket. Klasszikus olasz lakoma korlátlan mennyiségben, ideális baráti vacsorákhoz.
Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.
Nyitvatartás: H-V: 12:00-22:00
Ár: 11 195 Ft/fő-től
Ebben a hot pot étteremben szintén fix áron vár korlátlan étel és ital. A friss hozzávalókat az étterem jellegéből (hot pot) adódóan magad főzheted meg az asztal közepén rotyogó alaplében. Elsősorban a csípős, ázsai ízek kedvelőinek ajánlott, családi vagy baráti programhoz ideális választás.
Cím: Budapest, Liszt Ferenc tér 5.
Nyitvatartás: H, Sze–V: 12:00–22:00
Ár: 9 999 Ft/fő-től
Ez az étterem egy all you can eat svédasztalos fogásokat kínáló hely, ahol japán, ázsiai, wok, sushi és nemzetközi ízeket kóstolhatsz egyetlen foglalással. A kínálatban grillételek, tenger gyümölcsei, valamint desszertek és saláták is megtalálhatók, sőt látványos teppanyaki főzés is van.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz utca 41. (Vaspálya u. 25.)
Nyitvatartás: hétköznapi ebéd 12:00–15:00, vacsora 17:30–22:00; hétvége: 12:00–22:00
Ár: kb. 10 000 Ft/fő-től
