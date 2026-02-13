Top 5 pénztárcabarát „all you can eat” étterem Budapesten

A budapesti „all you can eat” éttermek változatos nemzetközi kínálattal várják a vendégeket, legyen szó japán sushiról, olasz pizzáról vagy mediterrán tésztás ételekről.

Ezeken a helyeken korlátlan fogyasztás lehetséges: fix árért annyit ehetsz, amennyit csak szeretnél, gyakran italokkal együtt.

Sokszor különleges élményekben is gazdagodhatsz. Például hot‑pot, running sushi, vagy interaktív wok fogások teszik izgalmassá az étkezést.

Gasztroélmények svédasztalon! Vágyjunk valami magyarosra, kapjunk kedvet a mediterrán konyhához, vagy csak kísérletezzünk új, keleti ízekkel, a magyar fővárosban számos olyan all you can eat étterem található, ahol fix árért korlátlanul fogyaszthatsz jobbnál jobb fogásokat. Ha szeretnéd tudni, melyik a legjobb 5 ilyen, pénztárcabarát étterem Budapesten, ez a cikk neked szól!

Az all you can eat éttermekben fix áron fogyaszthatunk különböző ételeket korlátlan mennyiségben

Fotó: RecCameraStock / Shutterstock

All you can eat éttermek Budapesten – ezeket kár lenne kihagynod

Az alábbi 5 budapesti étterem között mindenki megtalálja a kedvére valót: a sushi és az egyéb ázsiai specialitások rajongói, az olasz ízek kedvelői, illetve a hazai ízek szerelmesei is jól járnak. Akár gyors ebédre, akár hosszabb baráti vacsorára keresel helyet, ezek a vendéglők garantálják a változatos ízeket és élményeket.

Itoshii – japán all you can eat a Nyugati közelében

Mintegy 100‑féle japán ételből válogathatsz 2,5 órán át, a sushiktól kezdve a meleg fogásokig. Az ebéd és a vacsora külön árazással működik, az árban az alkoholmentes italok is benne vannak.

Cím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.

Nyitvatartás: H–V: 11:30–22:00

Ár: 9 490 Ft/fő-től

Wasabi – running sushi és wok élmény

A Wasabi éttermeiben a running sushi és wok koncepcióval kínálnak korlátlan ételválasztékot. Friss alapanyagokból készített sushi, sashimi, tempura és wok fogások közül válogathatsz. Alapvetően nincs időkeret, ugyanakkor az asztalfoglalások függvényében, teltház esetén korlátozhatják az ott tölthető időt. KIülönösen ajánlott azoknak, akik szeretnek folyamatosan új falatokat kóstolni, és szeretik az interaktív étkezést. A lehetőség több budapesti helyszínen is elérhető.