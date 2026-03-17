Végzetes lehet a tévedés: így különböztesd meg a medvehagymát a gyöngyvirágtól

A medvehagyma szezonja együtt jár az első tavaszi erdei sétákkal, a házi pestóval és azzal az érzéssel, hogy végre tényleg itt a jó idő. Igen ám, de a medvehagymát gyakran összekeverik a gyöngyvirággal, pedig a gyöngyvirág mérgezésnek súlyos következményei lehetnek.

A gyöngyvirág mérgezés komoly veszély tavasszal, mert a növény levele nagyon hasonlít a medvehagymára. Fotó: Varga György / MTI

Gyöngyvirág mérgezés: ezért ennyire veszélyes a tévedés

A gyöngyvirág elfogyasztása súlyos mérgezést okozhat, szívpanaszokkal és akár halálos következményekkel jár. Mivel a növény minden része mérgező, a kifejezetten veszélyes fajok közé tartozik. A medvehagymával való összekeverés évről évre visszatérő probléma, és a tévedés következménye súlyos lehet. Az erdőben növényeket szedni öröm, de csak akkor, ha teljes bizonyossággal tudod, mi van a kezedben.

Az illat árulkodó lehet

A medvehagyma legbiztosabb ismertetőjele a fokhagymára emlékeztető szag. Ha finoman megdörzsölöd a levelét, ezt érezni fogod. A gyöngyvirág levele nem ilyen. Ez valóban fontos különbség, de az illatpróba önmagában kevés lehet, mert a szag a kezeden maradhat, és a következő levélnél már félreviheti a szaglásodat.

A levelek elrendezése is fontos

A medvehagyma levelei általában külön száron bújnak elő a földből. Kicsit vékonyabbak, és gyakran egyértelműbben elkülönülnek egymástól. A gyöngyvirágnál ezzel szemben jellemzően két levél jelenik meg együtt, feszesebben állnak, és más a tartásuk is. A különbség nem mindig ordít messziről, de közelről nézve sokat segít. A virág aztán már egyértelművé teszi a helyzetet. A medvehagyma fehér, csillag alakú virágokat hoz, a gyöngyvirág pedig a jól ismert, lelógó kis harangokat. Azonban sokan még a virágzás előtt kezdenek medvehagymát szedni, amikor csak a levelek látszanak. Éppen ez az az időszak, amikor a legnagyobb a gyöngyvirág mérgezés esélye.