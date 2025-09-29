Top 5 isteni meleg vacsora ötlet villámgyorsan – 15 perc alatt kész és a család imádni fogja

Meleg vacsora villámgyorsan, ami nem kerül vagyonokba, mégis laktató és egészséges? Csupán néhány egyszerű alapanyagra lesz szükséged, amelyek szinte biztos, hogy ott lapulna a mélyhűtőben és a kamrában. Nem kell órákig a konyhában állnod és mesterszakács tudásra sem lesz szükséged, ha ezeket a recepteket kipróbálod.

Meleg vacsora villámgyorsan: zöldséges-tojásos rizs

Fotó: Kritchai7752 / Shutterstock

1. Meleg vacsora villámgyorsan: Zöldséges-tojásos rizs

Hozzávalók (2 adag):

20 dkg rizs

2 db tojás

2 szál sárgarépa

1 bögre fagyasztott zöldborsó

1 fej vöröshagyma

2 evőkanál olaj

szójaszósz vagy só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

Főzd meg a rizst enyhén sós vízben. Még finomabb lesz, ha előtte egy pici vajon megpirítod

A hagymát aprítsd fel, dinszteld meg az olajon

Add hozzá a felkockázott répát és a borsót

Üsd rá a tojásokat, keverd össze, majd öntsd hozzá a főtt rizst

Ízesítsd szójaszósszal vagy sóval, borssal

Bors tipp: Ha húsos vacsorára vágysz, akkor tehetsz bele pirított csirkemellcsíkokat is.

A tejszínes-cukkinis tészta percek alatt elkészül

Fotó: MSPhotographic / Shutterstock

2. Tejszínes-cukkinis tészta

Hozzávalók (2 adag):

25 dkg penne vagy fusilli tészta

1 közepes cukkini

1 gerezd fokhagyma

1,5 dl főzőtejszín

2 evőkanál reszelt sajt

olívaolaj, só, bors

Elkészítés:

A tésztát főzd meg sós vízben

A cukkinit reszeld le nagy lyukú reszelőn, a fokhagymát aprítsd fel

Kevés olívaolajon pirítsd meg a fokhagymát, add hozzá a cukkinit, sózd, borsozd

Öntsd fel tejszínnel, forrald össze, majd keverd a leszűrt tésztához

Tálaláskor szórd meg reszelt sajttal

Bors tipp: A szószba tehetsz egy evőkanálnyi paradicsomlevet is, ettől igazán zamatos lesz a végeredmény.

Meleg vacsora villámgyorsan: Fűszeres csicseriborsó-ragu

Fotó: Tatiana Volgutova / Shutterstock

3. Fűszeres csicseriborsó-ragu

Hozzávalók (2 adag):

1 konzerv csicseriborsó

1 konzerv darabolt paradicsom

1 fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál füstölt paprika

1 teáskanál őrölt kömény

2 evőkanál olaj

só, bors, esetleg chilipaprika

Elkészítés:

Az apróra vágott hagymát és fokhagymát párold üvegesre az olajon

Add hozzá a fűszereket, kevergesd rövid ideig

Öntsd bele a paradicsomkonzervet és a leszűrt csicseriborsót

Főzd 10–15 percig, amíg sűrűsödik

Tálald friss kenyérrel vagy főtt rizzsel

Bors tipp: Ha húsos verziót készítenél, akkor a hagymára dobj rá egy maréknyi darált húst, pirítsd meg, és ezután tedd bele a többi hozzávalót.