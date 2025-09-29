Top 5 isteni meleg vacsora ötlet villámgyorsan – 15 perc alatt kész és a család imádni fogja

Meleg vacsora villámgyorsan, ami nem kerül vagyonokba, mégis laktató és egészséges? Csupán néhány egyszerű alapanyagra lesz szükséged, amelyek szinte biztos, hogy ott lapulna a mélyhűtőben és a kamrában. Nem kell órákig a konyhában állnod és mesterszakács tudásra sem lesz szükséged, ha ezeket a recepteket kipróbálod.
Bors tipp: Ha húsos vacsorára vágysz, akkor tehetsz bele pirított csirkemellcsíkokat is.
Bors tipp: A szószba tehetsz egy evőkanálnyi paradicsomlevet is, ettől igazán zamatos lesz a végeredmény.
Bors tipp: Ha húsos verziót készítenél, akkor a hagymára dobj rá egy maréknyi darált húst, pirítsd meg, és ezután tedd bele a többi hozzávalót.
Bors tipp: A tortillában az a fantasztikus, hogy szinte bármilyen maradékot belepakolhatsz, ami a hűtőben lapul. Kísérletezz bátran, nem fogsz csalódni!
Bors tipp: A végén keverhetsz bele egy dl tejszínt, ettől krémesebb lesz az étel.
Ha készítenél egy villámgyors, egészséges zöldborsófőzeléket főtt tojással, akkor nézd meg a videót!
