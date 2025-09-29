Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Top 5 isteni meleg vacsora ötlet villámgyorsan – 15 perc alatt kész és a család imádni fogja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 17:45
Egy hosszú, fárasztó nap után nincs is jobb egy tányér finom ételnél, ami felmelegíti a tested és a lelked. A meleg vacsora villámgyorsan elkészülhet, és nem is kell hozzá méregdrága alapanyagokat beszerezned.
Bata Kata
A szerző cikkei

Meleg vacsora villámgyorsan, ami nem kerül vagyonokba, mégis laktató és egészséges? Csupán néhány egyszerű alapanyagra lesz szükséged, amelyek szinte biztos, hogy ott lapulna a mélyhűtőben és a kamrában. Nem kell órákig a konyhában állnod és mesterszakács tudásra sem lesz szükséged, ha ezeket a recepteket kipróbálod.

meleg vacsora villámgyorsan: zöldséges rizs
Meleg vacsora villámgyorsan: zöldséges-tojásos rizs
Fotó: Kritchai7752 /  Shutterstock 

1. Meleg vacsora villámgyorsan: Zöldséges-tojásos rizs

Hozzávalók (2 adag):

  • 20 dkg rizs
  • 2 db tojás
  • 2 szál sárgarépa
  • 1 bögre fagyasztott zöldborsó
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 evőkanál olaj
  • szójaszósz vagy só, bors ízlés szerint

Elkészítés:

  • Főzd meg a rizst enyhén sós vízben. Még finomabb lesz, ha előtte egy pici vajon megpirítod
  • A hagymát aprítsd fel, dinszteld meg az olajon 
  • Add hozzá a felkockázott répát és a borsót
  • Üsd rá a tojásokat, keverd össze, majd öntsd hozzá a főtt rizst
  • Ízesítsd szójaszósszal vagy sóval, borssal

Bors tipp: Ha húsos vacsorára vágysz, akkor tehetsz bele pirított csirkemellcsíkokat is.

Tejszínes-cukkinis tészta
A tejszínes-cukkinis tészta percek alatt elkészül
Fotó: MSPhotographic /  Shutterstock 

2. Tejszínes-cukkinis tészta

Hozzávalók (2 adag):

  • 25 dkg penne vagy fusilli tészta  
  • 1 közepes cukkini
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1,5 dl főzőtejszín
  • 2 evőkanál reszelt sajt 
  • olívaolaj, só, bors

Elkészítés:

  • A tésztát főzd meg sós vízben
  • A cukkinit reszeld le nagy lyukú reszelőn, a fokhagymát aprítsd fel
  • Kevés olívaolajon pirítsd meg a fokhagymát, add hozzá a cukkinit, sózd, borsozd
  • Öntsd fel tejszínnel, forrald össze, majd keverd a leszűrt tésztához
  • Tálaláskor szórd meg reszelt sajttal

Bors tipp: A szószba tehetsz egy evőkanálnyi paradicsomlevet is, ettől igazán zamatos lesz a végeredmény.

Egyszerű csicseriborsó -ragu
Meleg vacsora villámgyorsan: Fűszeres csicseriborsó-ragu
Fotó: Tatiana Volgutova /  Shutterstock 

3. Fűszeres csicseriborsó-ragu

Hozzávalók (2 adag):

  • 1 konzerv csicseriborsó 
  • 1 konzerv darabolt paradicsom 
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 teáskanál füstölt paprika
  • 1 teáskanál őrölt kömény
  • 2 evőkanál olaj
  • só, bors, esetleg chilipaprika

Elkészítés:

  • Az apróra vágott hagymát és fokhagymát párold üvegesre az olajon
  • Add hozzá a fűszereket, kevergesd rövid ideig
  • Öntsd bele a paradicsomkonzervet és a leszűrt csicseriborsót
  • Főzd 10–15 percig, amíg sűrűsödik
  • Tálald friss kenyérrel vagy főtt rizzsel

Bors tipp: Ha húsos verziót készítenél, akkor a hagymára dobj rá egy maréknyi darált húst, pirítsd meg, és ezután tedd bele a többi hozzávalót.

Tortilla tekercs zöldségekkel
A tortilla tekercsbe szinte bármit belepakolhatsz
Fotó: Sea Wave /  Shutterstock 

4. Sajtos-zöldséges tortilla tekercs

Hozzávalók (2 adag):

  • 4 db tortilla lap
  • 1 kaliforniai paprika
  • 1 kisebb cukkini vagy padlizsán
  • 10 dkg reszelt sajt
  • 2 evőkanál tejföl vagy joghurt
  • só, bors, kevés olaj

Elkészítés:

  • A zöldségeket csíkozd fel, majd kevés olajon pirítsd meg. Sózd, borsozd
  • A tortilla lapokat kend meg joghurttal vagy tejföllel
  • Halmozd rá a zöldségeket és a reszelt sajtot, majd tekerd fel
  • Egy serpenyőben mindkét oldalát pirítsd aranybarnára

Bors tipp: A tortillában az a fantasztikus, hogy szinte bármilyen maradékot belepakolhatsz, ami a hűtőben lapul. Kísérletezz bátran, nem fogsz csalódni!

Lencseleves
Finom, meleg és laktató: lencseleves zöldségekkel 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

5. Lencsés-zöldségleves

Hozzávalók (2 adag):

  • 1 konzerv lencse (400 g)
  • 2 sárgarépa
  • 1 petrezselyemgyökér
  • 1 kisebb zellergumó darab
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 babérlevél
  • só, bors, kevés olaj

Elkészítés:

  • A zöldségeket kockázd fel, a hagymát aprítsd
  • Kevés olajon pirítsd meg
  • Add hozzá a leszűrt lencsét, a fokhagymát, a babérlevelet és öntsd fel kb 1 liter vízzel
  • Sózd, borsozd, és főzd nagyjából 20 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak

Bors tipp: A végén keverhetsz bele egy dl tejszínt, ettől krémesebb lesz az étel.

Ha készítenél egy villámgyors, egészséges zöldborsófőzeléket főtt tojással, akkor nézd meg a videót!

 

 

