Súlyos baleset történt az M7-esen: szalagkorlátnak ütközött egy autó

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Baracska térségében, az M7-es autópálya 36-os kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon.

Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.