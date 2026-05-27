Súlyos baleset történt az M7-esen: szalagkorlátnak ütközött egy autó

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Baracska térségében, az M7-es autópálya 36-os kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon.
Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.
