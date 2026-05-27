„Sajnos reménytelen a helyzet” - egyre aggasztóbb Galla Miklós állapota, nem javul a csuklása

Mint az ismert, Galla Miklós már hosszú ideje küzd a betegségével, amely teljesen felemészti a mindennapjait. A humoristának továbbra sem múlik a csuklása.

Galla Miklós állapota továbbra sem javul Fotó: Kunos Attila

Egyre aggasztóbb Galla Miklós állapota - a követőihez fordult segítségért

Galla Miklós a közösségi oldalán rendszeresen beszámol az egészségi állapotáról. A művész most egy újabb posztban közölte a fejleményeket. Galla Miklós ezúttal sem tudott jó hírekkel jelentkezni.

Sajnos reménytelen a helyzet. Voltam a doktornőnél, hat szurit kaptam a nyakamba. Azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek

- fogalmazott a posztjában a humorista, aki hozzátette, hogy a nyaka és a válla is elzsibbadt, a csuklás azonban nem múlt el.

Galla Miklós ezt követően a követőihez fordult segítségért, arra volt kíváncsi náluk, tud-e valaki olyan sebészt, aki megoperálná a rekeszizmát és a gyomrát.