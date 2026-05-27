Tragédia: előre megérezte halálát a kétgyermekes családanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 21:30
A 42 éves nő nyugtalanító posztot tett közzé azelőtt, hogy halálába zuhant volna.

Valóra vált annak a kétgyermekes anyának a tragikus jóslata, aki megérezte, hogy 42. születésnapján valami szörnyűség fog törénni. Ingrid Daniela Vera Figueroa ugyanis szörnyethalt, miután lezuhant a chilei Llaima-vulkánról nem sokkal nyugtalanító közösségi médiás bejegyzése után, melyben először közölte, indulásra készen áll, majd később már arról számolt be, elbizonytalanodott. Ezt követően történt a tragédia.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Hajnali három van és épp most fejezzük be a hátizsákok pakolását a Llaima megmászásához. Remélem, Isten elkísér ezen a csodálatos napon, amikor betöltöm a 42-t, és nagyon boldog vagyok

 - fogalmazott első posztjában május 17-én, míg a másodikban már így írt:

Van bennem egy kis bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni.

 

Ezért történhetett meg a tragédia

A nyomozás jelenlegi állása szerint szerint a 42 éves nő ereszkedés közben képeket készített, ami miatt elengedte a jégcsákányát is, így elvesztette az egyensúlyát, megcsúszott és egy meredek szakadékba zuhant. Ehhez azonban a beszámolók alapján hozzájárulhatott az is, hogy mászás napján erős szél fújt, ami miatt a mentőhelikopter sem tudta megközelíteni a helyszínt, holttestét is csak másnap reggel tudták kiemelni. 

A mentésben helyi hatóságok és a Chilei Nemzeti Erdészeti Társaság (CONAF) munkatársai vettek részt. Héctor Tillería, a CONAF igazgatója elmondta, hogy Ingrid és túratársai a szabályok ellenére nem regisztrált sem a parkhatóságnál, sem a helyi rendőrségnél, mielőtt nekivágtak volna útjuknak. Az anyát két gyermeke és férje gyászolja, tanárnőként dolgozott. A halála miatti vizsgálat jelenleg is folyamatban van, írja a People.

 

