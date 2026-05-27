Merre lehet? Napok óta nem találják az eltűnt 67 éves nőt

A Tapolcai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat N. Erika eltűnése ügyében. A 67 éves nő 2026. május 25-én a zalagyömörői lakhelyéről eltávozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Eltűnésekor ruházata nem ismert.
Az eltűnt nőről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A rendőrség azt kéri, hogy aki N. Erika jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányságon (8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. szám), hívja a 06-87-412-322-es telefonszámot, vagy értesítse a Tapolcai Rendőrkapitányságon kollégáinkat a 06/30-227-3744-es telefonszámon. Ezen kívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
