Korábban elfagyott leander újbóli virágzása

Elfagyott a leander? Így mentheted meg

leander
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:45
növénygondozásfagykártippkertgondozásmetszés
Egyetlen fagyos éjszaka is elég ahhoz, hogy a balkon ékköve reggelre szomorú látványt nyújtson. Az elfagyott leander első ránézésre ugyan elkeserítő, de megfelelő lépésekkel új életre kelhet – talán még erősebben, mint valaha.
  • Több árulkodó jele van, ha a leander fagykárt szenvedett.
  • A felületi sérülés a teljes elfagyástól néhány egyszerű szempont alapján megkülönböztethető.
  • A károsodott hajtások visszavágással kezelhetők.

Az elfagyott leander láttán ne ess kétségbe, és semmiképp se mondj le a kedvenc növényed életéről. Lehet, hogy a tegnap még üde leander ma már kókadt levelekkel és barnuló hajtásokkal riogat, de nagy eséllyel még megmenthető. A leander a mediterrán vidékek sztárnövénye, amely napfényben fürödve ontja rózsaszín, fehér vagy piros virágait. Nem véletlen, hogy Magyarországon is az egyik legkedveltebb dézsás dísznövény. Ám míg délen szinte egész évben a szabadban maradhat, nálunk komoly kihívást jelent számára a tél. Már a mínusz 2–3 °C-os hőmérséklet is károsíthatja, a tartósabb fagy pedig végzetes lehet. Elég, ha túl későn viszed be teleltetni, vagy épp túl korán teszed ki tavasszal. A hirtelen lehűlés különösen veszélyes, mert a növény nem tud fokozatosan felkészülni rá. Jó hír viszont, hogy a leander meglepően szívós. Még a látszólag súlyosan károsodott példányok is képesek megújulni, ha időben cselekszel.

Elfagyott leander újra virágzik
Elfagyott leander? Bizonyos lépések követésével könnyen új életre kel.
Elfagyott leander – milyen jelekre kell figyelni? 

A fagykár jelei a leanderen nem mindig azonnal és látványosan jelentkezik. Érdemes alaposan megvizsgálni a növényt.

  • Kókadt, lógó levelek: a levelek elveszítik feszességüket, puhává, ernyedtté válnak, majd néhány nap alatt megbarnulnak vagy megfeketednek.
  • Barnuló, üveges hajtások: a friss, zöld hajtások vízzel telítettnek, üvegesen áttetszőnek tűnhetnek – ez a sejtfalak fagyás miatti roncsolódásának jele.
  • Kéregrepedezés: erősebb fagy esetén a vastagabb ágak kérge megrepedezhet, felválhat.
  • Fekete, elszáradó rügyek: a virágrügyek különösen érzékenyek, gyakran elsőként károsodnak.

Van még esély?

A legfontosabb a türelem. Alaposan vedd szemügyre a leandered, ne kezdj el kapkodni. Kapard meg óvatosan a kéreg felszínét körömmel vagy egy késsel. Ha alatta zöld, nedvdús szövet látható, az ág él. Ha barna, száraz és morzsalékos, az a rész már elhalt. Ilyen esetben se ess kétségbe, mert a gyökérzet gyakran kevésbé károsodik, mint a felső részek. Így még akkor is van remény, ha a lomb teljesen elfagyott.

Hogyan menthető meg az elfagyott leander?  

  1. Várj a metszéssel: sose vágd vissza azonnal a fagy után. Várd meg a tartósan fagymentes időszakot, általában április közepét–végét. Ekkor már jól látható, mely részek hajtanak ki újra.
  2. Fokozatos visszavágás: először csak az egyértelműen elszáradt, barna hajtásokat távolítsd el. Mindig az élő, zöld belsejű részig kell visszametszeni.
  3. Használj éles, fertőtlenített metszőollót: ha a teljes felső rész elfagyott, akár 10-20 cm-re is visszavághatod a töveket – a leander képes tőről újrahajtani.
  4. A metszés után: ültesd át friss, jó vízáteresztő közegbe, ha a földje elhasználódott.
  5. Kezdd el fokozatosan tápoldatozni, de csak akkor, amikor már megindult a hajtásnövekedés.
  6. Biztosíts napos, szélvédett helyet számára.
  7. Öntözd okosan: fagykár után a gyökérzet érzékenyebb lehet, ezért figyelj, hogy ne álljon vízben a cserép, de ne is száradjon ki teljesen a föld. Az egyenletes, mérsékelt öntözés segíti a regenerációt.
  8. Légy türelmes: súlyos fagykárosodás után előfordulhat, hogy abban az évben nem virágzik a növény. Ez természetes. A cél ilyenkor a növény megerősítése, nem a virágzás erőltetése.

Mikor szabad újra kitenni a szabadba?

A leander teleltetése fontos. Csak akkor tedd ki végleg a szabadba, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 8–10 °C fölött marad. A hirtelen tavaszi lehűlések ellen fátyolfóliával védekezhetsz. Később ne feledkezz meg a kártevők elleni védekezésről sem.

Tudtad, hogy mérgező?

A leander a mediterrán térség egyik legismertebb dísznövénye, de kevesen tudják, hogy minden része mérgező. Már az ókori források is említik, hogy a növény nedve irritáló hatású. Metszéskor ezért mindig viselj kesztyűt, és tartsd távol gyerekektől, háziállatoktól.

Hogyan kell metszeni a leandert? A videóból kiderül:

