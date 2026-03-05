Elfagyott a leander? Így mentheted meg

Az elfagyott leander láttán ne ess kétségbe, és semmiképp se mondj le a kedvenc növényed életéről. Lehet, hogy a tegnap még üde leander ma már kókadt levelekkel és barnuló hajtásokkal riogat, de nagy eséllyel még megmenthető. A leander a mediterrán vidékek sztárnövénye, amely napfényben fürödve ontja rózsaszín, fehér vagy piros virágait. Nem véletlen, hogy Magyarországon is az egyik legkedveltebb dézsás dísznövény. Ám míg délen szinte egész évben a szabadban maradhat, nálunk komoly kihívást jelent számára a tél. Már a mínusz 2–3 °C-os hőmérséklet is károsíthatja, a tartósabb fagy pedig végzetes lehet. Elég, ha túl későn viszed be teleltetni, vagy épp túl korán teszed ki tavasszal. A hirtelen lehűlés különösen veszélyes, mert a növény nem tud fokozatosan felkészülni rá. Jó hír viszont, hogy a leander meglepően szívós. Még a látszólag súlyosan károsodott példányok is képesek megújulni, ha időben cselekszel.
A fagykár jelei a leanderen nem mindig azonnal és látványosan jelentkezik. Érdemes alaposan megvizsgálni a növényt.
A legfontosabb a türelem. Alaposan vedd szemügyre a leandered, ne kezdj el kapkodni. Kapard meg óvatosan a kéreg felszínét körömmel vagy egy késsel. Ha alatta zöld, nedvdús szövet látható, az ág él. Ha barna, száraz és morzsalékos, az a rész már elhalt. Ilyen esetben se ess kétségbe, mert a gyökérzet gyakran kevésbé károsodik, mint a felső részek. Így még akkor is van remény, ha a lomb teljesen elfagyott.
A leander teleltetése fontos. Csak akkor tedd ki végleg a szabadba, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 8–10 °C fölött marad. A hirtelen tavaszi lehűlések ellen fátyolfóliával védekezhetsz. Később ne feledkezz meg a kártevők elleni védekezésről sem.
Tudtad, hogy mérgező?
A leander a mediterrán térség egyik legismertebb dísznövénye, de kevesen tudják, hogy minden része mérgező. Már az ókori források is említik, hogy a növény nedve irritáló hatású. Metszéskor ezért mindig viselj kesztyűt, és tartsd távol gyerekektől, háziállatoktól.
Hogyan kell metszeni a leandert? A videóból kiderül:
