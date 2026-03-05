Elfagyott a leander? Így mentheted meg

Több árulkodó jele van, ha a leander fagykárt szenvedett.

A felületi sérülés a teljes elfagyástól néhány egyszerű szempont alapján megkülönböztethető.

A károsodott hajtások visszavágással kezelhetők.

Az elfagyott leander láttán ne ess kétségbe, és semmiképp se mondj le a kedvenc növényed életéről. Lehet, hogy a tegnap még üde leander ma már kókadt levelekkel és barnuló hajtásokkal riogat, de nagy eséllyel még megmenthető. A leander a mediterrán vidékek sztárnövénye, amely napfényben fürödve ontja rózsaszín, fehér vagy piros virágait. Nem véletlen, hogy Magyarországon is az egyik legkedveltebb dézsás dísznövény. Ám míg délen szinte egész évben a szabadban maradhat, nálunk komoly kihívást jelent számára a tél. Már a mínusz 2–3 °C-os hőmérséklet is károsíthatja, a tartósabb fagy pedig végzetes lehet. Elég, ha túl későn viszed be teleltetni, vagy épp túl korán teszed ki tavasszal. A hirtelen lehűlés különösen veszélyes, mert a növény nem tud fokozatosan felkészülni rá. Jó hír viszont, hogy a leander meglepően szívós. Még a látszólag súlyosan károsodott példányok is képesek megújulni, ha időben cselekszel.

Elfagyott leander? Bizonyos lépések követésével könnyen új életre kel.

Fotó: OlivDesign / Shutterstock

Elfagyott leander – milyen jelekre kell figyelni?

A fagykár jelei a leanderen nem mindig azonnal és látványosan jelentkezik. Érdemes alaposan megvizsgálni a növényt.

Kókadt, lógó levelek: a levelek elveszítik feszességüket, puhává, ernyedtté válnak, majd néhány nap alatt megbarnulnak vagy megfeketednek.

Barnuló, üveges hajtások: a friss, zöld hajtások vízzel telítettnek, üvegesen áttetszőnek tűnhetnek – ez a sejtfalak fagyás miatti roncsolódásának jele.

Kéregrepedezés: erősebb fagy esetén a vastagabb ágak kérge megrepedezhet, felválhat.

Fekete, elszáradó rügyek: a virágrügyek különösen érzékenyek, gyakran elsőként károsodnak.

Van még esély?

A legfontosabb a türelem. Alaposan vedd szemügyre a leandered, ne kezdj el kapkodni. Kapard meg óvatosan a kéreg felszínét körömmel vagy egy késsel. Ha alatta zöld, nedvdús szövet látható, az ág él. Ha barna, száraz és morzsalékos, az a rész már elhalt. Ilyen esetben se ess kétségbe, mert a gyökérzet gyakran kevésbé károsodik, mint a felső részek. Így még akkor is van remény, ha a lomb teljesen elfagyott.