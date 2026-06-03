Sokkoló rendőrgyilkosság: saját apját ölte meg a 22 éves férfi

Sokkoló részlet derült ki a rendőrgyilkosságról: a vizsgálatok szerint sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyasztott az a 22 éves férfi, aki hétfő este halálra késelte rendőr édesapját az utcán.
A toxikológiai eredmények alapján a fiatal a tragédia idején józan volt, szervezetében sem alkohol, sem drog nyomát nem találták. Az erről szóló tájékoztatást szerdán közölte a Neamţ megyei ügyészség – írja a Maszol. Egyre súlyosabb részletek látnak napvilágot az apagyilkosságról: a 22 éves férfit több bűncselekmény miatt is vizsgálják a hatóságok.
A gyanú szerint a fiatal az utcán végzett rendőr édesapjával, a brutális támadás pedig riadalmat és megbotránkozást keltett a környéken. Az ügyészek szerint a gyilkossághoz használt kést már az utazása során magánál tartotta, és vonattal vitte magával Bukarestből Piatra-Neamţra. Az eset hétfő este történt. Az 50 éves férfi összeszólalkozott 22 éves fiával, mire egy késsel megszúrta az apját. A helyszínre kiért mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozat vizsgáztató rendőrként dolgozott a Neamţ megyei gépjármű-nyilvántartási és vezetőiengedély-ügyekkel foglalkozó hatóságnál.
A 22 éves gyanúsítottat a tragédia után őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.