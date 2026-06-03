Sokkoló rendőrgyilkosság: saját apját ölte meg a 22 éves férfi

Sokkoló részlet derült ki a rendőrgyilkosságról: a vizsgálatok szerint sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyasztott az a 22 éves férfi, aki hétfő este halálra késelte rendőr édesapját az utcán.

A rendőrgyilkosság ügyében most újabb részletek derültek ki Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A toxikológiai eredmények alapján a fiatal a tragédia idején józan volt, szervezetében sem alkohol, sem drog nyomát nem találták. Az erről szóló tájékoztatást szerdán közölte a Neamţ megyei ügyészség – írja a Maszol. Egyre súlyosabb részletek látnak napvilágot az apagyilkosságról: a 22 éves férfit több bűncselekmény miatt is vizsgálják a hatóságok.

A gyanú szerint a fiatal az utcán végzett rendőr édesapjával, a brutális támadás pedig riadalmat és megbotránkozást keltett a környéken. Az ügyészek szerint a gyilkossághoz használt kést már az utazása során magánál tartotta, és vonattal vitte magával Bukarestből Piatra-Neamţra. Az eset hétfő este történt. Az 50 éves férfi összeszólalkozott 22 éves fiával, mire egy késsel megszúrta az apját. A helyszínre kiért mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozat vizsgáztató rendőrként dolgozott a Neamţ megyei gépjármű-nyilvántartási és vezetőiengedély-ügyekkel foglalkozó hatóságnál.

A 22 éves gyanúsítottat a tragédia után őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását.