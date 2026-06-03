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Elhagyta a felesége a Viszkist, már a házuk is eladó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viszkis
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 06:20
rékaambrus attila
14 év után ért véget a szerelmük. A Viszkis néven elhíresült, egykori bankrabló, Ambrus Attila, és gyermekeik édesanyja már szétköltöztek és közösen árulják Búbánatvölgyben található családi házukat.

A Blikk úgy értesült Viszkis egyik ismerősétől, hogy Ambrus Attila párja, Réka egy ideje már elköltözött.

Ambrus Attila, Viszkis
Ambrus Attila, Viszkis
Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára. A barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó, boldog családnak ismertük őket. Már a házukat is árulják 

- mondta el a családi ismerős.

Az ingatlan hirdetését az egyik legnagyobb hazai hirdetőoldalon is meg lehet találni, illetve a hirdetést maga Réka is közzétette már.

Réka és Attila 2012-ben, egy kolbászfesztiválon találkoztak először, majd később több kézműves fesztiválon találkoztak. A húsz év korkülönbséget is leküzdötték, olyan erős volt a szerelmük. 

Attilának bizonyítania kellett, fél évig udvarolt nekem, amellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk, sportversenyeket csináltunk egymással. Tulajdonképpen időt hagytunk egymásnak. Én is tudtam, hogy neki nem volt egyszerű bármihez is alkalmazkodnia, ahogy nekem is nehéz volt alkalmazkodni az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez

- árulta el egy korábbi interjúban a kezdetekről Réka.

Viszkisnek ősmagyar vérszerződés volt az esküvőjén

Kapcsolatukat 2015-ben pecsételték meg, ősmagyar sámánszertartás keretein belül, amelyről annak idején Ambrus Attila mesélt:

„Vérszerződéssel kötöttünk házasságot Rékával, ősmagyar sámánszertartás keretében. Tűvel megszúrtuk egymás ujját, majd egy-egy csepp vért engedtünk a borba, amit aztán megittunk. A kislányunk újabb, nagyon komoly vérkötelék köztünk, vele minden a helyére került” 

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