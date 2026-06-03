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Tragédiába torkollott a fürdőzés Hejőkeresztúrnál: a tó mélyén találták meg az eltűnt fiút

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 16:20
vízbe fulladtDebreceni-tó
A Neptun Mentőcsapat tájékoztatása szerint egy fiatalkorú fiú életét vesztette, miután társaival vízbe került egy süllyedő vízibicikliről. Tragédiával végződött egy fürdőzés a Debreceni-tónál.

A mentőcsapat közlése szerint három fiatalkorú fiú ment a tópartra fürdőzni, és használatba vett egy ott kikötött vízibiciklit. Információik alapján a vízi eszköz a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett Hejőkeresztúrban, a Debreceni-tónál.

Tragédiával végződött egy fürdőzés Hejőkeresztúrnál.
Tragédiával végződött egy fürdőzés Hejőkeresztúrnál. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Két fiú ki tudott úszni a partra, harmadik társuk azonban eltűnt a vízben. A helyszínre riasztott Neptun Mentőcsapat búvár egysége keresőcsónakkal, szonártechnikával, kutatóbúvárokkal és parti személyzettel kezdte meg a kutatást. Az esti órákban a vízibiciklit megtalálták, az eltűnt fiút azonban nem sikerült felkutatni.

A keresés másnap kora reggel folytatódott. A mentőcsapat szerint a szonár rövid időn belül jelezte az eltűnt fiatal élettelen testét a tó medrében. A kutatóbúvár ezt követően lokalizálta és a felszínre hozta.

A Neptun Mentőcsapat közlése szerint a rendelkezésükre álló információk alapján egyik fiatal sem viselt mentőmellényt, emellett a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a hozzátartozóknak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Kérünk mindenkit, hogy természetes vizek közelében fokozottan ügyeljen a biztonságra: Mindig használjatok mentőmellényt! Ne használjatok engedély nélkül más tulajdonát képező vízi eszközöket! Minden esetben győződjetek meg azok megfelelő műszaki állapotáról! Egy pillanatnyi felelőtlenség is emberéletet követelhet.

– írta bejegyzésében a mentőcsapat.

 

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