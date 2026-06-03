Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sorra csaptak le a rablókra a kiskunhalasi rendőrök: különös zsákmányok miatt indult a hajtóvadászat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rablás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 16:05
tolvajrendőrség
A gyanúsítottak ellen több különböző ügy miatt indult eljárás. A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három rablással gyanúsított férfit fogtak el.

A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három olyan férfit is elfogtak, akiket rablással gyanúsítanak. Az egyik eset pénteken történt: egy férfi négy doboz mosókapszulát próbált kivinni egy helyi üzletből anélkül, hogy fizetett volna értük. Amikor az egyik dolgozó a bejáratnál megpróbálta feltartóztatni, a férfi ellökte a nőt, majd a zsákmánnyal elmenekült.

A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három rablással gyanúsított férfit fogtak el.
A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három rablással gyanúsított férfit fogtak el. Fotó: Bors

Szombaton egy házibuliban fajult el a helyzet: az italozás közben az egyik férfi kiszemelt magának egy pénztárcát, és megpróbálta megszerezni. A tulajdonos azonban észrevette a lopási kísérletet, és közbeavatkozott, ami dulakodáshoz vezetett. A gyanúsított többször is megütötte a sértettet, majd a pénztárcával együtt elmenekült a helyszínről.

Kedden fényes nappal szólított le egy férfit egy ismeretlen Kiskunhalason, majd pénzt követelt tőle. A támadó azzal fenyegetőzött, hogy megveri, ha nem kap pénzt, ezért a sértett elővette a nála lévő készpénzt. Az ismeretlen ekkor kikapta a kezéből a pénzt, és elsietett a helyszínről. A sértett a nyomába eredt, így végül a pénz nagy része visszakerült hozzá, bár 2 ezer forint eltűnt.

A kiskunhalasi nyomozók a rablással gyanúsítható férfiakat gyorsan beazonosították és elfogták. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat – írja a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu