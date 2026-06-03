Sorra csaptak le a rablókra a kiskunhalasi rendőrök: különös zsákmányok miatt indult a hajtóvadászat

A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három olyan férfit is elfogtak, akiket rablással gyanúsítanak. Az egyik eset pénteken történt: egy férfi négy doboz mosókapszulát próbált kivinni egy helyi üzletből anélkül, hogy fizetett volna értük. Amikor az egyik dolgozó a bejáratnál megpróbálta feltartóztatni, a férfi ellökte a nőt, majd a zsákmánnyal elmenekült.

A kiskunhalasi rendőrök néhány nap alatt három rablással gyanúsított férfit fogtak el. Fotó: Bors

Szombaton egy házibuliban fajult el a helyzet: az italozás közben az egyik férfi kiszemelt magának egy pénztárcát, és megpróbálta megszerezni. A tulajdonos azonban észrevette a lopási kísérletet, és közbeavatkozott, ami dulakodáshoz vezetett. A gyanúsított többször is megütötte a sértettet, majd a pénztárcával együtt elmenekült a helyszínről.

Kedden fényes nappal szólított le egy férfit egy ismeretlen Kiskunhalason, majd pénzt követelt tőle. A támadó azzal fenyegetőzött, hogy megveri, ha nem kap pénzt, ezért a sértett elővette a nála lévő készpénzt. Az ismeretlen ekkor kikapta a kezéből a pénzt, és elsietett a helyszínről. A sértett a nyomába eredt, így végül a pénz nagy része visszakerült hozzá, bár 2 ezer forint eltűnt.

A kiskunhalasi nyomozók a rablással gyanúsítható férfiakat gyorsan beazonosították és elfogták. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat – írja a police.hu.