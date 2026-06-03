Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled? Kuplung zenekarának első dala: Marics Peti kikotyogta a kulisszatitkokat

A Hogyan tudnék élni nélküled? 1. része valóságos kasszasiker lett, sőt már a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb hazai filmjeként tartják számon. Így hát nem csoda, hogy év végén már a Demjén-filmként is ismert romantikus vígjáték második része is megjelenik. Emellett a moziból egy színdarab is készült már, sőt a rajongók annyira odáig vannak a filmben szereplő, fiktív Kuplung zenekarért, hogy valósággal követelni kezdték, hogy a srácok adjanak önálló koncertet. Ez pedig novemberben egy dupla arénakoncert formájában meg is valósul, amihez most az első saját daluk is elkészült. Erről Marics Peti mesélt ma a Retro Rádió reggeli műsorában.

A Kuplung zenekar Nyomod a gázt című daláért már most odáig vannak a rajongók, pedig ez még csak a kezdet (Fotó: Bors)

A Kuplung tagjai, ahogy a filmben, úgy természetesen a vásznon túl sem mások, mint Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell. A srácok mind rengeteg különböző projekten is dolgoznak, hiszen míg Peti a ValMar duóban bűvöli a tinilányokat, addig Márk és Marci az Erkel Színházban játszanak, sőt előbbi A Grund – vígszínházi fiúzenekarral is tevékenykedik. Rengeteg teendőjük mellett mégis úgy döntöttek, hogy nem hagyhatják cserben rajongóikat, és a valóságban is létrehozzák a Kuplung zenekart. De arra, hogy ez ilyen szintre fog eljutni, még ők sem számítottak.

Alapvetően ez a november 12-én kijövő második részre egy promó ötlet volt, és csináltak egy csoportot az emberek maguknak, hogy Kuplungot az Arénába! De annyira sokan lettek ebben a csoportban, hogy gondolták, hogy poénból tényleg meghirdetik, és poénból tényleg elment az összes jegy, sőt a második is mindjárt tele van, ha jól tudom

– vágott bele a történetbe Marics Peti Bochkor Gábor műsorában.

„Egy kicsit szürreális ez nekünk is, de úgy éreztük, hogy akkor már jót tenne ennek az egész brandnek, hogy bár nyilván tele lesz Demjén dalokkal, mert abból indult az egész, de egy pár saját dalt is kipróbálhatnánk. Úgyhogy Szabó Zével elkezdtük gyártani a zenéket és szép lassan jönnek” – árulta el az énekes, a ma megjelent Nyomod a gázt című első, hivatalos Kuplung zenekar dallal kapcsolatban.