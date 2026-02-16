Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Leander gondozása

Elfagyott a leander? Íme a megoldás

leander
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:45
növénygondozásfagykártippfagy
Egy keményebb tél után sok kertbarát szíve összeszorul, amikor ránéz a megbarnult levelű leanderre. Vajon teljesen elfagyott? Van még esélye? Az elfagyott leander ugyan ijesztő látványt nyújthat, de a fagyás korántsem jelenti a növény végét. Mutatjuk, hogyan mentheted meg.
  • A leander leggyakrabban a késői teleltetés vagy a fagypont alatti hőmérséklet miatt fagy el, ami barnuló levelekkel és elszáradó hajtásokkal jár.
  • Tavasszal az elfagyott részeket vissza kell metszeni az egészséges szövetig, így a növény sokszor újrahajt.
  • Megelőzésként időben, fagymentes és világos helyen érdemes teleltetni, és csak a fagyok elmúltával kivinni.

A mediterrán hangulatot idéző leander az egyik legnépszerűbb növény itthon, ám a magyar teleket aligha bírja. Elég egy fagy, egy huzatos teleltetőhely vagy egy hirtelen lehűlés, és máris kész a baj.

Elfagyott leander elbarnult levelekkel
A leander sok esetben megmenthető a fagyok után.
Fotó: Larry M Ledford /  Shutterstock 

Elfagyott a leander? Így mentsd meg a növényt lépésről lépésre

Mitől károsodik a növény?

A leander alapvetően melegkedvelő. Rövid ideig elvisel néhány fokos mínuszt, de a tartós hideg komoly károkat okozhat a hajtásokban, sőt a gyökérzetben is. Leander fagykár leggyakrabban akkor jelentkezik, ha:

  • túl későn vittük be teleltetni;
  • a teleltetőhelyen 0 °C alá esett a hőmérséklet;
  • a növény földje teljesen átfagyott;
  • tavasszal túl korán került ki a szabadba.

A károsodás mértéke attól is függ, mennyire volt felkészítve a növény a télre. Egy jól beérett, edzett leander többet kibír, mint egy frissen vásárolt, hajtatott példány.  

Hogyan ismerhető fel a fagyás jele?

A fagyott leandernél az első ijesztő jel általában a megbarnult, elszáradt levél. A hajtások puhává, vizenyőssé válhatnak, később elszáradnak. Súlyosabb esetben a vastagabb ágak kérge is megrepedhet. Fontos azonban különbséget tenni: nem minden barna levél jelent végzetes fagykárt. Tavasszal a növény gyakran „csúnyán” néz ki, aztán meglepő erővel újrahajt. Érdemes egy egyszerű próbát tenni: egy éles metszőollóval vágjunk vissza egy kisebb ágat. Ha belül zöld és nedvdús, él. Ha barna és száraz, az a rész már nem menthető.

Leander tápoldatozása
Csak akkor kezdjük el a leander tápoldatozását, amikor már látszanak az új hajtások.
Fotó: Iryna Inshyna /  Shutterstock 

Elfagyott leander metszése: mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

A legfontosabb: ne essünk pánikba, és ne dobjuk ki azonnal a növényt. A leander meglepően szívós.

1. Várjunk a metszéssel kora tavaszig, amikor már nem fenyeget tartós fagy.

2. Vágjuk vissza az elfagyott részeket az egészséges, zöld szövetig. Néha ez drasztikusnak tűnik, de szükséges.

3. Ellenőrizzük a gyökérzetet: ha a föld teljesen átfagyott és a gyökerek pépesek, kisebb az esély a túlélésre.

4. Fokozatosan szoktassuk a fényhez és a meleghez, ne tegyük ki hirtelen a tűző napra.

5. Csak akkor kezdjük el a tápoldatozást, amikor már látszanak az új hajtások.

Érdemes észben tartani, hogy egy erősebben visszavágott leander akár egy teljes szezont is kihagyhat virágzás nélkül.

Megelőzés: így csökkenthető a fagykár esélye

A megelőzés sok idegeskedéstől megkímél. A leander fagyása legtöbbször elkerülhető néhány tudatos lépéssel.

  • Ősszel ne várjuk meg az első komoly mínuszokat. Már +5 °C körül érdemes fedett, világos, fagymentes helyre vinni a növényt. A teleltetés ideális hőmérséklete 5–10 °C között van. Sokan garázsban vagy pincében tartják – ha van némi fény és nem fagy, az már fél siker.
  • Tavasszal legyünk türelmesek. Egy-egy napsütéses márciusi nap könnyen elcsábít, de az éjszakai fagyok alattomosak. Inkább maradjon bent még egy hétig, mint hogy újra elszenvedje a hideget.

A leander nem a legegyszerűbb növény, de aki egyszer látta nyáron roskadozni a virágoktól, az érti, miért ragaszkodunk hozzá annyira. Egy kis odafigyeléssel a fagykár sem feltétlenül tragédia – inkább egy kihívás, amelyet jó eséllyel meg lehet oldani. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a leander gondozásáról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
