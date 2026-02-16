Elfagyott a leander? Íme a megoldás

A leander leggyakrabban a késői teleltetés vagy a fagypont alatti hőmérséklet miatt fagy el, ami barnuló levelekkel és elszáradó hajtásokkal jár.

Tavasszal az elfagyott részeket vissza kell metszeni az egészséges szövetig, így a növény sokszor újrahajt.

Megelőzésként időben, fagymentes és világos helyen érdemes teleltetni, és csak a fagyok elmúltával kivinni.

A mediterrán hangulatot idéző leander az egyik legnépszerűbb növény itthon, ám a magyar teleket aligha bírja. Elég egy fagy, egy huzatos teleltetőhely vagy egy hirtelen lehűlés, és máris kész a baj.

A leander sok esetben megmenthető a fagyok után.

Fotó: Larry M Ledford / Shutterstock

Elfagyott a leander? Így mentsd meg a növényt lépésről lépésre

Mitől károsodik a növény?

A leander alapvetően melegkedvelő. Rövid ideig elvisel néhány fokos mínuszt, de a tartós hideg komoly károkat okozhat a hajtásokban, sőt a gyökérzetben is. Leander fagykár leggyakrabban akkor jelentkezik, ha:

túl későn vittük be teleltetni;

a teleltetőhelyen 0 °C alá esett a hőmérséklet;

a növény földje teljesen átfagyott;

tavasszal túl korán került ki a szabadba.

A károsodás mértéke attól is függ, mennyire volt felkészítve a növény a télre. Egy jól beérett, edzett leander többet kibír, mint egy frissen vásárolt, hajtatott példány.

Hogyan ismerhető fel a fagyás jele?

A fagyott leandernél az első ijesztő jel általában a megbarnult, elszáradt levél. A hajtások puhává, vizenyőssé válhatnak, később elszáradnak. Súlyosabb esetben a vastagabb ágak kérge is megrepedhet. Fontos azonban különbséget tenni: nem minden barna levél jelent végzetes fagykárt. Tavasszal a növény gyakran „csúnyán” néz ki, aztán meglepő erővel újrahajt. Érdemes egy egyszerű próbát tenni: egy éles metszőollóval vágjunk vissza egy kisebb ágat. Ha belül zöld és nedvdús, él. Ha barna és száraz, az a rész már nem menthető.

Csak akkor kezdjük el a leander tápoldatozását, amikor már látszanak az új hajtások.

Fotó: Iryna Inshyna / Shutterstock

Elfagyott leander metszése: mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

A legfontosabb: ne essünk pánikba, és ne dobjuk ki azonnal a növényt. A leander meglepően szívós.

1. Várjunk a metszéssel kora tavaszig, amikor már nem fenyeget tartós fagy.

2. Vágjuk vissza az elfagyott részeket az egészséges, zöld szövetig. Néha ez drasztikusnak tűnik, de szükséges.