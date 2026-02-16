Elfagyott a leander? Íme a megoldás

A mediterrán hangulatot idéző leander az egyik legnépszerűbb növény itthon, ám a magyar teleket aligha bírja. Elég egy fagy, egy huzatos teleltetőhely vagy egy hirtelen lehűlés, és máris kész a baj.
A leander alapvetően melegkedvelő. Rövid ideig elvisel néhány fokos mínuszt, de a tartós hideg komoly károkat okozhat a hajtásokban, sőt a gyökérzetben is. Leander fagykár leggyakrabban akkor jelentkezik, ha:
A károsodás mértéke attól is függ, mennyire volt felkészítve a növény a télre. Egy jól beérett, edzett leander többet kibír, mint egy frissen vásárolt, hajtatott példány.
A fagyott leandernél az első ijesztő jel általában a megbarnult, elszáradt levél. A hajtások puhává, vizenyőssé válhatnak, később elszáradnak. Súlyosabb esetben a vastagabb ágak kérge is megrepedhet. Fontos azonban különbséget tenni: nem minden barna levél jelent végzetes fagykárt. Tavasszal a növény gyakran „csúnyán” néz ki, aztán meglepő erővel újrahajt. Érdemes egy egyszerű próbát tenni: egy éles metszőollóval vágjunk vissza egy kisebb ágat. Ha belül zöld és nedvdús, él. Ha barna és száraz, az a rész már nem menthető.
A legfontosabb: ne essünk pánikba, és ne dobjuk ki azonnal a növényt. A leander meglepően szívós.
1. Várjunk a metszéssel kora tavaszig, amikor már nem fenyeget tartós fagy.
2. Vágjuk vissza az elfagyott részeket az egészséges, zöld szövetig. Néha ez drasztikusnak tűnik, de szükséges.
3. Ellenőrizzük a gyökérzetet: ha a föld teljesen átfagyott és a gyökerek pépesek, kisebb az esély a túlélésre.
4. Fokozatosan szoktassuk a fényhez és a meleghez, ne tegyük ki hirtelen a tűző napra.
5. Csak akkor kezdjük el a tápoldatozást, amikor már látszanak az új hajtások.
Érdemes észben tartani, hogy egy erősebben visszavágott leander akár egy teljes szezont is kihagyhat virágzás nélkül.
A megelőzés sok idegeskedéstől megkímél. A leander fagyása legtöbbször elkerülhető néhány tudatos lépéssel.
A leander nem a legegyszerűbb növény, de aki egyszer látta nyáron roskadozni a virágoktól, az érti, miért ragaszkodunk hozzá annyira. Egy kis odafigyeléssel a fagykár sem feltétlenül tragédia – inkább egy kihívás, amelyet jó eséllyel meg lehet oldani.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a leander gondozásáról:
