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Utolsó percekben jött a hidegzuhany, kiengedte kezéből a győzelmet Hollandia

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 00:01
hollandiaJapán
Az F csoportban is megkezdődtek a labdarúgó-világbajnokság küzdelmei. A Hollandia-Japán összecsapás végül 2-2-es döntetlennel zárult

A vasárnapi játéknapon az F csoportban is megkezdődtek a világbajnoki küzdelmek a Hollandia-Japán mérkőzéssel. Az első 25 perc inkább a tapogatózás jegyében telt, egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot, a felek elsősorban egymás játékának feltérképezésére törekedtek. A hollandok Malen lövésével, majd fejesével veszélyeztettek először, mindétszer Szuzuki kapus bravúrral hárított, de a japánoknak is megvolt a maguk nagy lehetősége. Kubo a jobb oldalon, az alapvonal közeléből ívelt vissza Kamadához, aki a mélységből érkezve, kissé balról, 12 méterről jobb lábbal célzott kapura, lövése azonban centikkel elkerülte a jobb kapufát. A szünetig több nagy helyzet már nem alakult ki, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Először kapott helyet a kezdőcsapatban, azonnal gólt szerzett Crysencio Summerville a Hollandia-Japán vb-meccsen
Először kapott tétmeccsen helyet a kezdőcsapatban, azonnal gólt szerzett Crysencio Summerville a Hollandia-Japán vb-meccsen Fotó: ANP

Hollandia-Japán: potyogtak a gólok a második félidőben

A fordulás után gyorsan megszerezte a vezetést Hollandia: a Liverpool két játékosa hozta össze a találatot, Gravenberch pontos beadását a csapatkapitány Van Dijk fejelte a japán kapuba (1–0). A vezetésnek azonban nem örülhettek sokáig a hollandok. Az 57. percben Nakamura szánta el magát lövésre jó 17 méterről, és bombája a hálóban kötött ki, amivel Japán gyorsan visszahozta magát a mérkőzésbe (1–1). Néhány perccel később ismét az Oranje került előnybe. Az Oranje vb-újonca, Crysencio Summerville a tizenhatoson belül kapott labdát, majd higgadtan a bal alsó sarokba lőtt (2–1). A 24 éves támadó idén júniusban debütált a holland válogatottban, a világbajnokságon pedig már gólszerzőként is letette a névjegyét. 

A rendes játékidő hajrájában azonban jött a hidegzuhany: a 89. percben Kamada egy szöglet után fejjel vette be a holland kaput, kiegyenlítve ezzel az állást (2–2).

A hajrára a hollandok teljesen átadták a kezdeményezést. A japánok szinte folyamatosan támadtak, és hosszú időszakokra a holland kapu elé szegezték ellenfelüket. A hosszabbítás perceiben már nem született újabb gól, így a Hollandia–Japán mérkőzés 2–2-es döntetlennel zárult.

 

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