A tavasz íze a poharadban: így készíts ibolyából szörpöt pofonegyszerűen

A tavasz íze a poharadban: így készíts ibolyából szörpöt pofonegyszerűen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 11:45
Érdemes kihasználni a természet ajándékait a tavaszi szezonban, például a jellegzetes formájáról és csodaszép lila színéről ismert virágot. Ezt az apró növényt többféleképpen is felhasználhatjuk a konyhában, de mi ezúttal valami igazán különlegeset ajánlunk. Íme, az ibolyaszörp készítése - házilag!
A tavasz egyik legszebb ajándéka az ibolya, amely nemcsak a kerteket és a mezőket borítja be lila színével, hanem a konyhában is igazi kincsnek számít. Ez az apró, illatos virág évszázadok óta ismert sokoldalú felhasználásáról: nemcsak dekorációként mutat jól az asztalon, hanem különleges ízvilágával süteményeket, köreteket, húsokat és italokat is megbolondíthatunk vele. Az ibolyaszörp készítése pedig házilag is megoldható! A Fanny magazin összegyűjtötte a konkrét lépéseket, hogyan készíthető ízletes házi szörp ebből a csodaszép virágból, ha megfelelően bánunk vele!

Ibolyaszörp készítése házilag
Az ibolyaszörp készítése: természetes, hűsítő finomság egyenesen a kertből.
Fotó: Goami /   shutterstock
  • Így zárhatod üvegbe a tavasz zamatos ízeit.
  • Egyszerű tippek a virággyűjtéstől az elkészítésig.
  • Ibolyaszörp házilag: egyszerű és különleges recept.

Édes ibolyaszörp készítése házilag: ezt neked is ki kell próbálnod

Ha te is szeretnéd üvegbe zárni a tavasz édes aromáját, és az év bármelyik napján belekortyolni, az ibolyaszörp tökéletes választás. Egyszerre frissítő, illatos és látványos, ráadásul házilag is könnyedén elkészíthető – csak egy kis türelemre és némi odafigyelésre van szükség. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan készítheted el ezt a különleges házi szörpöt lépésről lépésre.

Aromás ételízesítő

Az illatos ibolya ehető virág, így nemcsak azért érdemes összegyűjteni, hogy vázába tegyük és gyönyörködjünk benne. Felhasználható sütemények és saláták díszítésére, tea vagy cukor ízesítésére, és nem csak szörp, de ibolyaszirup is készíthető belőle.

Itt és így szedjük

Az édes italhoz a saját kertünkben és bárhol a szabadban összegyűjthetjük az ibolyát, de a természetvédelmi területeket kerüljük. A legjobb, ha reggel indulunk gyűjtésre, amikor még frissek és illatosak a virágok. Csak tiszta, vegyszerekkel nem kezelt növényeket szedjünk le.

Nem árt a türelem

Az ibolyaszörp elkészítése nem bonyolult folyamat, ám idő- és energiaigényes, hiszen viszonylag sok szál szükséges hozzá. Fontos, hogy csak a virág fejét használjuk fel, és azokat mihamarabb, hogy ne veszítsenek sokat az illatukból.

Most jöhet a koszmentesítés

A virágokat a leszedést követően gyengéden rázzuk meg, hogy, ha vannak benne apró rovarok, azok ki tudjanak potyogni. Ezt követően öblítsük át óvatosan őket hideg vízzel, hogy az esetleges szennyeződés is eltűnjön róluk.

Csak néhány összetevő

Egyszerű a recept: 600 ml vízhez adjunk 2 csészényi vagy maréknyi frissen szedett ibolyavirágot, melegítsük fel a levet és főzzük lassan addig, amíg a virágok kifakulnak a víz pedig elszíneződik. Leszűrés után adjuk hozzá 1 citrom kifacsart levét és 60 dkg cukrot, és főzzük még kis ideig.

Fontos a pihentetés

A tűzről levett kész szörpöt tegyük hűvös helyre, majd hagyjuk még ázni a virágokat egy teljes napon át. Ezt követően szűrjük le újra a levet, a tiszta folyadékot pedig forraljuk fel még egyszer. Ha nagyobb adagot készítenénk, az ibolya mennyiségét arányosan növeljük.

Több időre is elállhat

Egy nap elteltével sterilizált üveg(ek)be porciózzuk a szörpöt, azonnal zárjuk le, és tegyük hideg, sötét helyre. Itt több hétig is eláll, ha viszont szeretnénk hosszabb idejű szavatosságot, adjunk a léhez egy késhegynyi tartósítószert. Felbontás után hűtőben tároljuk a szörpöt.

Színváltó trükkök

Az ázás során az ibolya színe szépen kioldódik, és meglepő módon inkább sötétzöldes árnyalatú lesz. A végső színt, ami inkább rózsaszínes lesz, valójában a citrom adja majd meg. Ha ezen szeretnénk még sötétíteni, dobjunk pár friss virágot a folyadékba a kiporciózás előtt.

Tartsunk meg a mértéket!

Az ibolya nemcsak gyönyörű virág, de egyben gyógynövény is, amit felső légúti betegségekre és álmatlanság ellen is lehet használni. Ezek miatt ne vigyük túlzásba, különben hányást és hasmenést kockáztatunk meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu