A tavasz íze a poharadban: így készíts ibolyából szörpöt pofonegyszerűen

A tavasz egyik legszebb ajándéka az ibolya, amely nemcsak a kerteket és a mezőket borítja be lila színével, hanem a konyhában is igazi kincsnek számít. Ez az apró, illatos virág évszázadok óta ismert sokoldalú felhasználásáról: nemcsak dekorációként mutat jól az asztalon, hanem különleges ízvilágával süteményeket, köreteket, húsokat és italokat is megbolondíthatunk vele. Az ibolyaszörp készítése pedig házilag is megoldható! A Fanny magazin összegyűjtötte a konkrét lépéseket, hogyan készíthető ízletes házi szörp ebből a csodaszép virágból, ha megfelelően bánunk vele!

Ha te is szeretnéd üvegbe zárni a tavasz édes aromáját, és az év bármelyik napján belekortyolni, az ibolyaszörp tökéletes választás. Egyszerre frissítő, illatos és látványos, ráadásul házilag is könnyedén elkészíthető – csak egy kis türelemre és némi odafigyelésre van szükség. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan készítheted el ezt a különleges házi szörpöt lépésről lépésre.

Aromás ételízesítő

Az illatos ibolya ehető virág, így nemcsak azért érdemes összegyűjteni, hogy vázába tegyük és gyönyörködjünk benne. Felhasználható sütemények és saláták díszítésére, tea vagy cukor ízesítésére, és nem csak szörp, de ibolyaszirup is készíthető belőle.

Itt és így szedjük

Az édes italhoz a saját kertünkben és bárhol a szabadban összegyűjthetjük az ibolyát, de a természetvédelmi területeket kerüljük. A legjobb, ha reggel indulunk gyűjtésre, amikor még frissek és illatosak a virágok. Csak tiszta, vegyszerekkel nem kezelt növényeket szedjünk le.

Nem árt a türelem

Az ibolyaszörp elkészítése nem bonyolult folyamat, ám idő- és energiaigényes, hiszen viszonylag sok szál szükséges hozzá. Fontos, hogy csak a virág fejét használjuk fel, és azokat mihamarabb, hogy ne veszítsenek sokat az illatukból.

Most jöhet a koszmentesítés

A virágokat a leszedést követően gyengéden rázzuk meg, hogy, ha vannak benne apró rovarok, azok ki tudjanak potyogni. Ezt követően öblítsük át óvatosan őket hideg vízzel, hogy az esetleges szennyeződés is eltűnjön róluk.