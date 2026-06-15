Bármikor kitehetik az otthonából Balogh Tamásnét? – „Ha úgy alakul, akkor menni kell”

A Séfek Séfe Balogh Tamásné Eszterének nagy vágya, hogy kiskutyáikkal, meg a jövőben talán egy kis trónörökössel is szép, tágas családi házban éljenek, aminek saját kertje is van. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy ez az álom még várat magára, ugyanis csak akkor vághatnak bele egy házvásárlásba, ha a mostani otthonukra találnak vevőt. Erről a bizonytalan időszakról mesélt most a Borsnak.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére már nagyon sok mindent elért, férjével közös lakásukat most tervezik nagyobbra cserélni (Fotó: Balogh Tamásné)

Balogh Tamásné Eszter férje mellett találta meg azt a stabilitást, amit keresett az életében, akivel együtt tervezhet és álmodozhat, most például egy kertes házról. A pár jó néhány hónapja hirdette meg jelenlegi, gyönyörűen felújított lakását, ám úgy tűnik, egyelőre nem sikerül eladni. Ha megérkezik a vevő, akkor egy őrületes időszak veszi kezdetét, ami sem a pénztárcájukat, sem pedig az idegeiket nem fogja kímélni.

Bármikor itt lehet a nyakunkon a költözés, mert ha úgy alakul, akkor menni kell. Ez mondhatni pillanatok kérdése, mert ha valaki azt mondja, hogy viszi a lakást, akkor mi azonnal elkezdjük keresni a nekünk megfelelőt. Szóval, hogyha ez a helyzet szeptemberig körvonalazódna, akkor valószínűleg decemberben már a másik helyen tölthetjük a karácsonyt, aminek nagyon örülnék, még ha sok stresszel is jár

– mesélte a Séfek Séfe 6. évadának sztárja.

Balogh Tamásné férje társaságában nemrég Olaszországban nyaralt, de most egy jó darabig nem lesz hasonló (Fotó: Instagram)

Balogh Tamásné munkája sem áll meg

Természetesen Balogh Tamásné biztosítási tanácsadóként igyekszik annyit dolgozni, hogy mindent megteremthessen, amit csak szeretne, ez viszont a házvásárlás tekintetében nem olcsó mulatság. Bár bizonyára a nyáron ő is szívesebben lógatná a lábát a tengerparton, muszáj félretennie.

„Nyilván a költözéshez elég sok pénz kell, hiszen ki kell egészítenünk a lakás árát, megvenni minden olyan berendezést, amire még szükségünk van, és így tovább. Szóval, a nyár a munkáról fog szólni” – mesélte Eszter, aki korábban lapunknak azt is elárulta, hogy egy amerikai utat is terveznek novemberben, amihez szintén több millió forintra van szükség.