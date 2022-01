Ezeket idd lefekvés előtt, és kitűnő alvásban lesz részed!

A különféle alvászavarok egyre több embert érintenek, egyeseknek az elalvással akadnak problémáik, mások fel-felébrednek éjszaka, rémálmokkal küzdenek, vagy a horkolás okozta alvási apnoe miatt kelnek fáradtan. Bár az állandósult probléma háttere szakorvosi feltárást igényel, odafigyeléssel, életmóddal is sokat tehet az ember a mélyebb, hosszabb alvás érdekében.

Az ételek mellett a kutatók szerint egyes italok is segítenek az álomba merülésben.

Meggylé

A gyümölcsleveket este nagy körültekintéssel kell fogyasztani, a magas glikémiás indexű alapanyagok ugyanis a vércukorszintet emelhetik meg, többek között a citrusfélék a refluxbetegség tüneteit erősíthetik. A meggylé azonban a kutatók szerint jótékonyan hat az elalvásra. Az American Journal of Therapeutics oldalán publikált tanulmányból kiderül, hogy az 50 év feletti felnőtteken végzett kutatás eredménye alapján a napi 2 pohár (kétszer nagyjából 2 deciliter) meggylevet fogyasztók átlagosan napi 84 perccel többet aludtak a kontrollcsoportnál. Az ok a meggyben levő vegyületek hatására a szervezetben keletkező triptofán aminosav lehet, mely a szerotoninszintézis révén elősegíti az alvást.

Kétszer két deci meggylé sokat segít az alvásban Fotó: Shutterstock

Ashwagandhaital

Az ashwagandha gyógynövény téli cseresznye vagy indiai ginzeng néven is köztudatban van, és számos jótékony hatása miatt kedvelt az egészségtudatosságra törekvők körében. A Cureus nevű folyóiratban publikált tanulmányból kiderül az is, hogy egy 60 felnőtt bevonásával végzett kutatás eredményként az ashwagandha fogyasztása csökkentette a kortizolszintet, és javította az alvás minőségét. Segíthet a szervezetnek a szorongás és a stressz kezelésében, így az idegesség miatti alvásproblémák orvoslásában is szerepe lehet. Italporként, teakeverékekben is kapható.

Gyógyteák

Egyes gyógynövényekből készült teák közismerten nyugtató, altató hatással bírnak, kedvelt a citromfű, a levendula, a macskagyökér, a golgotavirág vagy a komlótoboz teája is esti italként, de kifejezetten erre a célra előállított, finom gyógyteakeverékek is segíthetnek az álomba merülésben. Az Indiában szent növényként tisztelt tulsi levélből készült tea ugyancsak hatékonyan csökkenti a kortizolszintet, segít a stressz kezelésében és az alvásminőség javításában. Az esti italok ráadásul egyfajta rituáléként felkészítik a testet és az elmét a megnyugvásra, amely a jó alvás fontos feltétele.

Egyes teaféléket is érdemes kortyolgatni Fotó: Shutterstock

Kurkumás latte

Egy pohár meleg tej elfogyasztása esténként sokak bevett szokása, a megfigyelések szerint már ez is némi nyugtató hatással bír, akár önmagában, akár egy kanál mézzel. Laktózérzékenyek számára laktózmentes változat vagy növényi ital is alternatíva lehet. Ami azonban a közelmúltban vált igazán felkapottá, az a kurkumás latte, amelyhez tej vagy növényi, például zabital is használható, ezt egy teáskanál kurkumával és egy kis mézzel ízesítik, továbbá ízlés szerint szerecsendióval, szegfűszeggel és fahéjjal. A kurkumát gyulladáscsökkentő hatása miatt javasolt gyakrabban fogyasztani.