Top 5 esti rituálé, amitől úgy alszol majd, mint a bunda

Az alvás és annak minősége meghatározza az egész napodat, a teljesítményedet, a hangulatodat, de még azt is, hogyan viselkedsz a pároddal vagy a barátaiddal. Ha lefekvés után csak forgolódsz, bámulod az órát és egyre feszkósabb leszel, mert tudod, hogy réges-régen mély álomba kellett volna szenderülnöd ahhoz, hogy reggel képes legyél kipattanni az ágyból, akkor valamin mindenképpen változtatnod kell. Bizonyos alvási rituálék segíthetnek abban, hogy éjjel úgy aludj, mint a bunda, és napközben jobb társaság legyél, valamint aktívabban dolgozz és sportolj.
Ha egész nap feszültségben élsz, az idegrendszered este sem tud könnyen megnyugodni. Az agy szereti az ismétlődést, a test pedig reagál a finom jelekre. Egy jól felépített esti rutin hormonális szinten is hat. Segít a kortizol nevű stresszhormon csökkentésében és az alvást elősegítő melatonin termelésében. Az alábbi tippek nem gyors hackek, hanem tanulható szokások a pihentető alvásért.
Lefekvés előtt 10 perccel ülj le kényelmesen, csukd be a szemed, és végezz 4-6-os légzést: négy számolásra belégzés, hatra kilégzés, legalább tíz körön át. A kilégzés hosszabbítása jelzi az idegrendszernek, hogy nincs veszély. Cseppents egy csepp levendula illóolajat a csuklódra vagy egy papírzsebkendőre. Ne szagold folyamatosan, csak hagyd, hogy az illat belengje a közvetlen környezeted. Ez a kombináció bizonyítottan csökkenti az elalvási időt.
Az alváshoz a testmaghőmérsékletnek enyhén csökkennie kell. Lefekvés előtt 15 percre áztasd a lábad meleg vízbe, amelybe tegyél egy evőkanál keserűsót. Amikor ágyba bújsz, ne húzd a fejedre a takarót és ne használj melegítő párnát a fejed alá. A meleg láb és hűvös fej kombinációja segíti az elálmosodást. Ez egy régi trükk, amelyet ma már az alváskutatók is elismert módszerként tartanak számon.
Felejtsd el az unásig ismételt kamillát. Próbáld ki a citromfű, komló és passióvirág keverékét. Forrázz le egy teáskanál teakeveréket, majd lefedve azt hagyd állni 10 percig. Édesítés nélkül, lassan kortyolgatva fogyaszd. Ezek a növények nem altatnak, hanem kiegyensúlyoznak – pont ettől lesz mélyebb az alvás.
Az ágyban pörgő gondolatokat gyakran a be nem fejezett ügyek okozzák. Lefekvés előtt írj le három dolgot, amit ma elintéztél, és egyet, amit holnapra hagysz. Ezzel nem listát, hanem lezárást csinálsz. Az agyad így nem érzi szükségét az éjszakai emlékeztetésnek. Ez a módszer csökkenti az éjszakai felébredések számát is.
Válassz egyetlen, kifejezetten esti illatot. Ez lehet tonkabab, szantálfa vagy narancsvirág. Csak lefekvéskor használd, soha máskor. Néhány hét alatt az agyad összekapcsolja az illatot az elalvással. Ez egy klasszikus kondicionálási technika, ami meglepően jól és gyorsan működik.
Ha napközben nemcsak az idegeid és az elméd, hanem a tested is lefárasztod, sokkal könnyebben alszol el este, és az éjszakai felébredések is egyre ritkábbak lesznek, míg végül meg nem szűnnek. Nem kell mindennap órákat töltened a konditeremben, elég rendszeresen tornáznod, sétálnod a friss levegőn, de kiváló az elme és a test lenyugtatására a jóga és tai chi is.
Tudtad?
Az agy nem a sötétségre alszik el, hanem a biztonság érzetére, ezért működnek olyan jól az esti rituálék. Nem elaltatnak, hanem megnyugtatnak. A rendszeres, ismétlődő jelek azt üzenik az idegrendszernek, hogy mindent elengedhet, és nincs más dolga, csak a pihenés.
Ha szeretnéd kipróbálni az elalvást segítő esti relaxációt, nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.