Kiszivárgott egy videó Varga Barnabásék öltözőjéből, teljesen megfagyott a levegő

Kiszivárgott egy videó Mario Iliopulosz beszédéről, amit még a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-mérkőzés után, de a PAOK ellen megnyert bajnoki rájátszás előtt mondott el az AEK Athén öltözőjében. Varga Barnabás és csapattársai néma csendben hallgatták végig a klubtulajdonos szavait.

Fotó: Milos Bicanski - UEFA / Getty Images

Varga Barnabás főnökének beszéde

Nem foglak többet "srácoknak" hívni titeket, ahogy eddig. Mától "harcosaimnak" foglak hívni titeket

– kezdte lelkesítő beszédét Mario Iliopulosz. Hozzátette, a visszavágón mutatott teljesítményüket látva nem érdemelték meg, hogy kiessenek a Rayo Vallecano ellen a Konferencialigából, de ilyen az élet.

Csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor majdnem két évvel ezelőtt átvettem a klubot, az első dolog, amit mondtam, többek között az volt: az AEK hamarosan olyat csinál Európában, hogy mindenki a szemét fogja dörzsölni. És ez megtörtént. Az AEK megmutatta, milyen eredményeket tud elérni. Hatalmas előrelépést értünk el Európában, amire büszkék lehetünk

– idézi a gazzetta.gr az AEK Athén tulajdonosának szavait, aki kiemelte: a játékosoknak a harci szellemet kell megtartaniuk a bajnoki rájátszásra.

Szóval, amikor pályára lépsz, menj és győzz. Semmitől sem félsz. Van valaki, akinek más a véleménye, hogy nem tud győzni? Nem. Menj és csináld

– mondta Mario Iliopulosz, akinek beszédét előbb hatalmas tapsvihar, majd tettek követték. Varga Barnabás és csapattársai ugyanis vasárnap 3-0-ra legyőzték a PAOK-ot, amivel első helyen állnak a bajnoki címért folytatott rájátszásban. Legközelebb pedig csak jövő hét vasárnap, a Panathinaikosz ellen lépnek pályára (20:00).