Kiszivárgott egy videó Varga Barnabásék öltözőjéből, teljesen megfagyott a levegő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 20:25
Napvilágot látott az AEK Athén tulajdonosának öltözői beszéde. Varga Barnabás és csapattársai csendben hallgatták végig.
Kiszivárgott egy videó Mario Iliopulosz beszédéről, amit még a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-mérkőzés után, de a PAOK ellen megnyert bajnoki rájátszás előtt mondott el az AEK Athén öltözőjében. Varga Barnabás és csapattársai néma csendben hallgatták végig a klubtulajdonos szavait.

Varga Barnabás és csapattársai néma csendben hallgatták végig az AEK Athén tulajdonosának, Mario Iliopulosznak a beszédét
Fotó: Milos Bicanski - UEFA / Getty Images

Varga Barnabás főnökének beszéde

Nem foglak többet "srácoknak" hívni titeket, ahogy eddig. Mától "harcosaimnak" foglak hívni titeket

– kezdte lelkesítő beszédét Mario Iliopulosz. Hozzátette, a visszavágón mutatott teljesítményüket látva nem érdemelték meg, hogy kiessenek a Rayo Vallecano ellen a Konferencialigából, de ilyen az élet.

Csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor majdnem két évvel ezelőtt átvettem a klubot, az első dolog, amit mondtam, többek között az volt: az AEK hamarosan olyat csinál Európában, hogy mindenki a szemét fogja dörzsölni. És ez megtörtént. Az AEK megmutatta, milyen eredményeket tud elérni. Hatalmas előrelépést értünk el Európában, amire büszkék lehetünk

– idézi a gazzetta.gr az AEK Athén tulajdonosának szavait, aki kiemelte: a játékosoknak a harci szellemet kell megtartaniuk a bajnoki rájátszásra.

Szóval, amikor pályára lépsz, menj és győzz. Semmitől sem félsz. Van valaki, akinek más a véleménye, hogy nem tud győzni? Nem. Menj és csináld

– mondta Mario Iliopulosz, akinek beszédét előbb hatalmas tapsvihar, majd tettek követték. Varga Barnabás és csapattársai ugyanis vasárnap 3-0-ra legyőzték a PAOK-ot, amivel első helyen állnak a bajnoki címért folytatott rájátszásban. Legközelebb pedig csak jövő hét vasárnap, a Panathinaikosz ellen lépnek pályára (20:00).

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
