Kiderült: így van most Oszter Alexandra súlyos balesetet szenvedett fia

Rettenetes dolog történt nemrég Oszter Alexandrával, ugyanis a 15 éves fia szörnyű autóbalesetet szenvedett a 2-es úton. Az autó, amiben utazott, frontálisan ütközött egy kamionnal, a fiút mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol 3,5 órás műtétet hajtottak végre rajta – két napot töltött az intenzív osztályon.

Péntek reggel új születésnapot ünnepelünk azt hiszem… A fiam bejött a szobámba:„mama aludj tovább,ma a barátom visz iskolába…” 7:45-kor csörög a telefonom. Baleset történt a 2-esen…frontálisan ütköztek egy kamionnal… Négyen ültek az auóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. Eközben én már úton voltam a baleset felé, amit meg se lehetett már közelíteni. Irány Vác. A kórházba meg is érkezett a mentő a fiúkkal. Kivéve az enyémet… Őt mentőhelikopter vitte Budapestre… Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem. Ilyenkor megáll az idő. Rögtön letisztul mi a fontos az életben és mi nem

– írta a baleset után Oszter Alexandra.

Most kiderült, hogy van Oszter Alexandra fia, Hunor, ugyanis a Blikknek elkotyogott pár dolgot egy forrás, aki közel áll a családhoz – mindenki bizakodik abban, hogy a jelenleg már otthon lábadozó fiú hamarosan meggyógyul.

Javul az állapota, jobban van, de még időre van szükség a teljes gyógyuláshoz

– mondta a lap informátora.