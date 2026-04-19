Ezt nem láttuk jönni! Szerelem alakul az Exatlon két Bajnoka között?

Nem Halász Jázmin és Valkusz Máté lenne az első, akik között szerelem szövődik a sport-reality forgatása közben. Mindketten csinosak és fiatalok, akik ráadásul hetek óta össze vannak zárva az Exatlon Hungary Bázisán. A műsor rajongói mindenesetre már korábban is összehozták a két sportolót, de a legújabb videó óta felerősödtek a pletykák a két Bajnokról.

Az Exatlon Bajnokok versenyzői, Valkusz Máté és Halász Jázmin között nagyon szoros a kapcsolat (Fotó: TV2)

Exatlon: Halász Jázmin összebújással ébresztette Valkusz Mátét

A korábbi évadokban több versenyzőre is rátalált a szerelem, volt, aki csapattársában, volt aki ellenfelében, volt, aki egy stábtag személyében találta meg az igazit. Így nem lenne meglepő, ha az Exatlon Hungary 2026 -ban is így lenne. A rajongók mindenesetre máris összeboronálták Halász Jázmint és Valkusz Mátét. A Bajnokok két versenyzője közt jól láthatóan erősebb kötelék alakult ki, mintha csupán összetartó csapattársak lennének. Erről a teniszező beszélt is az egyik adásban.

Jázminnal nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon sokat segít nekem mentálisan a mindennapokon átlendülni!

– vallotta be a teniszező.

Már akkor sokan úgy érezték, hogy valami alakul a két sportoló között. De amikor tegnap kikerült egy új videó róluk, felrobbant az Exatlon Facebook oldala. A felvételen ugyanis az látszik, ahogy Halász Jázmin reggel az ébredés után magához veszi a párnáját , odamegy az alvó Mátéhoz és ráfekszik, hozzábújik egész testével. Azonnal ömleni kezdtek a kommentek, ezekből idézünk:

„Nagyon helyesek, Jázmin egy aranyos, vidám lány, Máté pedig egy nagyon helyes fiú! Jól érzik magukat, szórakoznak, játszanak, valamivel el kell tölteni az időt! Hajrá BAJNOKOK!”

„Jázmin és Máté nagyon cukik együtt! ❤️❤️ Akiknek fáj biztosan kék szurkoló. Kékeknél mint minden egyes évadban ugyanaz van!”

„Itt még lesz valami. Aranyosak.”

„Hát azért nem mondom, hogy nem irigykedem kicsit a palira”

„Elvégre fiatalok, a testvére is itt ismerkedett meg Viktorral, aki Kihívó volt, már házasok! Helyesek”

„Szerelmesek és aztán?”

Ők az Exatlon szerelmespárjai

Összegyűjtöttük azokat a versenyzőket, akik a műsorban találták meg a szerelmet. Az első évadban Salander Dorina és Provoda Jodes kapcsolata a műsor után emelkedett komoly szintre, mára már jegyesek. A harmadik évadban ismerkedett meg egymással a Bajnok Halász Vivien és a Kihívó Kővári Viktor, a dominikai kaland után itthon randizni kezdtek, Japánban volt a lánykérés, tavaly pedig hatalmas lagzit csaptak. És nem felejtkezhetünk meg a sokáig rejtélyek övezte Kempf Zozóról és Szente Grétiről, akik hosszas titkolózás után végül tavaly vállalták fel a nyilvánosság előtt a szerelmüket.