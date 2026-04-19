Vége a hétéves átoknak: április végén négy csillagjegy élete gyökeresen megváltozik

Valami olyasmi készülődik az égen, ami után semmi nem lesz már olyan, mint régen. Evan Nathaniel Grim asztrológus szerint ugyanis a kiszámíthatatlanság bolygója, az Uránusz jegyet vált: elhagyja a Bikát, és belép az Ikrekbe. Ez pedig négy csillagjegy számára nemcsak egy új fejezetet jelent, hanem a megváltást is. Az asztrológus figyelmeztet: az elmúlt évek káosza után most jön az igazi fordulat.

A horoszkóp szerint ez a négy csillagjegy hamarosan révbe ér Fotó: New Africa / shutterstock

Bika: Túlélted a vihart

Neked volt a legnehezebb, hiszen te gyűlölöd a változást a legjobban, az Uránusz pedig 2018 óta pont a te jegyedben garázdálkodott. Olyan volt ez a nyolc év, mint egy véget nem érő hullámvasút.

Ez a tranzit évek óta a kiszámíthatatlanság forrása számodra, semmiféle forgatókönyvet nem követett

– magyarázza Grim. Április 25-ig még érezhetsz némi feszültséget, de utána végre kisimulnak a ráncaid. Rugalmasabb és nyitottabb lettél, mint valaha – megérte a szenvedés!

Skorpió: Tisztul a kép a szerelemben

Az elmúlt időszakban a kapcsolataidban több volt a dráma, mint egy dél-amerikai szappanoperában. Váratlan szakítások, titkok és furcsa viták nehezítették a mindennapjaidat. Evan Nathaniel Grim szerint az utolsó napokban még jöhet pár „vadkártya-pillanat” a párkapcsolatodban, de ne ijedj meg! Ez a tisztítótűz kell ahhoz, hogy helyet csinálj az újnak. Sőt, az asztrológus szerint most bárhol belebotolhatsz valakibe, aki fenekestül felforgatja a szívedet, persze a jó értelemben.

Oroszlán: Szárnyalni fog a karriered

Úgy érezted, hiába hajtasz, mindig falakba ütközöl a munkahelyeden? Ennek most vége! Az Uránusz eddig a karrieredben okozott felfordulást, de április végétől végre elkezd felfelé ívelni a csillagod.

Bőven van még időd helyrehozni mindent, ami félresiklott a karrieredben

– biztat a szakértő. A pletykák elülnek, a főnökeid pedig végre észreveszik, mekkora kincs vagy. Készülj, mert olyan ajánlatot kaphatsz, amire nem tudsz nemet mondani!

Vízöntő: Megtalálod a békédet

Nálad a család és az otthon körül volt a legnagyobb a felfordulás az elmúlt nyolc évben. Alexandra, az intuitív asztrológus szerint az alapjaidat rengette meg ez az időszak. Lehet, hogy költöztél, vagy családi viszályokat kellett elsimítanod, de a teher most lekerül a válladról. Ha eddig nem érezted magad sehol otthon, most végre megtalálod azt a helyet vagy közösséget, ahol önmagad lehetsz. Április végétől megszabadulsz a mérgező családi béklyóktól, és végre a saját életedet élheted – írja a Your Tango cikkében.