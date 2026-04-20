Soha ne tedd be ide a lábad – Szigetek, ahol a halál az úr

A magányos, festői partok és a kristálytiszta víz látványa sokszor csalóka, hiszen a legtöbb itt említett terület sorsát erőszak vagy betegség pecsételte meg. Bár ma már senki sem lakik rajtuk, a múlt árnyai ott maradtak a pusztuló falak között. Ezek a hátborzongató szigetek mágnesként vonzzák azokat az utazókat, akiket a történelem árnyoldalai és az elhagyatott helyek különös energiája érdekel.

Hátborzongató szigetek szerte a nagyvilágból Indiától Japánig: betegségek, gyilkosságok, kényszermunka tették sötétté történelmüket.

Sötét múlt: kivégzések és járványok nyomai.

kivégzések és járványok nyomai. Lakatlan romok: elhagyatott börtönök és szellemvárosok.

elhagyatott börtönök és szellemvárosok. A természet uralma: dzsungel által benőtt épületek.

Hátborzongató szigetek: a múlt sötét öröksége

A különleges úti célok kedvelői számára a lakatlan földdarabok mindig tartogatnak valamilyen titkot, de az idill mögött gyakran tragédiák húzódnak meg. Ezek a helyszínek nem koktélbárokat vagy luxusszállodákat kínálnak, helyette a múlt néma árnyait és a természet lassú hódítását láthatjuk rajtuk. A történelem során sokszor szörnyűbb események, például járványok, gyilkosságok vagy kínzások határozták meg a sorsukat. Aki ellátogat ezekre a helyekre, annak számolnia kell a nyomasztó légkörrel, ami a romos épületekből árad. Ebben a bejegyzésben olyan helyszíneket mutatunk be, amelyek valóban hátborzongató szigetek.

Daksa, Horvátország

Az Adria ezen apró ékköve fenyőfáival és narancsfáival paradicsomi látványt nyújt, de a második világháború végén több mint ötven embert végeztek ki itt tárgyalás nélkül. A helyiek a mai napig kísértethistóriákról beszélnek, ami miatt a tulajdonosoknak még nyomott áron sem sikerül túladniuk a területen. A kivégzettek emléke máig sötét lepelként borul a szigetre, távol tartva a befektetőket és a lakókat.

A gyönyörű horvát Daksa szigetet az itt meggyilkoltak szellemei kísérik.

Lazzaretto Nuovo, Olaszország

A velencei lagúnában található sziget a XVI. században karanténállomásként működött a pestisgyanús hajók és utasaik számára. Csúcsidőben akár tízezer embert is kényszerlakhelyre zártak itt, akik közül rengetegen csak a tömegsírokig jutottak el. Ma a látogatók kétórás túrák keretében nézhetik meg a régi kórházi épületeket, amelyek a félelem és az elszigeteltség korszakát idézik.