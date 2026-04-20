Nyomasztó szigetek, ahová nem szívesen tennéd be a lábad.

Soha ne tedd be ide a lábad – Szigetek, ahol a halál az úr

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 20:15
A paradicsomi látvány mögött sokszor sötét tragédiák és kísérteties emlékek rejtőznek a világ elhagyatott pontjain. Készülj fel egy virtuális túrára, mert most bemutatjuk, melyek a világon a legnépszerűbb hátborzongató szigetek, ahonnan lehet, hogy nem jutsz ki élve.
A magányos, festői partok és a kristálytiszta víz látványa sokszor csalóka, hiszen a legtöbb itt említett terület sorsát erőszak vagy betegség pecsételte meg. Bár ma már senki sem lakik rajtuk, a múlt árnyai ott maradtak a pusztuló falak között. Ezek a hátborzongató szigetek mágnesként vonzzák azokat az utazókat, akiket a történelem árnyoldalai és az elhagyatott helyek különös energiája érdekel.

Hátborzongató szigetek a nagyvilágban, mint például az indiai Ross-sziget.
Hátborzongató szigetek szerte a nagyvilágból Indiától Japánig: betegségek, gyilkosságok, kényszermunka tették sötétté történelmüket. Fotó: CRS PHOTO / Shutterstock
  • Sötét múlt: kivégzések és járványok nyomai.
  • Lakatlan romok: elhagyatott börtönök és szellemvárosok.
  • A természet uralma: dzsungel által benőtt épületek.

Hátborzongató szigetek: a múlt sötét öröksége

A különleges úti célok kedvelői számára a lakatlan földdarabok mindig tartogatnak valamilyen titkot, de az idill mögött gyakran tragédiák húzódnak meg. Ezek a helyszínek nem koktélbárokat vagy luxusszállodákat kínálnak, helyette a múlt néma árnyait és a természet lassú hódítását láthatjuk rajtuk. A történelem során sokszor szörnyűbb események, például járványok, gyilkosságok vagy kínzások határozták meg a sorsukat. Aki ellátogat ezekre a helyekre, annak számolnia kell a nyomasztó légkörrel, ami a romos épületekből árad. Ebben a bejegyzésben olyan helyszíneket mutatunk be, amelyek valóban hátborzongató szigetek.

Daksa, Horvátország

Az Adria ezen apró ékköve fenyőfáival és narancsfáival paradicsomi látványt nyújt, de a második világháború végén több mint ötven embert végeztek ki itt tárgyalás nélkül. A helyiek a mai napig kísértethistóriákról beszélnek, ami miatt a tulajdonosoknak még nyomott áron sem sikerül túladniuk a területen. A kivégzettek emléke máig sötét lepelként borul a szigetre, távol tartva a befektetőket és a lakókat.

A horvátországi Daksa sziget világítóornya és egy yacht.
A gyönyörű horvát Daksa szigetet az itt meggyilkoltak szellemei kísérik. Fotó: Timur V. Voronkov / Wikipédia

Lazzaretto Nuovo, Olaszország

A velencei lagúnában található sziget a XVI. században karanténállomásként működött a pestisgyanús hajók és utasaik számára. Csúcsidőben akár tízezer embert is kényszerlakhelyre zártak itt, akik közül rengetegen csak a tömegsírokig jutottak el. Ma a látogatók kétórás túrák keretében nézhetik meg a régi kórházi épületeket, amelyek a félelem és az elszigeteltség korszakát idézik.

A velencei Lazaretto Nuovo sziget karantén épülete
A velencei Lazaretto Nuovo karantén épülete, amely még ma is baljós árnyaktól sújtott. Fotó: Powermelon / Wikipédia

Clipperton-sziget, Csendes-óceán

Ez a távoli korallzátony a mexikói polgárháború idején vált pokollá, amikor a szárazföldi ellátás megszűnt, és az ott élők magukra maradtak. Az éhezés után életben maradt nőkön és gyerekeken az önjelölt „királyként” tetszelgő világítótorony-őr zsarnokoskodott, amíg végül meg nem ölték őt. A szörnyű emléket őrző atoll azóta is lakatlan, csak a pálmák és a fehér homok maradtak a tragédia helyszínén.

A lapos Clipperton-sziget pálmafái.
A kopár atoll, a Csendes-óceánban található Clipperton sziget a mexikói polgárháború idején vált az éhezés szörnyű tanyájává. Fotó: Shannon Rankin, NOAA, SWFSC / Wikipédia

Hasima, Japán

A valaha a világ legsűrűbben lakott helyeként ismert bányászsziget, Hashima ma már egy pusztuló betonrengeteg a Kelet-kínai-tengeren. A szénbányák bezárásakor a lakók olyan gyorsan távoztak, hogy sok helyen még a terített asztalokat és a teli hűtőket is hátrahagyták. A James Bond-filmek gonosztevőinek bázisát idéző helyszín 2015 óta az UNESCO világörökség része, és a kényszermunka sötét emlékezetét is őrzi.

Az elhayatott Hashima sziget Japán partjainál.
Egykor kényszermunkatábor, ma már UNESCO Világörökség: a Hashima sziget Japán partjainál. Fotó: Grassflowerhead / Shutterstock

Ross-sziget, India

Az Andaman-szigetek ezen része egykor brit börtönkolóniaként szolgált, ahol a foglyoknak kegyetlen körülmények között kellett teniszpályákat és medencéket építeniük őreiknek. Egy 1943-as földrengés végleg megpecsételte a sorsát, több ezer áldozatot követelve a romok alatt. Mára a dzsungel visszavette az uralmat, a gyarmati épületek maradványait pedig hatalmas fügefák gyökerei fojtogatják.

Fák gyökereivel benőtt gyarmati romok a Ross-szigeten, Indiában.
A brit gyarmati építészetre emlékeztető elhagyatott, és a természet által visszahódított romok a Ross-szigeten, Indiában. Fotó: CRS PHOTO / Shutterstock

