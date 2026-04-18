Felismerhetetlen a TV2 sztárja: plasztikai műtéttel és fogyással sokkolta a rajongókat

Styecz Milán és Kasuba Lili neve egybeforrott a drámával és a végletekkel a Kísértés 2. évada óta. Kapcsolatuk a műsorban érte el a mélypontját, ahol Milán eredeti tervei szerint egy eljegyzési gyűrűvel pecsételte volna meg szerelmüket a fináléban. A szigeten töltött hetek azonban mást tartogattak: a nézők több alkalommal is szemtanúi lehettek Lili hűtlenségének, ami végül egy országos botrányba torkolló, hangos szakításhoz vezetett a tábortűznél. Bár sokan azt hitték, az ott elhangzott súlyos szavak után nincs visszaút, a fiatalok később úgy döntöttek, adnak egy utolsó esélyt az egymásba vetett bizalom újjáépítésének.

Kísértés sztárpárja, Lili és Milán a műsorban szakítottak (Fotó: TV2)

Viharos múlt a Kísértés szigetén

A Kísértés sztárjai újra egymásra találtak

Az elmúlt hónapokban azonban ismét sötét fellegek gyülekeztek a pár felett. A közösségi médiából eltűnő közös fotók és a titokzatos üzenetek arra engedtek következtetni, hogy a kapcsolatuk ismét zátonyra futott, és a hullámvölgy végül a végleges szakításhoz vezetett. Az aggodalom azonban, úgy tűnik, korainak bizonyult. Milán és Lili ugyanis ismét rácáfoltak a károgókra: a közös képek visszakerültek a profiljaikra, és egyértelműen kijelentették, hogy hiába a rengeteg nehézség és a viharos múlt, ők ketten együtt folytatják tovább a közös útjukat.

Kasuba Lili Instagram oldalán közölte, hogy plasztikai beavatkozása volt (Fotó: Instagram)

Új kezdetek

A rajongóknak azonban nemcsak a békülés tűnt fel, hanem az is, hogy Kasuba Lili a műsor vége óta szinte felismerhetetlené vált. A lány külseje drasztikus és folyamatos változáson megy keresztül: látványosan lefogyott, alakja és arcvonásai is megváltoztak. Lili nem csinált titkot abból sem, hogy a változás nem csupán a diétának köszönhető. Instagram-oldalán őszintén vallott követőinek arról, hogy nemrégiben komoly plasztikai műtéten esett át. Bár a pontos okokat és a műtét típusát egyelőre homály fedi, az elhatározás komolysága vitathatatlan, amelyről az Instagramon közzétett fotó is egyértelmű bizonyosságot ad.