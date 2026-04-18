Felismerhetetlen a TV2 sztárja: plasztikai műtéttel és fogyással sokkolta a rajongókat

Hatalmas port kavart a hír, miszerint a televíziós reality sztárjai ismét külön utakon folytatják, de a legfrissebb jelek cáfolják a pletykákat. A Kísértés második évadának egyik legmegosztóbb párja, Styecz Milán és Kasuba Lili ugyanis nemcsak, hogy együtt maradtak, de egy komoly beavatkozás során is bizonyították elkötelezettségüket.

Styecz Milán és Kasuba Lili neve egybeforrott a drámával és a végletekkel a Kísértés 2.  évada óta. Kapcsolatuk a műsorban érte el a mélypontját, ahol Milán eredeti tervei szerint egy eljegyzési gyűrűvel pecsételte volna meg szerelmüket a fináléban. A szigeten töltött hetek azonban mást tartogattak: a nézők több alkalommal is szemtanúi lehettek Lili hűtlenségének, ami végül egy országos botrányba torkolló, hangos szakításhoz vezetett a tábortűznél. Bár sokan azt hitték, az ott elhangzott súlyos szavak után nincs visszaút, a fiatalok később úgy döntöttek, adnak egy utolsó esélyt az egymásba vetett bizalom újjáépítésének.

Kísértés sztárja, Lili hatalmas változásokon ment át.
Kísértés sztárpárja, Lili és Milán a műsorban szakítottak (Fotó: TV2)
  • Viharos múlt a Kísértés szigetén
  • Cáfolt szakítás: miért kerültek vissza a közös fotók és mi a helyzet köztük most?
  •  Lili látványos fogyása és annak háttere a műsor óta.
  • Plasztikai beavatkozás: minden részlet a lány legutóbbi műtétjéről és Milán reakciójáról.

A Kísértés sztárjai újra egymásra találtak

Az elmúlt hónapokban azonban ismét sötét fellegek gyülekeztek a pár felett. A közösségi médiából eltűnő közös fotók és a titokzatos üzenetek arra engedtek következtetni, hogy a kapcsolatuk ismét zátonyra futott, és a hullámvölgy végül a végleges szakításhoz vezetett. Az aggodalom azonban, úgy tűnik, korainak bizonyult. Milán és Lili ugyanis ismét rácáfoltak a károgókra: a közös képek visszakerültek a profiljaikra, és egyértelműen kijelentették, hogy hiába a rengeteg nehézség és a viharos múlt, ők ketten együtt folytatják tovább a közös útjukat.

Kasuba Lili Instagram oldalán közölte, hogy plasztikai beavatkozása volt (Fotó: Instagram)

Új kezdetek

A rajongóknak azonban nemcsak a békülés tűnt fel, hanem az is, hogy Kasuba Lili a műsor vége óta szinte felismerhetetlené vált. A lány külseje drasztikus és folyamatos változáson megy keresztül: látványosan lefogyott, alakja és arcvonásai is megváltoztak. Lili nem csinált titkot abból sem, hogy a változás nem csupán a diétának köszönhető. Instagram-oldalán őszintén vallott követőinek arról, hogy nemrégiben komoly plasztikai műtéten esett át. Bár a pontos okokat és a műtét típusát egyelőre homály fedi, az elhatározás komolysága vitathatatlan, amelyről az Instagramon közzétett fotó is egyértelmű bizonyosságot ad.

Ebben a nehéz és fájdalmas időszakban pedig ki más állt volna mellette, mint Milán? A fiú hűségesen támogatta szerelmét a beavatkozás alatt és a lábadozás idején is. Lili egy érzelmes bejegyzésben köszönte meg párja jelenlétét, mindössze ennyit fűzve a közös fotóhoz: "Mindig velem". Úgy tűnik, a műtét és a gyógyulási folyamat még szorosabbra fűzte a szálakat közöttük.

@kasubalili A mi történetünk nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy bármilyen helyzet jött, mindig egymást választottuk. Újra, újra és újra… Talán éppen ezért olyan különleges az, ami köztünk van.🤍 #szeretlek #fyp #liliésmilán ♬ nhạc nền - capcut_huuthinh

 

