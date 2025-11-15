Lélegezd ki a stresszt: 4 egyszerű légzőgyakorlat otthonra, ha szorongsz vagy nem tudsz koncentrálni

Néha úgy érezzük, hogy egyszerre szakad ránk minden: tennivalók, határidők, gondok. A szorongás és a koncentrációhiány sajnos kéz a kézben jár, de a megoldás néha egyszerűbb, mint hinnéd. Tudományosan bizonyított, hogy a helyes légzés nemcsak az idegrendszert nyugtatja, hanem javítja a figyelmet és a kognitív teljesítményt is. Mutatunk négy olyan légzőgyakorlatot, amelyet bárki el tud végezni otthon, akár napi 5-10 perc gyakorlással is.

A szorongás gyakran a légzés megváltozásával jár, így a légzés tudatos megváltoztatásával, légzőgyakorlatok végzésével a szorongás csökkenthető.

Fotó: shurkin_son / Shutterstock

4 egyszerű légzőgyakorlat a szorongás és stressz csökkentésére

1. 4-7-8 légzés – a természetes nyugtató

Ez a technika segíthet lecsendesíteni az elmét, elalvás előtt vagy stresszes pillanatokban különösen hasznos.

Hogyan csináld?

Lélegezz be az orrodon keresztül 4 másodpercig

Tartsd bent a levegőt 7 másodpercig

Lélegezz ki a szádon keresztül 8 másodperc alatt

Ismételd meg ezt a ciklust 4-5 alkalommal. Már ennyi is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkenjen a pulzusod és oldódjon benned a feszültség.

2. Dobozlégzés (Box breathing) – fókuszra hangolva

Ezt a gyakorlatot gyakran használják sportolók és katonák is, amikor gyors koncentrációra van szükségük.

Hogyan csináld?

Belégzés 4 másodpercig

Légzésvisszatartás 4 másodpercig

Kilégzés 4 másodpercig

Légzésvisszatartás 4 másodpercig

Ez egy teljes „doboz”, amelyet 3-5 alkalommal ismételj meg. Segít „újrakalibrálni” az idegrendszert és csökkenteni a mentális zajt.

3. Váltott orrlyukú légzés – egyensúlyba hozza a két agyfélteket

Az indiai jóga hagyományából származó technika nemcsak megnyugtat, de az agyműködést is javítja.

Hogyan csináld?

Zárd be a jobb orrlyukad a hüvelykujjaddal, és lélegezz be a balon

Zárd le a bal orrlyukad, nyisd ki a jobbat, és lélegezz ki

Majd lélegezz be ugyanott (jobb), miközben bezárod a balt

Zárd be a jobb orrlyukad, és lélegezz ki a balon

Lélegezz be ismét a balon, miközben bezárod a jobbot, és folytasd a kört.

Csináld a gyakorlatot 5-10 percig.

Ez a légzés tisztább gondolkodást, belső egyensúlyt eredményezhet.

4. Hasi légzés – ha úgy érzed, elönt a pánik

A legtöbb ember túl sekélyen lélegzik, ami feszültséget generál. A hasi légzés újraaktiválja a paraszimpatikus idegrendszert (a „pihenj és eméssz” üzemmódot).

Hogyan csináld?

Feküdj le, tedd a kezed a hasadra

Lélegezz be mélyen az orrodon keresztül úgy, hogy érezd: emelkedik a hasad

Kilégzésnél figyeld, ahogy visszasüllyed

Gyakorold naponta 5-10 percig, vagy bármikor, amikor úgy érzed, túl nagy rajtad a nyomás.