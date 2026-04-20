Kőkerítés dőlt a 9 éves fiúra, nem élte túl: nem kerül börtönbe a felelős

2023 októberében szörnyű tragédia történt Pesterzsébeten egy iskolában, ugyanis rádőlt egy több száz kilós, kerítésről letört kődarab egy 9 éves kisfiúra, aki nem élte túl. A kődarab azért szabadult el, mert egy 50 éves sofőr beleakadt teherautóval a kerítésbe. A férfi sokkos állapotban volt a baleset után – most ítélet született az ügyben.

A Tények írja, hogy nem kell börtönbe mennie a vétkes sofőrnek, ugyanis a bíróság első fokon egy év tíz hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte őt, és a vezetéstől is eltiltották három évre.

