Az elalvás sokszor annál nehezebb, minél jobban próbálkozunk vele, pedig néhány apró változtatással a könnyebb elalvás is elérhető.

Nem tudsz aludni? Szakértő oszt meg egyszerű tippeket a könnyebb elalváshoz

Fotó: Henrik A. Jonsson / Shutterstock

Yoshi Kurihara alvásszakértő szerint ez az éjszakai küzdelem sokkal gyakoribb, mint gondolnánk és a megoldás egy meglepően egyszerű módszerben rejlik, amit ő csak 15 perces szabálynak nevez.

Ha már úgy érzed, hogy legalább 15 perce ébren fekszel, kelj fel. Ne erőltesd. Ha az ágyban maradsz, miközben nem tudsz aludni, azzal azt tanítod meg az agyadnak, hogy az ágy az ébrenléthez és nem a pihenéshez, kapcsolódik.

Ez az egyszerű lépés segíthet újraindítani a tested kapcsolatát az alvással.

Kelj fel, menj át egy másik, csendes és félhomályos helyiségbe. Olvass néhány oldalt egy könyvből, vagy hallgass nyugtató zenét. Ne kezdj el telefonozni vagy tévézni, csak valami nyugtató tevékenység legyen.

További tippek a könnyebb elalváshoz

Kelj fel, ha nem tudsz elaludni

Sokan azt hiszik, ha tovább feküdnek az ágyban, majd jön az álom, de ez gyakran csak ront a helyzeten.

Ha túl sokáig fekszünk ébren, az agyunk az ágyat elkezdi összekapcsolni az éberséggel, aggodalommal vagy nyugtalansággal

– mondja Kurihara.

Ha inkább felkelsz, és máshol töltesz néhány percet, az segíthet megtörni ezt az asszociációt.

Ne nézd az órát

Bár ártalmatlannak tűnhet, ha ellenőrzöd az időt, valójában ezzel csak nő a stressz.

Az idő múlását nem tudod befolyásolni, de azt igen, hogyan reagálsz rá

- magyarázza a szakértő.

Ahelyett, hogy az órát nézed, próbálj inkább a pihenésre koncentrálni. Az elalvás így sokkal természetesebben következhet be.

Ne görgess lefekvés előtt

Az esti telefonozás az egyik legrosszabb dolog, amit az alvásod ellen tehetsz.

A képernyők kék fénye elnyomja a melatonint, azt a hormont, ami az alvásritmust szabályozza

-mondja Kurihara.

Ha a melatoninszint alacsony, a belső órád összezavarodik, és a végeredmény nyugtalan, felszínes alvás lesz - írja a Mirror.