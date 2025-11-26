„Krónikus álmatlanságban szenvedek - ilyen az élet, amikor soha nem alszol igazán”

Nem te vagy az egyetlen, aki nem tud elaludni. Hannah Townsend egész életében krónikus álmatlanságban szenvedett. A csecsemőkori rosszullétektől kezdve, a harmincas éveiben tapasztalt folyamatos kialvatlanságig, ez a mindennapjai fájdalmas valósága.

Ilyen az élet ha krónikus álmatlanságban szenvedsz / Illusztráció: Freepik.com

Krónikus álmatlanság: a betegség, ami elől nincs menekvés?

A műsorvezető és TikTok tartalomgyártó, nem rég online beszélt tapasztalatairól, megosztotta az álmatlanság életére gyakorolt, mentális és fizikai hatásait. Nagy visszhangra is talált az emberek körében.

Az Egyesült Királyságban minden harmadik ember álmatlanságtól szenved, és bár ez azt is jelentheti, hogy megértjük azt aki álmatlanságban szenved, de ez sajnos nem így van.

Dr. Rith Birah pszichológus és alvástanácsadónak számos olyan kliense van, akik arról számolnak be, hogy a fáradtság és kialvatlanság küszöbén állnak. Kimerülten kezdik a reggelt és feszülten, majd kimerülten is fejezik be a napot.

Hannah megosztotta milyen egy élet, ha ez az állapot krónikus, mint nála.

Próbálom összeszedni magam nagyon kevés alvással, és őszintén szólva nagyon felhősnek érzem magam

- mondta ezt egy olyan nap után, amikor hajnali négykor sikerült elaludnia és kilenckor kezdett munkájában.

Fizikailag reggel látja a leginkább, hogyan hat rá a kevés alvás.

„Amikor ilyen időszakokon megyek keresztül, nagyon-nagyon rosszul nézek ki, rendkívül fáradtnak tűnök – ami valójában egy olyan visszajelzés, amit állandóan kapok…” - idézi szavait a Metro.

Az álmatlanságban szenvedők szervezete több kortizolt termel, mivel az idegrendszerük próbálja kompenzálni a nem megfelelő alvást. Délutánra Hannah már nyugtalannak érzi magát, és észrevette, hogy az álmatlansággal összeköthető szorongása a nap elejétől jelen van.

Dél körül döbben rá, hogy aznap este már nem fog tudni elaludni és ez a szorongásos érzés gyakran meg is akadályozza az esti pihenést. De van ennek leküzdésére módszere:

„Ha napközben fizikailag mindent megteszek, hogy kimerítsem magam – és már eleve kimerült vagyok, mert előző éjjel nem aludtam –, például elmegyek az edzőterembe vagy este kimegyek valahova, akkor remélem, hogy amikor a fejem a párnára ér, annyira fáradt leszek, hogy egyszerűen elalszom.”