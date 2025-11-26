„Krónikus álmatlanságban szenvedek - ilyen az élet, amikor soha nem alszol igazán”

Nem te vagy az egyetlen, aki nem tud elaludni. Hannah Townsend egész életében krónikus álmatlanságban szenvedett. A csecsemőkori rosszullétektől kezdve, a harmincas éveiben tapasztalt folyamatos kialvatlanságig, ez a mindennapjai fájdalmas valósága.
A műsorvezető és TikTok tartalomgyártó, nem rég online beszélt tapasztalatairól, megosztotta az álmatlanság életére gyakorolt, mentális és fizikai hatásait. Nagy visszhangra is talált az emberek körében.
Az Egyesült Királyságban minden harmadik ember álmatlanságtól szenved, és bár ez azt is jelentheti, hogy megértjük azt aki álmatlanságban szenved, de ez sajnos nem így van.
Dr. Rith Birah pszichológus és alvástanácsadónak számos olyan kliense van, akik arról számolnak be, hogy a fáradtság és kialvatlanság küszöbén állnak. Kimerülten kezdik a reggelt és feszülten, majd kimerülten is fejezik be a napot.
Hannah megosztotta milyen egy élet, ha ez az állapot krónikus, mint nála.
Próbálom összeszedni magam nagyon kevés alvással, és őszintén szólva nagyon felhősnek érzem magam
- mondta ezt egy olyan nap után, amikor hajnali négykor sikerült elaludnia és kilenckor kezdett munkájában.
Fizikailag reggel látja a leginkább, hogyan hat rá a kevés alvás.
„Amikor ilyen időszakokon megyek keresztül, nagyon-nagyon rosszul nézek ki, rendkívül fáradtnak tűnök – ami valójában egy olyan visszajelzés, amit állandóan kapok…” - idézi szavait a Metro.
Az álmatlanságban szenvedők szervezete több kortizolt termel, mivel az idegrendszerük próbálja kompenzálni a nem megfelelő alvást. Délutánra Hannah már nyugtalannak érzi magát, és észrevette, hogy az álmatlansággal összeköthető szorongása a nap elejétől jelen van.
Dél körül döbben rá, hogy aznap este már nem fog tudni elaludni és ez a szorongásos érzés gyakran meg is akadályozza az esti pihenést. De van ennek leküzdésére módszere:
„Ha napközben fizikailag mindent megteszek, hogy kimerítsem magam – és már eleve kimerült vagyok, mert előző éjjel nem aludtam –, például elmegyek az edzőterembe vagy este kimegyek valahova, akkor remélem, hogy amikor a fejem a párnára ér, annyira fáradt leszek, hogy egyszerűen elalszom.”
Egy a videóit megnéző személy tudott osztozni Hannah problémájában állítása szerint, ha elkap a gondolat, hogy a fáradtság miatt nem tudsz elaludni, nehéz megszabadulni tőle.
Annyira pörög estére Hannah agya, hogy ez a gátja az elalvásnak. Egyértelműen összefüggés van az álmatlanság fizikai és mentális hatásai között. „Az álmatlanság nem csak biológiai probléma, hanem a feldolgozatlan érzelmek vagy a tartós mentális terhelés tükröződése is – az elme ébren marad, hogy felfedezze azt, amit még nem érzett meg” - mondja Dr. Fitz.
Hannah minden erőfeszítése ellenére, mindössze egy-két órára képes igazán elaludni. És ez ciklusosan ismétlődik.
Nem jön be, ha az embereknek azt mondod, hogy nem szeretsz aludni
- mondja Hannah.
Szerinte az emberek nagyon szeretnek aludni vagy csak szundikálni, de ő nem tud, így azonosulni sem tud velük. Az alvást a nyilvánosság számára úgy reklámozzák, mint a csodaszer – nos, mindenre. Megfáztál? Szundíts egy kicsit. Ideges vagy? Gondoskodj róla, hogy nyolc órát aludj.
Kathryn Pinkham, álmatlanság szakértő és az Insomnia Clinic alapítója, határozottan úgy véli, hogy az álmatlanságot nem veszik elég komolyan és rámutat arra, hogy a társadalomban gyakran csak „rossz éjszakai alvásnak” minősítik. Szerinte ez sokkal súlyosabb állapot és komoly fizikai és mentális következményei vannak.
Az álmatlanságban szenvedők gyakran tapasztalnak izomfeszültséget, megerőltetik a szemüket és érzékenyebbek a fájdalomra. Egy-egy ilyen tünetnek hatalmas hatása lehet. Összefügghet a munkahelyen elkövetett hibákkal, a balesetekkel, amelyek sérülésekhez vagy akár rokkantsághoz is vezethet. 45 százalékkal még a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is megnövelheti. Növelheti a magas vérnyomást, cukorbetegséget okozhat.
Ha megfelelően kezelik, javulhat az álmatlanság, de a betegeket sokszor nem a jó útra terelik.
Az Insomnia Clinicben a személyzet a kognitív viselkedésterápiára (CBT) összpontosít a betegeknél – Kathryn szerint ez a leghatékonyabb megközelítés.:
„Az egyik beteg hónapokig nem aludt többet 2–3 óránál éjszakánként a fülzúgás és a menopauza miatt. Követte a lépéseket, és számára a legnagyobb hatást az jelentette, hogy megtanulta, hogyan ne próbálja irányítani az alvását. A kis, következetes változások fokozatosan segítettek neki elérni a 6 órás alvási időt, ami javította a hangulatát. A kezelés előtt nagyon lehangolt és szorongó volt. Látni, ahogy valaki visszanyeri az alvása, és ezzel együtt az élete irányítását, ezért szeretem a munkámat!”
A szakértő szerint bár klisésnek hangzik, de jobb lesz, hiszen számos ember jár hasonló cipőben.
