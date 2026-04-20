Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalah nagyon meglepődött, órái vannak hátra Liverpoolban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 20:05
Az egyiptomi klublegenda meglepődött Virgil van Dijk kijelentésén. Mohamed Szalahnak alig néhány órája lehet hátra Liverpool-mezben.

Elszólta magát a csapatkapitány? A vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzést követően a két gólszerző, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk közösen nyilatkozott. A holland védő szavai láthatóan meghatották a szezon végén távozó klublegendát, aki előbb elérzékenyült, majd kissé értetlenül reagált csapattársa kijelentésére.

Fotó: James Gill - Danehouse

A következő hetekben bizonyára sok szó esik majd róla. Rendkívül fontos számunkra, a pályán  azon kívül is. Néha csak akkor értékeljük a játékosokat, amikor már elmennek, de mi nagyon megbecsüljük őt. Kiemelkedő csapattárs.

– mondta a holland védő Szalah-ról a Sky Sportsnak, szavai pedig szemmel láthatóan megérintették az egyiptomi támadót. Van Dijk ezt követően azonban egy pillanatra elbizonytalanodott – vagy talán véletlenül kikotyogta Szalah sorsát a hátralévő meccsekre.

Nagyon segítség lesz számunkra a maradék két meccsen is... Bocsánat, a maradék öt meccsen

– javította ki magát a városi derbi győztes gólját szerző játékos. A megjegyzés hallatán csapattársa is meglepetten reagált:

Két meccsem van hátra? Lehet, hogy Arne Slot már elárult neki valamit.

Mohamed Szalahnak néhány órája maradt?

Felmerül a kérdés: valóban csak két fellépés vár még Mohamed Szalahra a hátralévő öt meccsen? Arne Slot vezetőedző korábban már bizonyította, hogy nem riad vissza attól sem, hogy egy klubikont a kispadra ültessen. Így korántsem elképzelhetetlen, hogy a támadónak valóban pár órája maradt hátra Liverpool-mezben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
