Szalah nagyon meglepődött, órái vannak hátra Liverpoolban

Elszólta magát a csapatkapitány? A vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzést követően a két gólszerző, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk közösen nyilatkozott. A holland védő szavai láthatóan meghatották a szezon végén távozó klublegendát, aki előbb elérzékenyült, majd kissé értetlenül reagált csapattársa kijelentésére.

Mohamed Szalah lett a meccs embere az Everton-Liverpool városi derbin Fotó: James Gill - Danehouse

A következő hetekben bizonyára sok szó esik majd róla. Rendkívül fontos számunkra, a pályán azon kívül is. Néha csak akkor értékeljük a játékosokat, amikor már elmennek, de mi nagyon megbecsüljük őt. Kiemelkedő csapattárs.

– mondta a holland védő Szalah-ról a Sky Sportsnak, szavai pedig szemmel láthatóan megérintették az egyiptomi támadót. Van Dijk ezt követően azonban egy pillanatra elbizonytalanodott – vagy talán véletlenül kikotyogta Szalah sorsát a hátralévő meccsekre.

Nagyon segítség lesz számunkra a maradék két meccsen is... Bocsánat, a maradék öt meccsen

– javította ki magát a városi derbi győztes gólját szerző játékos. A megjegyzés hallatán csapattársa is meglepetten reagált:

Két meccsem van hátra? Lehet, hogy Arne Slot már elárult neki valamit.

🗣️Virgil: “Salah will still be very important to us in the last two matches... I mean, in the five matches”



🗣️ Salah: “He said I have two matches left? I don't know if Arne [Slot] said something to him” 😆



🗣️ Virgil: “No, no” 😄



pic.twitter.com/aIadrzSBuI — Slotoholic (@Slotoholic) April 20, 2026

Mohamed Szalahnak néhány órája maradt?

Felmerül a kérdés: valóban csak két fellépés vár még Mohamed Szalahra a hátralévő öt meccsen? Arne Slot vezetőedző korábban már bizonyította, hogy nem riad vissza attól sem, hogy egy klubikont a kispadra ültessen. Így korántsem elképzelhetetlen, hogy a támadónak valóban pár órája maradt hátra Liverpool-mezben.