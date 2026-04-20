Szalah nagyon meglepődött, órái vannak hátra Liverpoolban

Elszólta magát a csapatkapitány? A vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzést követően a két gólszerző, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk közösen nyilatkozott. A holland védő szavai láthatóan meghatották a szezon végén távozó klublegendát, aki előbb elérzékenyült, majd kissé értetlenül reagált csapattársa kijelentésére.
A következő hetekben bizonyára sok szó esik majd róla. Rendkívül fontos számunkra, a pályán azon kívül is. Néha csak akkor értékeljük a játékosokat, amikor már elmennek, de mi nagyon megbecsüljük őt. Kiemelkedő csapattárs.
– mondta a holland védő Szalah-ról a Sky Sportsnak, szavai pedig szemmel láthatóan megérintették az egyiptomi támadót. Van Dijk ezt követően azonban egy pillanatra elbizonytalanodott – vagy talán véletlenül kikotyogta Szalah sorsát a hátralévő meccsekre.
Nagyon segítség lesz számunkra a maradék két meccsen is... Bocsánat, a maradék öt meccsen
– javította ki magát a városi derbi győztes gólját szerző játékos. A megjegyzés hallatán csapattársa is meglepetten reagált:
Két meccsem van hátra? Lehet, hogy Arne Slot már elárult neki valamit.
Felmerül a kérdés: valóban csak két fellépés vár még Mohamed Szalahra a hátralévő öt meccsen? Arne Slot vezetőedző korábban már bizonyította, hogy nem riad vissza attól sem, hogy egy klubikont a kispadra ültessen. Így korántsem elképzelhetetlen, hogy a támadónak valóban pár órája maradt hátra Liverpool-mezben.
