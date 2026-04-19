Családi kutya ölt, nem harci eb: Az apa zokogva figyelmeztet: "Azt hittem, az életemet is rábízhatom, de megölte a gyermekem!"

A 19 éves Jamie-Lea Biscoe élete teljében volt, és rajongásig szerette háziállatait. Senki sem hitte volna, hogy pont az a kutya válik a gyilkosává, amellyel hét éven át együtt aludt. A tragédia péntek este történt a család otthonában, miközben az apa, a 37 éves Jack éppen csak elugrott vacsoráért. Amikor hazaért, a legborzalmasabb rémálma fogadta: lánya élettelenül feküdt a hálószoba padlóján, a torkán egy hatalmas harapással.

Az apa fülét is letépte a kutya

Jack azonnal próbálta újraéleszteni a lányát, de a kutya, Shy, ekkor ellene fordult. A korábban békésnek hitt eb rávetette magát a férfira, és a dulakodás közben leharapta a fülét. Az apa a fájdalommal és a sokkal dacolva küzdött, de Jamie-Lea életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

Azt hittem, az életemet is rábízhatom erre a kutyára, erre elvette a lányom életét

– nyilatkozta megtörten az apa, aki most más gazdákat akar figyelmeztetni a veszélyre.

Dad of teen girl 'killed by family dog' found daughter on bedroom floor https://t.co/e4lQDtJpPv pic.twitter.com/eEfG6GUMj6 — The Mirror (@DailyMirror) April 12, 2026

Nem gyilkos fajta volt

A férfi hangsúlyozta, hogy nem egy mostanában sokat emlegetett XL Bullyról van szó, hanem egy lurcherről (agárkeverék), amit hét hetes kora óta neveltek. A kutya Jamie-Lea legjobb barátja volt, soha korábban nem mutatott agressziót.

Nem egy XL Bully ölte meg, hanem egy valódi családi kutya

– tette hozzá Jack, aki értetlenül áll a történtek előtt.

Bilincsben vitték el a gyászoló apát

A tragédiát csak fokozza, hogy a rendőrség a helyszínen őrizetbe vette az apát, azzal a gyanúval, hogy nem tartotta megfelelően az állatot. Jacket azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A rendőrség lefoglalta a gyilkos ebet és annak két kölykét is, miközben a helyi közösséget sokkolták a történtek. Stuart Hooper rendőrfőkapitány-helyettes részvétét fejezte ki a családnak, és ígéretet tett rá, hogy tapasztalt nyomozók fogják kideríteni, pontosan mi váltotta ki a halálos támadást – írja a brit Mirror.