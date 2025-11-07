Nem a matrac a hibás – ez lehet az oka, hogy nem tudsz rendesen aludni

Az alvás minőségét nagyban befolyásolják bizonyos tényezők. Ilyen például az alvásidő hossza, a matrac minősége, közvetlenül az alvás előtt fogyasztott ételek és italok, valamint a képernyőhasználat. Az egyik legfontosabb tényező azonban a hálószoba hőmérséklete. Amikor este lefekszünk, a testünk hőmérséklete fokozatosan csökken. A hűvös levegő segíti ezt a természetes lehűlést, így könnyebben elalszunk, és mélyebb, regenerálóbb álomba merülünk.

A jó alváshoz alapvető fontosságú a hálószoba hőmérséklete.

Fotó: Lopolo

Miért számít ennyit a hálószoba hőmérséklete?

A testhőmérsékletünk a nap folyamán változik. A cirkadián ritmus tulajdonképpen a test belső órája, amely szabályozza az alvás-ébrenlét ritmusát. Este a testük hőmérséklete természetes módon csökken, hajnalra éri el a legalacsonyabb értéket. Ha a hálószoba hőmérséklete túl magas, ez a folyamat nem tud végbemenni, így a melatonin (alvási hormon) termelődése csökken, és az alvás felszínes marad.

Mekkora az ideális hőmérséklet a hálószobában?

Az ideális hálószobai hőmérséklet 18–19 Celsius-fok körül van. Egészen pontosan 18,3 °C az a hőfok, amelyben a legtöbb ember mélyen és nyugodtan alszik.

Ezért csökken a testhőmérsékletünk éjjel

A bőr ereinek kitágulásával fokozódik a vérkeringés, ami segíti a hőleadást, ezáltal csökken a testhőmérséklet. Amikor azt tapasztalod, hogy esténként felmelegszik a kezed és a lábad, az a hőleadás végbemenetelének, és így a test maghőmérséklet-csökkenésének a jele. A túl meleg hálószoba csökkenti a mély alvás, különösen a REM-fázis hosszát, amely fontos szerepet játszik az agy regenerálódásában. A túl hideg szoba sem ideális, mert bár nem zavarja a ciklust, megnehezítheti az elalvást.

Mi a helyzet a kisbabáknál?

Sokan azt hiszik, hogy a csecsemőknek állandó melegre van szükségük, de az alváshoz valójában nekik is a 15,5–20 °C közötti hőmérséklet az ideális. Amire érdemes figyelni, hogy a kisbabát rendesen öltöztessük fel és takarjuk be, ugyanakkor gondoskodjunk a jó szellőzésről is, túl meleg hőmérsékletben ugyanis könnyen túlhevülhet a testük, ami növelheti a hirtelen bölcsőhalál kockázatát.