Készen állsz a levendula metszésére? Most dől el, milyen lesz idén a virágod

A levendula metszésekor nagyon fontos a jó időzítés.

A metszést a fagyok után, de az új hajtások megindulása előtt kell véghez vinni.

Két fő metszési módszer létezik, a kíméletes formázás és a radikális fiatalító visszavágás.

A levágott részek valóságos kincsek, ezért nem a szemetesben van a helyük.

A levendula metszése nem ér rá. Azért fontos időben elvégezni, mert ez egy félcserje, amely az évek során fokozatosan elfásodik. Ha nem avatkozol be időben, a növény alsó része felkopaszodik, felnyurgul, és egyre kevesebb virágot hoz. A metszés célja nem csupán az esztétika, hanem a bokrosodás serkentése és a hosszabb élettartam biztosítása.

A levendula metszésekor fontos az időzítés, hogy szép buja legyen a bokrod

Fotó: ELena_sie / Shutterstock

Levendula metszése lépésről lépésre

A levendula metszésére a legideálisabb időszak február közepe-vége, amikor már nem fenyegetnek erős fagyok, de az új, zsenge hajtások még nem indultak meg. Ilyenkor a növény energiatartalékai a gyökérben vannak, így jól reagál a visszavágásra. Ha túl későn metszed, könnyen levághatod az új rügyeket, ezzel csökkentve a virágzást, de akár még a levendulád életét is kockáztathatod. Résen kell lenned, mert a felmelegedés hirtelen érkezik, és a növényeid hamarabb felébrednek a téli álomból, mint gondolnád. Ha mégis visszatér egy enyhe fagy, ne ess pánikba, a levendula szívósabb, mint hinnéd, egy kis hideg nem tesz kárt benne.

Mi az a formázó metszés?

Ez a módszer fiatalabb vagy jó állapotú töveknél ideális, amikor a cél a kompakt, gömbölyű forma megőrzése. Ezt is érdemes még az új hajtások megjelenése előtt megtenned.

Válassz száraz, naposabb időt, így nemcsak te dolgozol lelkesebben a kertben, hanem a növényed sebfelülete is gyorsan szárad.

Használj éles metszőollót, amely tiszta, pontos vágást ejt. A tompa eszköz roncsolja a szárat.

Fertőtlenítsd a metszőollót, mielőtt munkához látsz, hogy elkerüld a gombás fertőzéseket.

A növény felső egyharmadát vágd le, követve a bokor természetes, félgömb alakját.

A rendszeres, évente elvégzett formázás megelőzi a felkopaszodást, és dús, egyenletes virágzást eredményez.

2. Mikor van szükség teljes visszavágásra?

Amikor a levendula már elfásodott és a bokor alja kopasz, szétesik, vagy túl magasra nőtt, bátran jöhet a fiatalító vágás.

Vizsgáld meg a tövet és keresd meg az első apró, friss hajtásokat a szár alsó részén.

Az első zöld hajtás fölött vágj, sose alatta.

Szinte a tövéig visszavághatod, de mindig hagyj egy pici élő, zöld részt a száron.

A teljes bokrot arányosan kurtítsd, hogy egyenletesen tudjon megújulni.

Használj fertőtlenített, erős metszőollót, vastagabb száraknál akár ágvágót.

A metszés után ne trágyázd túl, a levendula a sovány talajt kedveli.

Biztosíts jó vízelvezetést, mert a frissen metszett tövek különösen érzékenyek a pangó vízre.

Az ifjító visszavágás után a levendula látványosan besűrűsödik, friss, erőteljes hajtásokat hoz, és a nyári virágzásra szinte teljesen megújul.