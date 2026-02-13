Készen állsz a levendula metszésére? Most dől el, milyen lesz idén a virágod

A levendula metszése nem ér rá. Azért fontos időben elvégezni, mert ez egy félcserje, amely az évek során fokozatosan elfásodik. Ha nem avatkozol be időben, a növény alsó része felkopaszodik, felnyurgul, és egyre kevesebb virágot hoz. A metszés célja nem csupán az esztétika, hanem a bokrosodás serkentése és a hosszabb élettartam biztosítása.
A levendula metszésére a legideálisabb időszak február közepe-vége, amikor már nem fenyegetnek erős fagyok, de az új, zsenge hajtások még nem indultak meg. Ilyenkor a növény energiatartalékai a gyökérben vannak, így jól reagál a visszavágásra. Ha túl későn metszed, könnyen levághatod az új rügyeket, ezzel csökkentve a virágzást, de akár még a levendulád életét is kockáztathatod. Résen kell lenned, mert a felmelegedés hirtelen érkezik, és a növényeid hamarabb felébrednek a téli álomból, mint gondolnád. Ha mégis visszatér egy enyhe fagy, ne ess pánikba, a levendula szívósabb, mint hinnéd, egy kis hideg nem tesz kárt benne.
Ez a módszer fiatalabb vagy jó állapotú töveknél ideális, amikor a cél a kompakt, gömbölyű forma megőrzése. Ezt is érdemes még az új hajtások megjelenése előtt megtenned.
A rendszeres, évente elvégzett formázás megelőzi a felkopaszodást, és dús, egyenletes virágzást eredményez.
Amikor a levendula már elfásodott és a bokor alja kopasz, szétesik, vagy túl magasra nőtt, bátran jöhet a fiatalító vágás.
Az ifjító visszavágás után a levendula látványosan besűrűsödik, friss, erőteljes hajtásokat hoz, és a nyári virágzásra szinte teljesen megújul.
Semmiképp se dobd ki, mert ez egy értékes illatos alapanyag. Mulcsként is kiváló, de a levágott levendulát akár fel is használhatod.
Nézd meg az alábbi videót, hogy lásd, hogyan kell visszavágni a levendulát:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.