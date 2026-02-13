Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Levendula metszése metszőollóval

Készen állsz a levendula metszésére? Most dől el, milyen lesz idén a virágod

kertgondozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:45
tippek-tanácsoklevendulabokortipplevendulametszés
Amint elmúlnak a kemény fagyok, de még nem indulnak meg az új hajtások, azonnal meg kell kezdened a folyamatot. A levendula metszése fontos lépés, ha pedig időben belevágsz, tömött, illatos, virágzó bokrokat kapsz jutalmul. Ha lekésed, felkopaszodó, fás, széteső tövek csúfítják majd a kerted.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A levendula metszésekor nagyon fontos a jó időzítés.
  • A metszést a fagyok után, de az új hajtások megindulása előtt kell véghez vinni.
  • Két fő metszési módszer létezik, a kíméletes formázás és a radikális fiatalító visszavágás.
  • A levágott részek valóságos kincsek, ezért nem a szemetesben van a helyük.

A levendula metszése nem ér rá. Azért fontos időben elvégezni, mert ez egy félcserje, amely az évek során fokozatosan elfásodik. Ha nem avatkozol be időben, a növény alsó része felkopaszodik, felnyurgul, és egyre kevesebb virágot hoz. A metszés célja nem csupán az esztétika, hanem a bokrosodás serkentése és a hosszabb élettartam biztosítása.

Levendula metszése metszőollóval
A levendula metszésekor fontos az időzítés, hogy szép buja legyen a bokrod
Fotó: ELena_sie /  Shutterstock 

Levendula metszése lépésről lépésre

A levendula metszésére a legideálisabb időszak február közepe-vége, amikor már nem fenyegetnek erős fagyok, de az új, zsenge hajtások még nem indultak meg. Ilyenkor a növény energiatartalékai a gyökérben vannak, így jól reagál a visszavágásra. Ha túl későn metszed, könnyen levághatod az új rügyeket, ezzel csökkentve a virágzást, de akár még a levendulád életét is kockáztathatod. Résen kell lenned, mert a felmelegedés hirtelen érkezik, és a növényeid hamarabb felébrednek a téli álomból, mint gondolnád. Ha mégis visszatér egy enyhe fagy, ne ess pánikba, a levendula szívósabb, mint hinnéd, egy kis hideg nem tesz kárt benne.

Mi az a formázó metszés? 

Ez a módszer fiatalabb vagy jó állapotú töveknél ideális, amikor a cél a kompakt, gömbölyű forma megőrzése. Ezt is érdemes még az új hajtások megjelenése előtt megtenned.

  • Válassz száraz, naposabb időt, így nemcsak te dolgozol lelkesebben a kertben, hanem a növényed sebfelülete is gyorsan szárad.
  • Használj éles metszőollót, amely tiszta, pontos vágást ejt. A tompa eszköz roncsolja a szárat.
  • Fertőtlenítsd a metszőollót, mielőtt munkához látsz, hogy elkerüld a gombás fertőzéseket.
  • A növény felső egyharmadát vágd le, követve a bokor természetes, félgömb alakját.

A rendszeres, évente elvégzett formázás megelőzi a felkopaszodást, és dús, egyenletes virágzást eredményez.

2. Mikor van szükség teljes visszavágásra?

Amikor a levendula már elfásodott és a bokor alja kopasz, szétesik, vagy túl magasra nőtt, bátran jöhet a fiatalító vágás.

  • Vizsgáld meg a tövet és keresd meg az első apró, friss hajtásokat a szár alsó részén.
  • Az első zöld hajtás fölött vágj, sose alatta.
  • Szinte a tövéig visszavághatod, de mindig hagyj egy pici élő, zöld részt a száron.
  • A teljes bokrot arányosan kurtítsd, hogy egyenletesen tudjon megújulni.
  • Használj fertőtlenített, erős metszőollót, vastagabb száraknál akár ágvágót.
  • A metszés után ne trágyázd túl, a levendula a sovány talajt kedveli.
  • Biztosíts jó vízelvezetést, mert a frissen metszett tövek különösen érzékenyek a pangó vízre.

Az ifjító visszavágás után a levendula látványosan besűrűsödik, friss, erőteljes hajtásokat hoz, és a nyári virágzásra szinte teljesen megújul.

Mire jó a levágott levendula?

Semmiképp se dobd ki, mert ez egy értékes illatos alapanyag. Mulcsként is kiváló, de a levágott levendulát akár fel is használhatod.

  • Szárítsd meg csokorba kötve, és készíts belőle illatzsákot szekrénybe vagy párna alá.
  • Morzsold le a leszáradt virágokat, és tedd vászonzacskóba természetes molyriasztónak.
  • Készíts levendulateát, ha a növény vegyszermentes.
  • Füstölőköteget is készíthetsz belőle, kiváló tértisztításhoz.
  • Áztasd olajba, így házi levendulaolajat készíthetsz masszázshoz vagy bőrápoláshoz.
  • Főzz belőle levendulaszirupot, amely limonádéba vagy desszertekhez is különleges.

Nézd meg az alábbi videót, hogy lásd, hogyan kell visszavágni a levendulát:

