Komoly egészségügyi kockázatnak teszed ki magad, ha nem tisztítod ki a sütőt

Egy tartalmas vacsora után nem a sütő tisztítás az első gondolatunk. Becsapjuk a sütőajtót, majd másnap újra használjuk és közben észre sem vesszük, hogy a belsejében egyre vastagabb rétegben gyűlik a zsír és az odaégett ételmaradék.
A sütő tisztítás elhanyagolása nem csupán esztétikai kérdés, biztonsági és egészségügyi szempontból is kockázatot jelenthet. Mutatjuk, milyen súlyos következményei lehetnek.
A legnagyobb veszélyt a felhalmozódott olaj és zsír jelenti. Az olaj gyúlékony anyag, így ha kifolyik és ott marad a sütőtér alján, minden egyes magas hőfokú sütésnél tűzveszélyes anyagként viselkedhet. A főzés egyébként is a háztartási tűzesetek egyik leggyakoribb oka, még ha a sütő használatának kockázata más eszközökhöz képest alacsonyabb is.
Ahogy a zsír rétegről rétegre rakódik, a sütőben minden melegítéskor füst keletkezik. Ez nemcsak kellemetlen szaggal jár, hanem a levegő minőségét is rontja. A füst belélegzése rövid távon is irritálhatja a szemet és a légutakat, hosszabb távon pedig különösen megterhelő azok számára, akik asztmával vagy allergiával élnek. Ha a sütő már az előmelegítésnél füstöl, az egyértelmű jel arra, hogy ideje komolyan venni a sütő tisztítás kérdését.
A ráégett ételmaradék és zsír ismételt hevítése során apró részecskék és bomlástermékek kerülhetnek a levegőbe. Ezek a konyhában keringve nemcsak kellemetlen szagot okoznak, hanem belélegezve irritálhatják a légutakat, fejfájást, torokkaparást válthatnak ki. Zárt térben, gyengébb szellőzés mellett a hatás még erősebb lehet. A hosszabb ideig felhalmozódó maradékok pedig higiéniai szempontból sem ideálisak, különösen akkor, ha gyakran készítünk különböző alapanyagokból ételeket egymás után. A sütő tisztítás így a konyhai tisztaság és az egészségtudatosság része is.
Előfordul, hogy az étel már nem olyan, mint régen, pedig ugyanazt a receptet követjük. Ilyenkor a háttérben gyakran a szennyezett sütőtér áll. A régi zsírokból felszabaduló füst kellemetlen mellékízt adhat a süteményeknek, húsoknak vagy zöldségeknek.
Sok modern sütő rendelkezik öntisztító ciklussal. A pirolitikus program például a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletre melegíti fel a sütőt, így a ráégett ételmaradék és zsír hamuvá ég. A ciklus végén, miután a készülék kihűlt, egy nedves ruhával egyszerűen letörölhető a visszamaradt hamu. Fontos azonban, hogy a funkció használata előtt mindig olvassuk el a készülék kézikönyvét, mert bizonyos előkészületek szükségesek lehetnek a biztonságos működéshez.
Ha sütés közben kifolyik valami, érdemes megvárni, amíg a sütő kihűl, majd azonnal letisztítani a foltot. Így megelőzhető, hogy ráégjen és később makacs lerakódássá váljon. A sütő tisztítás gyakorisága attól is függ, milyen sűrűn használjuk a készüléket. Gyakori használat mellett havi tisztítás javasolt, általános irányelvként pedig háromhavonta legalább egyszer érdemes alaposan kitakarítani. Hasznos megoldás lehet, ha sütéskor edényt vagy tepsit helyezünk az étel alá, hogy felfogja az esetleges lecsöpögő szaftot.
Így tisztítsd a sütőt, mint egy profi:
