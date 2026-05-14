Kitálalt szakításáról Kovácsovics Fruzsina: „Azt hittem, hogy az lehet egy örökre szóló kapcsolat”

Az énekesnő korábban Istenes Bencével is együtt volt, ám az a kapcsolat nem tartott sokáig. Azóta azonban nagyon jóban vannak, ám most egy olyan szakításról vallott az énekesnő, ahol az esküvő is szóba került. 2020-ban azzal került a címlapokra Kovácsovics Fruzsina, hogy akkori párja megkérte a kezét. Később azonban vége lett a kapcsolatnak, aminek az okát csak most árulta el a háromszoros Fonogram-díjas énekesnő.

Kovácsovics Fruzsina és Istenes Bence szakításuk után baráti kapcsolatban maradtak egymással (Fotó: Szabolcs László)

Kovácsovics Fruzsina ezért szakított vőlegényével

Olyan ez, mint ha egy élettel ezelőtt történt volna, pedig csak hat éve lettem menyasszony. Akkor azt hittem, hogy az lehet egy örökre szóló kapcsolat. Ahogy haladtunk előre az időben, nagyon komoly különbségek ütköztek ki közöttünk, személyiségbeli különbségek. Ezek tényleg válóokok voltak

– mesélte az énekesnő Kadarkai Endre podcast műsorában.

A szakítás nem éppen olyanra sikerült, mint ahogy Fruzsina korábban azt elképzelte. „Nem búcsúztunk el szépen egymástól. Azért az egy nagyon intenzív, érzelmekkel teli kapcsolat volt. Viszont néhány év után leültünk és megbeszéltük egymással a nézeteltéréseket” — árulta el Kovácsovics Fruzsina.

Akkoriban Kovácsovics Fruzsina párja nem adott időt a gyásznak, ezért sokat segített neki a későbbi találkozó (Fotó: Mediaworks Archív)

Ki kezdeményezte a találkozót Kovácsovics Fruzsináéknál?

Már két éve ültünk le egymással és úgy emlékszem, hogy a másik fél kezdeményezett. Lehet úgy mondani, hogy a sértett fél volt, mivel végül én vetettem véget a kapcsolatnak. Viszont lehet úgy alakítani ezt, hogy végül a másik mondja ki az utolsó szót és az ő felelőssége legyen a szakítás

– jegyezte meg Istenes Bence exbarátnője.

Fruzsina számára nem volt nagy megkönnyebbülés a beszélgetés, mivel ő már túl volt a nehezén. „Nagyon megszenvedtem azt a szakítást. Akkor kezdtem el elég intenzíven terápiára járni és több, mint fél évig ezzel foglalkoztunk a pszichológusommal. Ő ezt nem csinálta meg, de részemről sok belátás volt, hogy én miket rontottam el. Szerintem felszabadító lehetett hallani neki, hogy tisztán láttam egy idő után a hibáimat. Nagyon kritikus voltam magammal és vele szemben is“ – emelte ki Kovácsovics Fruzsina.