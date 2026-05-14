Megkongatta a vészharangot a legendás zenész fia, két komoly betegséggel is küzd

A rendszeres orvosi vizsgálatokra buzdította követőit Julian Lennon, miután a közelmúltban két betegséget is felfedeztek nála. A Beatles egykori legendájának, John Lennonnak a fia a közösségi oldalán számolt be arról, hogy koszorúér-betegséget diagnosztizáltak nála, mialatt az is kiderült, hogy prediabéteszes - azaz, amikor a vércukorszint magasabb a normálisnál, de nem annyira, hogy cukorbetegséget jelentsen.

Az egészségügyi állapotáról osztott meg hírekeket John Lennon fia (Photo by AFP) Fotó: AFP

Két betegséget is diagnosztizáltak John Lennon fiánál

Miután koszorúér-betegséget és prediabéteszt diagnosztizáltak nálam, arra kérlek mindenkit, hogy minél előbb vizsgáltassa ki magát. Sosem tudhatod, milyen rejtett egészségügyi problémáid lehetnek, még akkor sem, ha rendszeresen edzel és többnyire egészséges ételeket fogyasztasz. Ahogy mondani szokás: jobb csírájában elfojtani

- ecsetelte a Facebook-oldalán a 63 éves zenész, hozzátéve, esetében még idejében sikerült felfedezni ezeket a betegségeket ahhoz, hogy vissza tudják fordítani az okozott károsodásokat, így remélhetőleg hosszú, egészséges életet élhet.

Kérlek, nézesd meg magad, mielőtt téged néznének ki!

- zárta a bejegyzését Julian, akinek a posztjára számtalan reakció és hozzászólás érkezett: a követők ekkor minden jót kívántak neki, és arra biztatták, hogy helyezze előtérbe az egészségét.

Julian Lennon, 63, Says He Has Coronary Heart Disease and Pre-Diabetes, Is Working to 'Reverse Some of the Damage' https://t.co/hAhtelKFsm — People (@people) May 13, 2026

Julian Lennon korábban is jelentkezett már hasonló beszámolóval az egészségi állapotáról: 2020-ban elmondta, hogy sürgősségi műtéten esett át, majd később azt is elárulta, hogy rákos daganatot találtak a fején, miután felkeresett egy bőrgyógyászt, aki biopsziára küldte őt. Ezt követően esett át a beavatkozáson, melynek során sikerült eltávolítani a rákos elváltozást, ám 2023-bea ismét műtéten esett át, miután egy anyajegyéről kiderült, hogy rosszindulatú daganat.

Julian John Lennon és első felesége, Cynthia Powell közös fia. A pár 1962 és 1968 között élt házasságban: ez alatt az idő alatt egy gyermekük született, Julian, aki a Hey Jude című dal ihletője is volt. John Lennon mindössze 40 éves korában vesztette életét, miután 1980-ban gyilkosság áldozata lett, míg Julian édesanyja, Cynthia 75 éves korában hunyt el, 2015 áprilisában, a rákkal vívott küzdelmet követően - írja a Miror.