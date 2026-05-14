Nem akármilyen zsűri előtt szavalt Duchenne-es Ádi: Puskás Peti és Marsalkó Dávid díjazta a produkcióját

Duchenne-es Ádi elsőben még élt-halt a matematikáért, szülei úgy gondolták, kisfiuk elsősorban reál beállítottságú, mostanra azonban egyre inkább kiteljesedik az irodalom területén is. Tegnap - május 13-án - arany minősítést kapott a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválján, ahol G. Joó Katalin Kamaszodom című versét szavalta. A szavalóversenyen ráadásul hírességek is részt vettek, Dallos-Puskás Peti és Marsalkó Dávid mellett jelen volt Gubik Petra színésznő is, sőt, ő maga adta át a díjat a 10 éves kisfiúnak.

Gubik Petrától vette át az arany minősítéssel ellátott oklevelet Duchenne-es Ádi

50. alkalommal rendezték meg a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválját, amire Major Ádám is készült egy verssel. A zsűri tagjai ráadásul nem akárkik voltak: többek közt a The Biebers és a Halott Pénz frontemberei értékelték a produkciókat és úgy ítélték meg, hogy a 10 éves, Duchenne-szindrómával együtt élő kisfiú előadása volt a legkiemelkedőbb. Ádi nagyon boldog volt, hogy találkozhatott a hírességekkel és természetesen azért is, hogy az ő előadását találták a legjobbnak.

Ez volt az ötödik verseny, amin részt vett másfél hónap leforgása alatt. Volt az iskolán belül egy tehetségkutató verseny, ott is arany minősítést kapott. Aztán volt egy országos verseny, ahol bronzot kapott, ott két verset is szavalt. Azon kívül múlt héten is felléptünk egy majálison, illetve voltunk még egy iskolák közötti kerületi szavalóversenyen is, ott is aranyat kapott

— mesélte lapunknak büszkén Ádi édesanyja, Viktória.

Az is kiderült, honnan ered Ádi irodalom iránti szeretete: Viktória nagyon sok mesét, illetve verset olvasott gyerekeinek egészen kiskoruk óta. Meg is lett az eredménye, Ádi is nagyon szeret olvasni. Kedvenc könyvei közé tartozik a Legrosszabb hét Evör!, amiken hatalmasakat kacagott, de nagyon a szívéhez nőtt a Pál utcai fiúk története is.

Ádi édesanyjával és a Halott Pénz énekesével, Marsalkó Dáviddal

Duchenne-es Ádi az ötödik osztályt már Budapesten kezdte

Ádi Kárpátalján született, azonban amikor három éves korában kiderült, hogy egy genetikai eredetű, gyógyíthatatlan betegséggel született, szülei elkezdték latolgatni a lehetőségeiket. Végül úgy döntöttek Budapestre költöznek, ott találtak ugyanis egy olyan iskolát, ahol kisfiuk megkapja a megfelelő fejlesztőket, és ahol kerekesszékkel is gond nélkül közlekedhet. A kisfiú versenyt fut az idővel, szülei pedig szeretnék, ha Ádi esélyt kapna a gyógyulásra.

Ehhez azonban 1,1 milliárd forintra lenne szükség, ennyibe kerül ugyanis az a külföldön elérhető génterápia, ami már meg nem állítja, de jelentősen lassítja a Duchenne lefolyását.

Közben a szülők szeretnének más lehetőségeket is megragadni, hiszen bár összegyűlt már közel 56 millió forint, a cél még nagyon messze van. Lesújtó hírként érte őket, amikor kérelmüket elutasították egy másik terápiás gyógyszer, a Duvyzat iránt.