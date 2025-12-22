Add ezt az olajhoz, és nem fröccsen – Így marad tiszta a konyhád a karácsonyi készülődés közben is

A sütés-főzés egyik bosszantó hozadéka az olajfröccsenés. Lássunk pár trükköt, ami segít elkerülni, hogy összegányold a konyhát.
A serpenyőben pattogó forró olaj nemcsak bosszantó, de veszélyes is lehet. Szerencsére néhány egyszerű trükkel minimalizálhatjuk a fröcskölést, és tisztán tarthatjuk a tűzhelyet, és ami még jobb, a konyhát sem gyújtjuk fel.
Az olajfröccsenést a víz okozza: a nedves ételek és a forró olaj találkozása hirtelen gőzzé alakul, és az olaj szétrepül. Ezért az első és legfontosabb szabály, hogy minden alapanyagot alaposan töröljünk szárazra, különösen a fagyasztott húsokat vagy zöldségeket.
A konyhai szakértők szerint egy csipetnyi liszt vagy só az olajba szórva csökkenti a fröcskölést. A liszt vagy só segít felszívni a felületi nedvességet, így kevesebb gőzbuborék képződik. Ez a módszer főként serpenyőben vagy kevés olajban történő sütésnél működik jól, de önmagában nem garantálja a teljes biztonságot.
A fröcskölés mérséklésére a mélyebb edények és a hálós olajfröccsenés-gátló fedelek is nagyszerűek. Emellett az olajat ne használjuk túl forrón, és az ételeket óvatosan, lassan helyezzük a serpenyőbe.
A legtisztább és legbiztonságosabb sütéshez érdemes kombinálni a technikákat: száraz alapanyag, apró liszt- vagy sótrükk, mély serpenyő, mérsékelt hőmérséklet és lassú adagolás. Így a konyha tiszta marad, és a sütés élvezete sem veszít fényéből.
Bors-tipp: mi tegyünk, ha kigyulladt az olaj
