Add ezt az olajhoz, és nem fröccsen – Így marad tiszta a konyhád a karácsonyi készülődés közben is

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 12:30
A magyar konyhában bizony elengedhetetlen az olaj használata, és bizony a legtöbbször azt vesszük észre, hogy a nagy főzés végére az egész konyha tocsog tőle. Lássuk azt az egyszerű filléres trükköt, amivel megakadályozhatod az olajfröccsenést.
Bakk Lucia
A sütés-főzés egyik bosszantó hozadéka az olajfröccsenés. Lássunk pár trükköt, ami segít elkerülni, hogy összegányold a konyhát.  

Egy konyha, ami kigyulladt az olajfröccsenésnek köszönhetően.
Így marad tiszta a konyhád a karácsonyi készülődés közben is, tudd meg, hogyan akadályozhatod meg az olajfröccsenést.
Fotó: 123RF
  • Olajfröccsenés okai.
  • Így előzd meg az olajfröccsenést.
  • Így oltsd el a kigyulladt olajat a konyhában.

Így előzheted meg az olajfröccsenést a konyhában – egyszerű trükk

Így kerüld el a fröcskölő olajat a konyhában

A serpenyőben pattogó forró olaj nemcsak bosszantó, de veszélyes is lehet. Szerencsére néhány egyszerű trükkel minimalizálhatjuk a fröcskölést, és tisztán tarthatjuk a tűzhelyet, és ami még jobb, a konyhát sem gyújtjuk fel.  

Az olajfröccsenés-mentes főzés lépésről lépésre:

A fő bűnös: a nedvesség  

Az olajfröccsenést a víz okozza: a nedves ételek és a forró olaj találkozása hirtelen gőzzé alakul, és az olaj szétrepül. Ezért az első és legfontosabb szabály, hogy minden alapanyagot alaposan töröljünk szárazra, különösen a fagyasztott húsokat vagy zöldségeket.

Apró trükk a tiszta tűzhelyért

A konyhai szakértők szerint egy csipetnyi liszt vagy az olajba szórva csökkenti a fröcskölést. A liszt vagy só segít felszívni a felületi nedvességet, így kevesebb gőzbuborék képződik. Ez a módszer főként serpenyőben vagy kevés olajban történő sütésnél működik jól, de önmagában nem garantálja a teljes biztonságot.

Mély serpenyő és fedő mindenek felett

A fröcskölés mérséklésére a mélyebb edények és a hálós olajfröccsenés-gátló fedelek is nagyszerűek. Emellett az olajat ne használjuk túl forrón, és az ételeket óvatosan, lassan helyezzük a serpenyőbe.

A tökéletes kombináció

A legtisztább és legbiztonságosabb sütéshez érdemes kombinálni a technikákat: száraz alapanyag, apró liszt- vagy sótrükk, mély serpenyő, mérsékelt hőmérséklet és lassú adagolás. Így a konyha tiszta marad, és a sütés élvezete sem veszít fényéből.

Bors-tipp: mi tegyünk, ha kigyulladt az olaj

  1. NE ÖNTS RÁ VIZET! Életveszélyes. Mutatjuk, hogyan oldhatod meg a helyzetet, hogy te és az otthonod is épségben megússzátok a rizikós szitut.
  2. Kapcsold ki a tűzhelyet.
  3. Fedd le az edényt: akár egy fémfedővel, tepsivel. Miért? Mert oxigén nélkül a láng gyorsabban kihuny.  
  4. Ha van otthon szódabikarbóna, szórd rá, ez igazi lánggyilkos konyhai hozzávaló.
  5. Ha van otthon tűoltókészülék használd, de vigyázz, csak a zsírtűzre alkalmas verzió lesz jó ebben az esetben. Ha nincs ilyened, mindenképpen szerezz be egyet. Életet is menthet!
  6. Ha nem alszik el a láng, azonnal hívd a 112-őt.  

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

