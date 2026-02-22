Ezek a konyhai eszközök mérgezőek lehetnek: nem mindegy hogyan használjuk a mindennapokban

Elsőre talán hihetetlennek tűnhet, de bizony az otthonunkban akadnak olyan konyhai eszközök, amelyek nem megfelelő használat esetén komoly egészségügyi kockázattal járnak. Bizonyos bevonatok, műanyagok vagy régi típusú edények hosszú távon olyan veszélyes anyagokat oldhatnak ki, amelyek hatással lehetnek a szervezetünkre. A Fanny magazin ezért most összeszedte azokat a hasznos tanácsokat, amelyekkel elkerülhetjük a rejtett kockázatokat a konyhában.

Veszélyes konyhai eszközök, amelyek komoly egészségügyi kockázatot rejtenek

Fotó: EmHoganPhoto / Shutterstock

Bizonyos eszközök káros anyagokat oldhatnak ki használat közben.

A régi vagy sérült konyhai edények nagyobb kockázatot jelenthetnek.

Tudatos választással megelőzhetők az egészségügyi kockázatok.

Veszélyes konyhai eszközök, amikre jobb lesz mostantól jobban figyelni

1. Puha szivaccsal tisztítsuk

A tapadásmentes, „teflon” bevonatokból káros anyagok kerülhetnek az ételbe: a bennük lévő PFAS-vegyületek a kutatások szerint károsíthatják a hormon- és immunrendszert, és növelhetik a rák kockázatát. Ne nyúljunk bele fém eszközzel, puha szivaccsal tisztítsuk, és a karcos eszközöket mindig dobjuk ki.

2. Tartsuk be a hőmérsékletet

Sokan használnak szilikon sütőformákat tapadásmentességük miatt, de fontos tudni, hogy 230–260 °C felett a szilikon bomlani kezdhet, és káros anyagokat is kibocsáthat. Fontos, hogy ne használjuk a megadott hőmérsékletnél magasabb hőfokon, vagy 200 °C fölött, és kerüljük a sérült darabokat, mert ezek könnyebben lebomolhatnak.

3. Ne főzzünk benne a savas ételeket

Az alumínium edények többnyire biztonságosak, de kis mennyiségű fém kioldódhat belőlük az ételbe, ami hosszú távon kockázatot jelenthet. Ráadásul a bevonat nélküli edényeknél más fémek, például réz is kioldódhat, főleg savas ételeknél, ezért érdemes ezeket más edényben elkészíteni.

4. Kerüljük el a fém eszközöket

A kerámia bevonatú edények többnyire fémalapúak, amelyeket vékony kerámiaréteg fed. Ez a tapadásmentes bevonat jó alternatívát jelent a teflon helyett. Kerüljük a fém eszközök használatát, mert ha a bevonat megkarcolódik, csökken a tapadásmentesség, és káros anyagok juthatnak az ételbe.