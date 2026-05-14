Divatőrület fenntarthatóan: budapesti piacon vonultak a modellek - képgaléria

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 19:10
Ugyan nem egy luxusmárka bemutatója volt, de a Fény utcai piacon is lélegzetelállító ruhákkal találkozhattunk szerda este. A Fenntartható Divatőrületek projekt keretein belül rendezett divatbemutatón a kultúra és a fenntarthatóság is nagy szerepet kapott. Mutatjuk a bámulatos ruhakölteményeket!

A Fenntartható Divatőrületek május 13-án este tartotta divatbemutatóját a Helló, Margit! fesztivál nyitóeseményeként, aminek a Fény utcai piac adott otthont. A bemutató a helyi közösségek együttműködéséről szólt, összehozva a kultúrát és a fenntarthatóság gondolatát. 

A divatbemutató modelljei az emeletről mozgólépcsővel érkeztek le a kifutóra / Fotó: Tumbász Hédi Bors

Piacos divatbemutató vagy divatos piacbemutató?

A Helló, Margit! programsorozat célja a Margit-negyed pezsgő kulturális életének bemutatása, ehhez csatlakozott a Fenntartható Divatőrületek projekt is. Közösen kitűzött céljuk összekötni a divatot, illetve a kultúrát a helyi közösséggel. A divatbemutató témája szorosan összefügg az egyedi helyszínnel is, ugyanis a piac és az ahhoz kapcsolódó motívumok, anyagok és elemek felhasználásával készültek el a bemutatott ruhák. A nem mindennapi helyszínt megtöltötték a szintén nem mindennapi alkotások, amelyeket egy látványos show keretében mutattak be.

A ruhák tervezésekor különös figyelmet szenteltek a fenntarthatóságnak, amit minden tervező beleépített alkotásaiba, megőrizve közben saját egyéniségét és jellegzetességét. A rendezvényt megelőzően különleges fotósorozat is készült, amelynek főszereplői, a kerület inspiráló alakjai fenntartható designer szettekben modellkedtek a piacon. Az elkészült képek hangulata jól megalapozta a divatbemutató estéjét.

A tervezők több stílusban és kivitelezésben, különböző anyagokból készítették el a ruhákat / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A divatbemutató a látványra és a szórakozásra épült, mégis előtérbe helyezte az újrahasználható anyagokat és gondolkodásra késztette a nézőket. Az eseménnyel arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a mindennapokban egyre inkább távolodjunk el a tömeggyártott fast fashion termékektől és ne dobjuk ki ruhadarabjainkat. Az alkotók között helyi designer tervezők is megtalálhatók, de a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Divat- és textiltervezés mesterszakos hallgatói is kibontakozhattak és bemutathatták tehetségüket. A látványos műsort követően sem állt le a buli, a kifutó helyére tágas tánctér került és éjszakába nyúlóan szólt a zene a vendégek szórakoztatására.

A Fenntartható Divatőrületek koncepciója már 2024-ben is nagyon népszerű volt, a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatásával tudták megtölteni a Merlin színházat. Akkor a divattervezők ismert magyar színésznők már nem használt ruhadarabjait alakították át. A fenntarthatóság jegyében valódi történeteket töltöttek meg új tartalommal.

Nem mindent lehet szóban leírni, viszont a galériánkban megnézheted, milyen különleges ruhákban vonultak fel a modellek tegnap este!

20260513 Budapest Fény utcai piac. Fenntartható divatőrültek, a a Helló, Margit! fesztivál nyitóeseményeként a Fény Utcai Piac egy estére különleges kulturális térré alakul át, ahol a divatbemutató nemcsak látvány, hanem élő, mozgó történet. A kifutón oly
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
