Divatőrület fenntarthatóan: budapesti piacon vonultak a modellek - képgaléria

A Fenntartható Divatőrületek május 13-án este tartotta divatbemutatóját a Helló, Margit! fesztivál nyitóeseményeként, aminek a Fény utcai piac adott otthont. A bemutató a helyi közösségek együttműködéséről szólt, összehozva a kultúrát és a fenntarthatóság gondolatát.

A divatbemutató modelljei az emeletről mozgólépcsővel érkeztek le a kifutóra / Fotó: Tumbász Hédi Bors

Piacos divatbemutató vagy divatos piacbemutató?

A Helló, Margit! programsorozat célja a Margit-negyed pezsgő kulturális életének bemutatása, ehhez csatlakozott a Fenntartható Divatőrületek projekt is. Közösen kitűzött céljuk összekötni a divatot, illetve a kultúrát a helyi közösséggel. A divatbemutató témája szorosan összefügg az egyedi helyszínnel is, ugyanis a piac és az ahhoz kapcsolódó motívumok, anyagok és elemek felhasználásával készültek el a bemutatott ruhák. A nem mindennapi helyszínt megtöltötték a szintén nem mindennapi alkotások, amelyeket egy látványos show keretében mutattak be.

A ruhák tervezésekor különös figyelmet szenteltek a fenntarthatóságnak, amit minden tervező beleépített alkotásaiba, megőrizve közben saját egyéniségét és jellegzetességét. A rendezvényt megelőzően különleges fotósorozat is készült, amelynek főszereplői, a kerület inspiráló alakjai fenntartható designer szettekben modellkedtek a piacon. Az elkészült képek hangulata jól megalapozta a divatbemutató estéjét.

A tervezők több stílusban és kivitelezésben, különböző anyagokból készítették el a ruhákat / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A divatbemutató a látványra és a szórakozásra épült, mégis előtérbe helyezte az újrahasználható anyagokat és gondolkodásra késztette a nézőket. Az eseménnyel arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a mindennapokban egyre inkább távolodjunk el a tömeggyártott fast fashion termékektől és ne dobjuk ki ruhadarabjainkat. Az alkotók között helyi designer tervezők is megtalálhatók, de a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Divat- és textiltervezés mesterszakos hallgatói is kibontakozhattak és bemutathatták tehetségüket. A látványos műsort követően sem állt le a buli, a kifutó helyére tágas tánctér került és éjszakába nyúlóan szólt a zene a vendégek szórakoztatására.

A Fenntartható Divatőrületek koncepciója már 2024-ben is nagyon népszerű volt, a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatásával tudták megtölteni a Merlin színházat. Akkor a divattervezők ismert magyar színésznők már nem használt ruhadarabjait alakították át. A fenntarthatóság jegyében valódi történeteket töltöttek meg új tartalommal.