KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sosem látott mutáció? Íme a férfi, aki majommá gyúrta magát

saját testsúlyos edzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 18:45
fitnesszedzőkaszkadőr
Samuel Carr nem elégedett meg azzal, hogy kigyúrja magát, mire jön a strandszezon. Úgy döntött, visszalép néhány lépcsőfokot az evolúciós létrán, és valódi ragadozóvá válik. Nézd meg, mire képes a lábfejével a majomember!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A srác, aki már-már ijesztő magabiztossággal mozog a függőleges falakon és a korlátokon, bebizonyította, hogy az emberi test olyanná válik, amivé formálják. Samuel, a majomember nem titkolt célja, hogy minél inkább állatiasabbá formálja a testét, hogy az izmai olyan funkciókat is elláthassanak, amikre legutóbb az ókorban volt szükségünk.

Majomember: épp a kezeit nyújtja falmászás előtt.
Samuel Carr valódi majomembert formált magából! (illusztráció) Fotó: Atiketta Sangasaeng / shutterstock
  • Szinte már állatias, ahogy kinéz.
  • Az átalakuláshoz falmászást és funkcionális edzést használt a konditermi edzés helyett.
  • Sokkal többre képes, mint egy hétköznapi ember.

A nagyvárosi Tarzan lábfejei szinte önálló életet élnek: annyit edzette, hogy már markolni is tud vele. Ez nem valami fura genetikai mutáció, hanem a falmászás, a saját testsúlyos és a mezítlábas edzések eredménye. A srác neve Samuel Carr, aki eldöntötte, hogy amennyire lehet, kitolja az emberi test határait. A videóban látható, hogy a széttartott lábujjai miatt olyan magabiztosan tud egy lábon állni, mint egy flamingó.

Ki ez a majomember? 

Samuel Carr modellként és színészként tevékenykedik az angyalok városában, Los Angelesben. A karrierje érdekében megjárta New Yorkot is, és a neves Stella Adler stúdióban tanult színészetet, ahol többek között Marlon Brando, Robert De Niro és Warren Beatty is végzett. Hollywoodban kaszkadőrmunkákat és fotózásokat is vállal – ami nem meglepő, hiszen ezzel a fizikummal és mozgáskultúrával elég nehéz lenne elrejteni őt a kamera elől.

Miért csinálja ezt?

Samuel nem akar megfelelni semmilyen szépségideálnak. Őt a teljesítmény és az emberi test határainak feszegetése érdekli. Mi, akik nézzük a videót, közben nem tudunk mit csinálni, mint tátott szájjal bámulva ámuldozni, ahogy ez a srác függőleges falakon fut fel, vagy olyan testhelyzetekbe csavarja magát, amiktől egy átlagembernek már a nézése közben is megfájdul minden tagja. A példájából is látszik, hogy a testünk sokkal többre lenne képes, ha nem tespednénk egész nap.  

Hogyan csinálta?

Samuel nem hisz a konditermi edzésben. Ezt a formát saját testsúlyos edzésekkel és falmászással érte el. Olyan izomcsoportokat is munkára bírt, amikről a legtöbben azt sem tudják, hogy léteznek. Ez a fajta edzés biztosítja számára a valódi robbanékonyságot és macskaszerű reflexeket. Vajon utána tudnád csinálni?

Tetszett? Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu