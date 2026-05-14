Sosem látott mutáció? Íme a férfi, aki majommá gyúrta magát

A srác, aki már-már ijesztő magabiztossággal mozog a függőleges falakon és a korlátokon, bebizonyította, hogy az emberi test olyanná válik, amivé formálják. Samuel, a majomember nem titkolt célja, hogy minél inkább állatiasabbá formálja a testét, hogy az izmai olyan funkciókat is elláthassanak, amikre legutóbb az ókorban volt szükségünk.

Szinte már állatias, ahogy kinéz.

Az átalakuláshoz falmászást és funkcionális edzést használt a konditermi edzés helyett.

Sokkal többre képes, mint egy hétköznapi ember.

A nagyvárosi Tarzan lábfejei szinte önálló életet élnek: annyit edzette, hogy már markolni is tud vele. Ez nem valami fura genetikai mutáció, hanem a falmászás, a saját testsúlyos és a mezítlábas edzések eredménye. A srác neve Samuel Carr, aki eldöntötte, hogy amennyire lehet, kitolja az emberi test határait. A videóban látható, hogy a széttartott lábujjai miatt olyan magabiztosan tud egy lábon állni, mint egy flamingó.

Ki ez a majomember?

Samuel Carr modellként és színészként tevékenykedik az angyalok városában, Los Angelesben. A karrierje érdekében megjárta New Yorkot is, és a neves Stella Adler stúdióban tanult színészetet, ahol többek között Marlon Brando, Robert De Niro és Warren Beatty is végzett. Hollywoodban kaszkadőrmunkákat és fotózásokat is vállal – ami nem meglepő, hiszen ezzel a fizikummal és mozgáskultúrával elég nehéz lenne elrejteni őt a kamera elől.

Miért csinálja ezt?

Samuel nem akar megfelelni semmilyen szépségideálnak. Őt a teljesítmény és az emberi test határainak feszegetése érdekli. Mi, akik nézzük a videót, közben nem tudunk mit csinálni, mint tátott szájjal bámulva ámuldozni, ahogy ez a srác függőleges falakon fut fel, vagy olyan testhelyzetekbe csavarja magát, amiktől egy átlagembernek már a nézése közben is megfájdul minden tagja. A példájából is látszik, hogy a testünk sokkal többre lenne képes, ha nem tespednénk egész nap.

Hogyan csinálta?

Samuel nem hisz a konditermi edzésben. Ezt a formát saját testsúlyos edzésekkel és falmászással érte el. Olyan izomcsoportokat is munkára bírt, amikről a legtöbben azt sem tudják, hogy léteznek. Ez a fajta edzés biztosítja számára a valódi robbanékonyságot és macskaszerű reflexeket. Vajon utána tudnád csinálni?

