5 hely az otthonodban, amit szinte biztosan elfelejtesz kitakarítani, pedig kellene

A takarítás lehet, hogy nem a kedvenc tevékenységed, mégis rendszeresen végzed, hogy az otthonod tiszta és rendezett legyen. De vajon valóban az? Nem lehet, hogy néhány aprónak tűnő részletről megfeledkeztél? A rendszeresen elhanyagolt területek kellemetlen szagokhoz, allergiához vagy más egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Nem kell különleges, méregdrága tisztítószereket beszerezned, pár egyszerű trükkel hosszú távon megőrizheted az otthonod higiénikusságát. Fedezd fel az öt leggyakrabban elfeledett helyet, hogy a lakásod tényleg makulátlan legyen.
A mosógép gumitömítése nedves és meleg, így a penészgombák és baktériumok szaporodásához ideális környezet. Ha nem tisztítod rendszeresen, a ruhák kellemetlen szagúak lesznek.
Bors-tipp: havonta egyszer töröld át ecetes vagy fertőtlenítő kendővel, és hagyd nyitva az ajtót a száradásig. Ez mérsékli a kellemetlen szagokat és csökkenti a baktériumok mennyiségét.
A szellőző és a páraelszívó belsejében lerakódó zsír és por nemcsak a hatékonyságot csökkenti, hanem a baktériumoknak is teret ad. Ezt is rendszeresen takarítani kell, de ha eddig elfelejtetted, az sem jelenti azt, hogy rendetlen vagy.
Bors-tipp: ha rendszeresen főzöl, havonta egyszer mosd át a szűrőket meleg, szappanos vízben, vagy ha fémből vannak, tedd be azokat a mosogatógépbe.
Ezekkel a felületekkel naponta érintkezel, de valószínűleg ritkán tisztítod őket, pedig baktériumok, vírusok és kosz rakódik rájuk.
Bors-tipp: heti egyszer töröld át antibakteriális kendővel a távirányítót és a leggyakrabban használt kapcsolókat, különösen influenzaszezonban, járványidőszakban.
A bútorok alatti területek és a szőnyeg sarkai könnyen kimaradnak a porszívózásból. Ezeken a területeken ugyanakkor rengeteg por, hajszál és atka rakódik le, ami allergiát okozhat.
Bors-tipp: kéthetente húzd el a bútorokat és porszívózd át alaposan az alattuk lévő területet, valamint a szőnyegek sarkait.
Habár a fürdőszoba az a hely, ahol tisztálkodsz, rengeteg kórokozó élvezi ott a vendégszereteted. A lefolyókban és szifonokban felgyülemlő hajszálak és szappanmaradványok baktériumok és kellemetlen szagok melegágyai, a zuhanyfejben felgyülemlett víz pedig a kórokozók egyik kedvenc helye.
Bors-tipp: havonta önts le a lefolyókon forró vizet és egy kevés ecetet, vagy használj speciális lefolyótisztítót a dugulás és a szagok kialakulásának megelőzésére. A zuhanyfejet havonta egyszer áztasd be ecetes, szódabikarbónás vízbe.
Tudtad?
A háztartásokban a távirányítókon és villanykapcsolókon gyakran több baktérium telepszik meg, mint a WC-ülőkén. A heti tisztításuk egyszerű, amellyel sok betegséget megelőzhetsz.
A lefolyó tisztítását fillérekből megoldhatod. Ha érdekel hogyan, nézd meg az alábbi videót!
