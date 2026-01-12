5 hely az otthonodban, amit szinte biztosan elfelejtesz kitakarítani, pedig kellene

Takarítás közben sok rejtett zugot hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni.

Ezeknek a helyeknek a kitakarítása az egészség hosszú távú megőrzése szempontjából is kiemelten fontos.

Egyszerű, hatékony módszerekkel a lakás minden zuga könnyen tisztán tartható.

A takarítás lehet, hogy nem a kedvenc tevékenységed, mégis rendszeresen végzed, hogy az otthonod tiszta és rendezett legyen. De vajon valóban az? Nem lehet, hogy néhány aprónak tűnő részletről megfeledkeztél? A rendszeresen elhanyagolt területek kellemetlen szagokhoz, allergiához vagy más egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Nem kell különleges, méregdrága tisztítószereket beszerezned, pár egyszerű trükkel hosszú távon megőrizheted az otthonod higiénikusságát. Fedezd fel az öt leggyakrabban elfeledett helyet, hogy a lakásod tényleg makulátlan legyen.

A takarítás nemcsak a tisztaság miatt fontos, hanem az egészséged miatt is.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Takarítási tippek – így ints búcsút a rejtett baktérium tanyáknak

1. Takarítás a mosógépben

A mosógép gumitömítése nedves és meleg, így a penészgombák és baktériumok szaporodásához ideális környezet. Ha nem tisztítod rendszeresen, a ruhák kellemetlen szagúak lesznek.

Bors-tipp: havonta egyszer töröld át ecetes vagy fertőtlenítő kendővel, és hagyd nyitva az ajtót a száradásig. Ez mérsékli a kellemetlen szagokat és csökkenti a baktériumok mennyiségét.

2. Konyhai szellőző és páraelszívó – zsír- és porgyűjtő

A szellőző és a páraelszívó belsejében lerakódó zsír és por nemcsak a hatékonyságot csökkenti, hanem a baktériumoknak is teret ad. Ezt is rendszeresen takarítani kell, de ha eddig elfelejtetted, az sem jelenti azt, hogy rendetlen vagy.

Bors-tipp: ha rendszeresen főzöl, havonta egyszer mosd át a szűrőket meleg, szappanos vízben, vagy ha fémből vannak, tedd be azokat a mosogatógépbe.

3. Távirányítók és kapcsolók – mikróbák melegágya

Ezekkel a felületekkel naponta érintkezel, de valószínűleg ritkán tisztítod őket, pedig baktériumok, vírusok és kosz rakódik rájuk.

Bors-tipp: heti egyszer töröld át antibakteriális kendővel a távirányítót és a leggyakrabban használt kapcsolókat, különösen influenzaszezonban, járványidőszakban.