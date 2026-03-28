Tarts velünk nagyi teadélutánjára – Top 3 retró sütemény, amit gyerekkorunkban úgy imádtunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 12:15
Vannak desszertek, amikkel először a nagymamánál találkoztuk, és az ízeket felnőttként is nosztalgiával keressük. Azért, hogy ezek a klasszikusok ne merüljenek feledésbe, a Fanny magazin összegyűjtötte a három legjobb retró süteményt, ami már az első harapásra nosztalgikus hangulatba hoz.
A retró sütemények varázsa abban rejlik, hogy nemcsak az ízlelőbimbóinkat kápráztatják el, hanem régi, gyerekkori emlékeinket is felébresztik. Egy-egy édes falat után szinte újra ott ülünk nagymamánk konyhájában, ahol a frissen sült finomságok illata lengte be a levegőt, és minden szelet süteményben ott volt a gondoskodás és a hatalmas szeretet. Ezek a klasszikus desszertek generációkat kötnek össze, és ma is legalább ugyanolyan örömet okoznak, mint annak idején, gyerekkorunkban.

Retró süteményeket készítő nagymama a konyhában.
Ezek a retró sütemények nagymamánk konyhájának hangulatát idézik fel bennünk.
  • 3 klasszikus retró sütemény nagyikánk konyhájából.
  • Nosztalgikus ízek, varázslatos illatok, amiket ma is úgy imádunk.
  • Ezekkel a pofonegyszerű receptekkel garantált a siker, még a gyerekek is imádják majd.

Retró sütemények - gyerekkorunk édességei, amikért odáig voltunk

A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legnépszerűbb retró sütemény recepteket, hogy te is újra átélhesd ezeket a régi ízeket, és akár a saját gyerekeidnek, unokáidnak is továbbadhasd a hagyományt.

Darálós keksz

Hozzávalók (kb. 25 darabhoz):

  • 100 g cukor
  • 1 tasak vaníliás cukor
  • 2 tojás
  • 120 g vaj vagy margarin
  • 350 g liszt
  • 2 ek. kakaópor
  • 1 biocitrom lereszelt héja
Retró sütemények közül a darálós keksz egy tányéron.
A darálós keksz igazi retró kedvenc, amit mindenki imád.
Elkészítés:

  1. A cukrot és a vaníliás cukrot keverjük fehéredésig a tojásokkal, majd adjuk hozzá a puha, felkockázott vajat. Fokozatosan dolgozzuk bele a lisztet, gyúrjuk össze. Kemény tésztát kell kapnunk.
  2. A tésztát osszuk ketté. A kakaóport keverjük simára egy kevés hideg vízben, majd gyúrjuk az egyik tésztadarabhoz. A másik tésztadarabba dolgozzuk bele a reszelt citromhéjat. Csomagoljuk mindkettőt alufóliába, és tegyük 3 órára mélyhűtőbe.
  3. A húsdarálóra szereljük fel a kekszformázót. Nyomjuk át rajta először az egyik, majd a másik tésztát. Késsel vágjuk tetszőleges méretű darabokra. Ez akkor a legegyszerűbb, miközben átnyomjuk.
  4. Egyenesen vagy megcsavarva helyezzük sütőpapírral leterített sütőlemezre a kekszeket. Előmelegített sütőben 190 fokon süssük 15-20 perc alatt készre.

Elkészítési idő: 24 perc + pihentetés

Aranygaluska vaníliasodóval

Hozzávalók (4 személyre):

  • 250 g liszt
  • fél tasak instant élesztő
  • 150 g vaj vagy margarin
  • 1 tojás 
  • 100 g cukor
  • kb. 75-100 ml langyos tej
  • 80 g őrölt dió

A sodóhoz:

  • 600 ml tej
  • 50 g cukor
  • 2 tasak vaníliás cukor
  • 4 tojássárgája
  • 1 púpozott ek. vaníliás pudingpor
Retró sütemények közül egy szelet aranygaluska a tányéron.
Klasszikus aranygaluska vaníliasodóval, ami mindenkit levesz a lábáról.
Elkészítés:

  1. A lisztben keverjük el az élesztőt, morzsoljunk hozzá 50 g hideg vajat, majd adjuk hozzá a tojást és 20 g cukrot. Kezdjük el összegyúrni, közben folyamatosan adagoljuk hozzá a tejet. Dolgozzuk össze egészen simára, majd letakarva, meleg helyen kelesszük a kétszeresére.
  2. A megkelt tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át, osszuk körülbelül 14 részre, majd mindből formázzunk gombócokat.
  3. A többi vajat olvasszuk meg, az őrölt diót keverjük össze a maradék cukorral.
  4. A gombócokat egyesével mártsuk meg az olvasztott vajban, majd hempergessük meg a cukros dióban. Helyezzük egy közepes méretű, sütőpapírral kibélelt kapcsos tortaformába. Fontos, hogy ne tegyük egymás mellé túl szorosan, mert sülés közben nőni fognak. Tetejüket locsoljuk meg a maradék vajjal és szórjuk meg a maradék cukros dióval. Letakarva kelesszük még 15 percet.
  5. Toljuk 180 fokra előmelegített sütőbe, és körülbelül 35 perc alatt süssük készre. Ha nagyon pirulna a teteje, takarjuk le alufóliával.
  6. A vaníliasodóhoz 500 ml tejet forraljunk fel kétféle cukorral, majd húzzuk le a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni.
  7. A maradék tejben keverjük simára a tojássárgájákat és a pudingport. Öntsük a langyos cukros tejhez, tegyük vissza a tűzre, és alacsony lángon, folyamatos keverés mellett főzzük addig, amíg egy kissé besűrűsödik. Tálaljuk az aranygaluska mellé.

Tipp: Instant élesztő helyett használhatunk negyed kocka friss élesztőt. Ezt egy kevés cukorral és a tejből 50 ml-rel felmelegítve futtassuk fel, majd így adjuk a liszthez.

Elkészítési idő: 65 perc + pihentetés

Női szeszély

Hozzávalók (8-10 szelethez):

  • 6 tojás 
  • 100 g kristálycukor 
  • 120 g vaj vagy margarin 
  • 150 g liszt
  • 1 kk. sütőpor
  • 150 g porcukor
  • 8 ek. baracklekvár (kb. 100 g)
  • 2 ek. őrölt dió
Retró sütemények közül egy darabka női szeszély a tányéron.
A Női szeszély az egyik legfinomabb retró sütemény.
Elkészítés:

  1. A tojásokat válasszuk szét. A tojássárgájákat keverjük fehéredésig a kristálycukorral, majd adjuk hozzá a puha vajat. A lisztet és a sütőport forgassuk apránként a tojásos elegyhez, alaposan dolgozzuk össze.
  2. A masszát simítsuk egy sütőpapírral bélelt, körülbelül 30 X 20 cm-es tepsibe, és 180 fokra elmelegített sütőben 30-35 perc alatt süssük készre. Amikor elkészült, hagyjuk kicsit hűlni, majd fordítsuk meg a tepsiben úgy, hogy a teteje kerüljön alulra.
  3. A tojásfehérjéket kezdjük el felverni. Amikor már hab állagú, apránként adagoljuk hozzá a porcukrot, verjük addig, amíg fényes, kemény állagot kapunk. A lekvárt keverjük össze az őrölt dióval.
  4. Kenjük meg a langyosra hűlt sütemény tetejét a lekvárral, majd halmozzuk rá a tojásfehérjehabot, simítsuk el. Tegyük vissza pár percre a sütőbe, amíg kis színt kap a hab. Teljes hűlés után szeleteljük fel.

Elkészítési idő: 80 perc

Ha a retró sütemények közül szívesen elkészítenéd a hagyományos gyümölcstortát, nézd meg az alábbi videót is:

