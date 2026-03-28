Tarts velünk nagyi teadélutánjára – Top 3 retró sütemény, amit gyerekkorunkban úgy imádtunk

A retró sütemények varázsa abban rejlik, hogy nemcsak az ízlelőbimbóinkat kápráztatják el, hanem régi, gyerekkori emlékeinket is felébresztik. Egy-egy édes falat után szinte újra ott ülünk nagymamánk konyhájában, ahol a frissen sült finomságok illata lengte be a levegőt, és minden szelet süteményben ott volt a gondoskodás és a hatalmas szeretet. Ezek a klasszikus desszertek generációkat kötnek össze, és ma is legalább ugyanolyan örömet okoznak, mint annak idején, gyerekkorunkban.

Fotó: BrandFotos / shutterstock

3 klasszikus retró sütemény nagyikánk konyhájából.

Retró sütemények - gyerekkorunk édességei, amikért odáig voltunk

A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legnépszerűbb retró sütemény recepteket, hogy te is újra átélhesd ezeket a régi ízeket, és akár a saját gyerekeidnek, unokáidnak is továbbadhasd a hagyományt.

Darálós keksz

Hozzávalók (kb. 25 darabhoz):

100 g cukor

1 tasak vaníliás cukor

2 tojás

120 g vaj vagy margarin

350 g liszt

2 ek. kakaópor

1 biocitrom lereszelt héja

A darálós keksz igazi retró kedvenc, amit mindenki imád.

Fotó: Nicole Lienemann / shutterstock

Elkészítés:

A cukrot és a vaníliás cukrot keverjük fehéredésig a tojásokkal, majd adjuk hozzá a puha, felkockázott vajat. Fokozatosan dolgozzuk bele a lisztet, gyúrjuk össze. Kemény tésztát kell kapnunk. A tésztát osszuk ketté. A kakaóport keverjük simára egy kevés hideg vízben, majd gyúrjuk az egyik tésztadarabhoz. A másik tésztadarabba dolgozzuk bele a reszelt citromhéjat. Csomagoljuk mindkettőt alufóliába, és tegyük 3 órára mélyhűtőbe. A húsdarálóra szereljük fel a kekszformázót. Nyomjuk át rajta először az egyik, majd a másik tésztát. Késsel vágjuk tetszőleges méretű darabokra. Ez akkor a legegyszerűbb, miközben átnyomjuk. Egyenesen vagy megcsavarva helyezzük sütőpapírral leterített sütőlemezre a kekszeket. Előmelegített sütőben 190 fokon süssük 15-20 perc alatt készre.

Elkészítési idő: 24 perc + pihentetés

Aranygaluska vaníliasodóval

Hozzávalók (4 személyre):

250 g liszt

fél tasak instant élesztő

150 g vaj vagy margarin

1 tojás

100 g cukor

kb. 75-100 ml langyos tej

80 g őrölt dió

A sodóhoz: