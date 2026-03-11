Irtózol a nyolclábú betolakodóktól? Íme, a megoldás – Pókriasztó növények, amik valóban hatásosak

Tudjuk, hogy nem sokan rajonganak a nyolclábú lakótársakért. Ha te is köztük vagy, van egy jó hírünk! Elhoztuk a leghatásosabb pókriasztó növényeket, amikkel finoman kitessékelheted a hívatlan vendégeket az otthonodból.
A pókok nem az orrukkal szagolnak, hanem a lábukon található szőrökkel érzékelik a környezetet. Az erős illóolajokat kibocsátó növények képesek megzavarni őket, ezért az állatok inkább más helyet keresnek maguknak.
Mutatjuk, mely növények a leghatásosabbak a pókok ellen!
A rozmaring nem csak a sült ételek mellé szuper választás. Erős, gyantás illata olyan olajokat tartalmaz, amely kifejezetten zavarja a pókokat.
Lakásban a legnaposabb ablakpárkányon érzi jól magát. Érdemes az ajtó vagy az ablak közelébe tenni. A friss hajtásokat akár le is lehet vágni és kisebb csokrokban elhelyezni a lakás több pontján.
Egyes eukaliptusz fajták szobanövényként is tarthatók. Ezüstös leveleik kifejezetten dekoratívak, így jól mutatnak. Az eukaliptusz olaj intenzív, ezért sok rovar és pók számára zavaró.
Fontos, hogy világos helyet igényel, napi több óra közvetlen napfényben érzi jól magát.
Ősszel gyakran kerül az erkélyre krizantém, de a lakáson belül is jól érzi magát. Természetes rovarriasztó anyagot, piretrint termel, amit egyébként is használnak a növényvédelemben.
Ha gondosan eltávolítjuk az elnyílt virágokat, hoz új bimbókat, így hosszabb ideig fejtheti ki pókriasztó növényként is hatását.
A bazsalikom erős aromája sem csak a paradicsomszószokat dobja fel. Illóolajai több rovart – például legyeket és szúnyogokat – is távol tartanak.
A bazsalikom gondozásánál a legfontosabb, hogy földjét ne hagyjuk kiszáradni, mert a növény nagyon érzékenyen reagál rá.
A menta az egyik legegyszerűbben nevelhető fűszernövény és meglepően hatékony lehet a lakásban kóborló pókok, de más rovarok ellen is. Erős, mentolos illata sok ízeltlábúnak túl intenzív, ezért a pókok elkerülik azokat a helyeket, ahol nagyobb mennyiségben jelen van.
Világos ablakban gyorsan nő, rendszeres öntözést igényel és minél többet csípünk vissza belőle, annál dúsabb lesz.
Használd ki a menta más szupererejét is! Készítsd el a videóban látható mentás receptet:
