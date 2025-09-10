Te is rettegsz a pókoktól? Ettől a trükktől tiltott zóna lesz az otthonod a nyolclábúak számára

Az őszi pók­szezon hivatalosan is elkezdődött, ami sok arachnofóbiás számára maga rémálom. Szerencsére ez nem olyan probléma, amit el kellene viselned, hiszen számos természetes megoldás létezik, amelyekkel távol tarthatod az otthonodtól a nyolclábú betolakodókat.

Elárulta a szakértő, hogyan űzheted el otthonodból a pókokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Liam Cleverdon, a Flooring King takarítási szakértője és igazgatója elárulta, hogy van egy fűszer, amit a pókok kimondottan gyűlölnek. Ráadásul jó eséllyel már ott lapul a konyhaszekrényedben, ez pedig nemmás mint a fahéj.

Távol tarthatod őket a háztól, ha egy kis őrölt fahéjat szórsz az ablakok, ajtók és szegélylécek köré. Egy evőkanálnyit a felmosó meleg vízhez is hozzáadhatsz a szokásos tisztítószer mellé. Fontos azonban, hogy jól elkeverd, mivel a fahéj hajlamos a folyadék tetején megülni, és ha nem oldódik fel rendesen, szemcsés maradványt hagyhat.

- magyarázta a szakértő, aki szerint ha felmosunk ezzel a csodaszerrel, menekülni fognak a pókok.

Ha épp nincs otthon fahéj, akkor sincs probléma, ugyanis nem csak ez segíthet a a nyolclábúak elűzésében. Liam a borsmentaolajat is meglepően hatékonynak nevezte, ugyanis a fahéjhoz hasonlóan ennek is olyan aromája van, amit a pókok ki nem állhatnak. Csupán 10-15 cseppet kell keverni egy kis vízbe, majd lefújni az ajtókat, ablakokat és repedéseket.

Egy harmadik alapanyaggal is el lehet üldözni a pókokat, ami nem más, mint a jól bevált fehér ecet.

Az ecet szintén praktikus, természetes riasztószer lehet, nagyjából ugyanúgy működik, mint az illóolajok. Egy egyszerű keverék, fele fehér ecet, fele víz egy szórófejes palackban bőven elegendő: csak permetezd be vele az ajtókereteket, ablakpárkányokat vagy a sarkokat, ahol a pókok valószínűleg bejönnének.

Viszont az ecetnél már kicsit jobban oda kell figyelni, hiszen a lakkozott vagy polírozott felületeket egy idő után tönkre teheti - írta a Mirror.