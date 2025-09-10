Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Te is rettegsz a pókoktól? Ettől a trükktől tiltott zóna lesz az otthonod a nyolclábúak számára

pók
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 14:00
rovarirtástrükk
Eljött az őszi pók­szezon, ami sokaknak egy rendkívül rémisztő időszak. Szerencsére egy takarítási szakértő most elárulta, melyik hétköznapi konyhai alapanyagokat utálják legjobban a pókok, köztük egy fűszert, ami szinte minden háztartásban megtalálható.

Az őszi pók­szezon hivatalosan is elkezdődött, ami sok arachnofóbiás számára maga rémálom. Szerencsére ez nem olyan probléma, amit el kellene viselned, hiszen számos természetes megoldás létezik, amelyekkel távol tarthatod az otthonodtól a nyolclábú betolakodókat.

Elárulta a szakértő, hogyan űzheted el otthonodból a pókokat.
Elárulta a szakértő, hogyan űzheted el otthonodból a pókokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Liam Cleverdon, a Flooring King takarítási szakértője és igazgatója elárulta, hogy van egy fűszer, amit a pókok kimondottan gyűlölnek. Ráadásul jó eséllyel már ott lapul a konyhaszekrényedben, ez pedig nemmás mint a fahéj.

Távol tarthatod őket a háztól, ha egy kis őrölt fahéjat szórsz az ablakok, ajtók és szegélylécek köré. Egy evőkanálnyit a felmosó meleg vízhez is hozzáadhatsz a szokásos tisztítószer mellé. Fontos azonban, hogy jól elkeverd, mivel a fahéj hajlamos a folyadék tetején megülni, és ha nem oldódik fel rendesen, szemcsés maradványt hagyhat.

- magyarázta a szakértő, aki szerint ha felmosunk ezzel a csodaszerrel, menekülni fognak a pókok.

Ha épp nincs otthon fahéj, akkor sincs probléma, ugyanis nem csak ez segíthet a a nyolclábúak elűzésében. Liam a borsmentaolajat is meglepően hatékonynak nevezte, ugyanis a fahéjhoz hasonlóan ennek is olyan aromája van, amit a pókok ki nem állhatnak. Csupán 10-15 cseppet kell keverni egy kis vízbe, majd lefújni az ajtókat, ablakokat és repedéseket.

Egy harmadik alapanyaggal is el lehet üldözni a pókokat, ami nem más, mint a jól bevált fehér ecet.

Az ecet szintén praktikus, természetes riasztószer lehet, nagyjából ugyanúgy működik, mint az illóolajok. Egy egyszerű keverék, fele fehér ecet, fele víz egy szórófejes palackban bőven elegendő: csak permetezd be vele az ajtókereteket, ablakpárkányokat vagy a sarkokat, ahol a pókok valószínűleg bejönnének.

Viszont az ecetnél már kicsit jobban oda kell figyelni, hiszen a lakkozott vagy polírozott felületeket egy idő után tönkre teheti - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
