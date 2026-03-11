Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Családi nyaraláson veszett nyoma – napokkal később az út szélén találták meg a holttestét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 15:30
Szörnyű véget ért a családi nyaralás. Az eltűnt fiatalt holtan találták meg.

Családi nyaralásról tűnt el az a fiatal, akit napokkal később az út szélén találtak meg – közölte a People. A 19 éves fiú éppen Malajziában nyaralt, amikor elszakadt családjától és nem sokkal később holttestére bukkantak. Az eltűnt fiú balesetet szenvedhetett halála előtt.

Eltűnt a családi nyaraláson, majd később holtan találtak rá
Eltűnt egy tinédzser a családi nyaraláson – napokkal később az út szélén találták meg a holttestét

A fiatal a családi nyaraláson szakadt el rokonaitól, végül holtan találtak meg az út szélén. Ahmad Azreeq Zafreen Ahmad Azhar eltűnését március 6-án jelentették a hatóságoknak. A rendőrség szerint utoljára egy benzinkútnál látták Beting Lintang térségében, ahol péntek hajnalban állt meg. Az áldozat édesapja, Ahmad Azhar Mohamad Yusof elmondta, hogy a család akkor kezdett aggódni, amikor az eltűnés éjszakáján nem tudták felvenni a kapcsolatot a fiúval. Holttestére március 8-án bukkantak rá, egy út menti bokros területen Kampung Bukit Jeruknál.

A rendőrség szerint valószínűleg még azon az éjszakán meghalt, amikor eltűnt. Azt gondolják, motorja megcsúszott és lesodródott az útról.

A gyászoló apa elmondta, hogy a család éjfél körül megálltak Besutban enni és üzentek a fiúnak, hogy találkozzanak, de nem kaptak választ.

Apaként rossz előérzetem volt, de azt mondtam magamnak, hogy tovább kell keresnem

— mondta az édesapa.

Vasárnap este civilek értesítették a hatóságokat, hogy egy férfi holttestét és egy motorkerékpárt találtak Bukit Jeruk közelében. A személyt később azonosították. A fiatal temetését a Syeikh Ibrahim muszlim temetőben tartották meg.

@bharianmy

Misteri kehilangan seorang remaja, Ahmad Azreeq Zafreen Ahmad Azhar, ketika dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Cameron Highlands akhirnya terjawab apabila ditemui mati di sebuah semak di Kampung Bukit Jeruk, Besut, petang tadi. #beritaditiktok

♬ bunyi asal - Berita Harian

 

