Családi nyaraláson veszett nyoma – napokkal később az út szélén találták meg a holttestét

Családi nyaralásról tűnt el az a fiatal, akit napokkal később az út szélén találtak meg – közölte a People. A 19 éves fiú éppen Malajziában nyaralt, amikor elszakadt családjától és nem sokkal később holttestére bukkantak. Az eltűnt fiú balesetet szenvedhetett halála előtt.

Eltűnt a családi nyaraláson, majd később holtan találtak rá Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Eltűnt egy tinédzser a családi nyaraláson – napokkal később az út szélén találták meg a holttestét

A fiatal a családi nyaraláson szakadt el rokonaitól, végül holtan találtak meg az út szélén. Ahmad Azreeq Zafreen Ahmad Azhar eltűnését március 6-án jelentették a hatóságoknak. A rendőrség szerint utoljára egy benzinkútnál látták Beting Lintang térségében, ahol péntek hajnalban állt meg. Az áldozat édesapja, Ahmad Azhar Mohamad Yusof elmondta, hogy a család akkor kezdett aggódni, amikor az eltűnés éjszakáján nem tudták felvenni a kapcsolatot a fiúval. Holttestére március 8-án bukkantak rá, egy út menti bokros területen Kampung Bukit Jeruknál.

A rendőrség szerint valószínűleg még azon az éjszakán meghalt, amikor eltűnt. Azt gondolják, motorja megcsúszott és lesodródott az útról.

A gyászoló apa elmondta, hogy a család éjfél körül megálltak Besutban enni és üzentek a fiúnak, hogy találkozzanak, de nem kaptak választ.

Apaként rossz előérzetem volt, de azt mondtam magamnak, hogy tovább kell keresnem

— mondta az édesapa.

Vasárnap este civilek értesítették a hatóságokat, hogy egy férfi holttestét és egy motorkerékpárt találtak Bukit Jeruk közelében. A személyt később azonosították. A fiatal temetését a Syeikh Ibrahim muszlim temetőben tartották meg.