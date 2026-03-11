Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
5 tuti tipp tavaszi hajhullás ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 15:45
Tavasszal újjáéled a természet, egyre többet süt a nap, és végre elfelejthetjük a vastag kabátokat. De van valami, ami sokakat kellemetlenül érint ebben az időszakban: a hajhullás. Mutatunk 5 tuti tippet, amelyek segítenek megőrizni a hajkoronád.
  • Tavasszal sokan tapasztalják, hogy a hajhullás erősebben jelentkezik, mint a téli hónapokban.
  • A szezonális hajhullás gyakran természetes jelenség, de vannak esetek, amikor érdemes kivizsgáltatni.
  • Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és mit tehetsz a tavaszi hajhullás ellen.

Ha te is azt veszed észre, hogy a hajad jobban hullik, mint télen, ne aggódj, nem vagy egyedül! A szezonális hajhullás teljesen természetes jelenség, de érdemes megérteni az okait és azt is, hogy mit tehetsz ellene.

Fiatal nő tavaszi hajhullással küzd.
A tavaszi hajhullás sokaknál átmeneti jelenség, de érdemes figyelni a jelekre.
Fotó: 123RF

Miért erősödhet fel tavasszal a hajhullás?

A hajunk folyamatosan cserélődik, és a növekedési ciklusa három fázisból áll:

  • Anagén fázis (növekedési szakasz): több évig is eltarthat, ilyenkor a haj aktívan nő.
  • Katagén fázis (átmeneti szakasz): a haj növekedése lelassul, ez kb. két hétig tart.
  • Telogén fázis (nyugalmi szakasz): a hajhagymák pihennek, majd a hajszálak kihullanak, és új hajszálak veszik át a helyüket.

Egy átlagos fejbőrön a hajszálak 85-90%-a a növekedési fázisban van, a többi pedig a nyugalmi fázisban. Tavasszal azonban több hajszál kerül a telogén fázisba, ami fokozott hajhullást eredményez.

De miért éppen tavasszal?

Tavasszal több tényező is hozzájárulhat ahhoz, hogy erősebbnek tűnjön a hajhullás. A hosszabb nappalok és az erősebb napsütés hatással lehetnek a hormonális folyamatokra, ez pedig a haj növekedési ciklusát is befolyásolhatja. A tél végére a szervezet vitaminraktárai is megcsappanhatnak, ami gyengítheti a hajhagymákat. Emellett a tavaszi allergiák miatt kialakuló gyulladás és fejbőrirritáció is közrejátszhat abban, hogy ilyenkor több hajszál hullik ki.

Mikor jelez a hajhullás komolyabb problémát?

A szezonális hajhullás teljesen normális, és általában magától elmúlik. Ha viszont a hajhullás tartós, vagy foltokban ritkul a hajad, érdemes utánajárni az okoknak. 

Így különböztetheted meg a szezonális hajhullást a komolyabb problémáktól:

  • Ha csak egy kicsivel több hajszálat veszítesz a megszokottnál, akkor valószínűleg szezonális hajhullásról van szó.
  • Ha a hajad foltokban ritkul, vagy jelentősen elvékonyodik, akkor lehet, hogy alopeciáról (kopaszodás) van szó.
  • Ha viszket, ég vagy fáj a fejbőröd, akkor egyéb fejbőrproblémák is állhatnak a háttérben.
  • Ha bizonytalan vagy, érdemes szakemberhez fordulni, hogy kizárhasd a komolyabb problémákat.

Hajhullás és vitaminhiány: lehet összefüggés?

Sokan hajvitaminokat szednek a hajhullás ellen, de vajon tényleg segítenek? Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok valóban támogathatják a haj növekedését – de nem minden esetben.

Milyen vitaminok és ásványi anyagok fontosak a haj egészségéhez?

  • A-vitamin – segíti a sejtek növekedését, de túlzott bevitele hajhullást okozhat.
  • B-vitaminok (B2, B3, B7, B9, B12) – támogatják a hajhagymák működését és a sejtek anyagcseréjét. A biotin (B7) például népszerű hajerősítő, de önmagában kevés tudományos bizonyíték támasztja alá a hatását.
  • C-vitamin – segíti a vas felszívódását, ami kulcsfontosságú a hajhagymák oxigénellátásához. 
  • D-vitamin – hozzájárul az új hajhagymák kialakulásához, hiánya összefügghet a hajhullással.
  • E-vitamin – antioxidánsként segíthet a fejbőr egészségének megőrzésében.
  • Vas – a hajhagymák oxigénellátásához szükséges. Ha vashiányos vagy, az hajhulláshoz vezethet.
  • Cink és szelén – támogatják a fejbőr és a hajhagymák egészségét.

Ha laborvizsgálat kimutatja, hogy valamelyik vitaminból vagy ásványi anyagból hiányod van, akkor érdemes célzott étrend-kiegészítőket szedni. 

Viszont a túlzott vitaminbevitel veszélyes is lehet: például a túl sok A-vitamin, vas vagy szelén hajhullást okozhat.

5 praktikus tipp hajhullás ellen

  1. Táplálkozz kiegyensúlyozottan, fogyassz sok fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat. 
  2. Figyelj a hajápolásra, kerüld a forró hajformázó eszközöket és a durva hajápolási termékeket.
  3. Masszírozd a fejbőröd, hogy serkentsd a vérkeringést.
  4. Csökkentsd a stresszt, mert a fokozott stressz is hozzájárulhat a hajhulláshoz.
  5. Ha szükséges, pótold a vitaminokat, de csak orvosi ellenőrzés mellett.
  6. A tavaszi hajhullás legtöbbször átmeneti, de ha a probléma tartósan fennáll vagy súlyosbodik, érdemes szakember segítségét kérni.

A hajhullás okai és kezelése:

