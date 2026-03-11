5 tuti tipp tavaszi hajhullás ellen

Ha te is azt veszed észre, hogy a hajad jobban hullik, mint télen, ne aggódj, nem vagy egyedül! A szezonális hajhullás teljesen természetes jelenség, de érdemes megérteni az okait és azt is, hogy mit tehetsz ellene.
A hajunk folyamatosan cserélődik, és a növekedési ciklusa három fázisból áll:
Egy átlagos fejbőrön a hajszálak 85-90%-a a növekedési fázisban van, a többi pedig a nyugalmi fázisban. Tavasszal azonban több hajszál kerül a telogén fázisba, ami fokozott hajhullást eredményez.
Tavasszal több tényező is hozzájárulhat ahhoz, hogy erősebbnek tűnjön a hajhullás. A hosszabb nappalok és az erősebb napsütés hatással lehetnek a hormonális folyamatokra, ez pedig a haj növekedési ciklusát is befolyásolhatja. A tél végére a szervezet vitaminraktárai is megcsappanhatnak, ami gyengítheti a hajhagymákat. Emellett a tavaszi allergiák miatt kialakuló gyulladás és fejbőrirritáció is közrejátszhat abban, hogy ilyenkor több hajszál hullik ki.
A szezonális hajhullás teljesen normális, és általában magától elmúlik. Ha viszont a hajhullás tartós, vagy foltokban ritkul a hajad, érdemes utánajárni az okoknak.
Így különböztetheted meg a szezonális hajhullást a komolyabb problémáktól:
Sokan hajvitaminokat szednek a hajhullás ellen, de vajon tényleg segítenek? Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok valóban támogathatják a haj növekedését – de nem minden esetben.
Milyen vitaminok és ásványi anyagok fontosak a haj egészségéhez?
Ha laborvizsgálat kimutatja, hogy valamelyik vitaminból vagy ásványi anyagból hiányod van, akkor érdemes célzott étrend-kiegészítőket szedni.
Viszont a túlzott vitaminbevitel veszélyes is lehet: például a túl sok A-vitamin, vas vagy szelén hajhullást okozhat.
A hajhullás okai és kezelése:
