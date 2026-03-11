5 tuti tipp tavaszi hajhullás ellen

Tavasszal sokan tapasztalják, hogy a hajhullás erősebben jelentkezik, mint a téli hónapokban.

A szezonális hajhullás gyakran természetes jelenség, de vannak esetek, amikor érdemes kivizsgáltatni.

Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és mit tehetsz a tavaszi hajhullás ellen.

Ha te is azt veszed észre, hogy a hajad jobban hullik, mint télen, ne aggódj, nem vagy egyedül! A szezonális hajhullás teljesen természetes jelenség, de érdemes megérteni az okait és azt is, hogy mit tehetsz ellene.

A tavaszi hajhullás sokaknál átmeneti jelenség, de érdemes figyelni a jelekre.

Fotó: 123RF

Miért erősödhet fel tavasszal a hajhullás?

A hajunk folyamatosan cserélődik, és a növekedési ciklusa három fázisból áll:

Anagén fázis (növekedési szakasz): több évig is eltarthat, ilyenkor a haj aktívan nő.

Katagén fázis (átmeneti szakasz): a haj növekedése lelassul, ez kb. két hétig tart.

Telogén fázis (nyugalmi szakasz): a hajhagymák pihennek, majd a hajszálak kihullanak, és új hajszálak veszik át a helyüket.

Egy átlagos fejbőrön a hajszálak 85-90%-a a növekedési fázisban van, a többi pedig a nyugalmi fázisban. Tavasszal azonban több hajszál kerül a telogén fázisba, ami fokozott hajhullást eredményez.

De miért éppen tavasszal?

Tavasszal több tényező is hozzájárulhat ahhoz, hogy erősebbnek tűnjön a hajhullás. A hosszabb nappalok és az erősebb napsütés hatással lehetnek a hormonális folyamatokra, ez pedig a haj növekedési ciklusát is befolyásolhatja. A tél végére a szervezet vitaminraktárai is megcsappanhatnak, ami gyengítheti a hajhagymákat. Emellett a tavaszi allergiák miatt kialakuló gyulladás és fejbőrirritáció is közrejátszhat abban, hogy ilyenkor több hajszál hullik ki.

Mikor jelez a hajhullás komolyabb problémát?

A szezonális hajhullás teljesen normális, és általában magától elmúlik. Ha viszont a hajhullás tartós, vagy foltokban ritkul a hajad, érdemes utánajárni az okoknak.

Így különböztetheted meg a szezonális hajhullást a komolyabb problémáktól:

Ha csak egy kicsivel több hajszálat veszítesz a megszokottnál, akkor valószínűleg szezonális hajhullásról van szó.

Ha a hajad foltokban ritkul, vagy jelentősen elvékonyodik, akkor lehet, hogy alopeciáról (kopaszodás) van szó.

Ha viszket, ég vagy fáj a fejbőröd, akkor egyéb fejbőrproblémák is állhatnak a háttérben.

Ha bizonytalan vagy, érdemes szakemberhez fordulni, hogy kizárhasd a komolyabb problémákat.

Hajhullás és vitaminhiány: lehet összefüggés?

Sokan hajvitaminokat szednek a hajhullás ellen, de vajon tényleg segítenek? Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok valóban támogathatják a haj növekedését – de nem minden esetben.