Ints búcsút a pókhálóknak: 3 egyszerű trükk pókok ellen

A pókok hasznosak a természetben, hiszen rovarokat gyérítenek, de a lakásban a legtöbben nem kérünk belőlük. A reggeli zuhany előtt a fürdő falán mozgó árnyék vagy egy frissen felfedezett háló a sarokban nem a legjobb napindító élmény. Érdemes kipróbálni néhány egyszerű trükköt, amelyek segítenek pókmentessé tenni a lakást.

A pókok ellen természetes módszerrel is védekezhetsz.

Fotó: Robert Petrovic / Shutterstock

Miért jelennek meg a pókok ősszel a lakásban?

Ahogy a nyár véget ér, a rovarok és velük együtt a pókok is menedéket keresnek. Kint egyre kevesebb a táplálék, bent viszont meleg van és védett környezet. Nem csoda, hogy a lakás falai között érzik biztonságban magukat. Bár ökológiai szempontból hasznosak, kevesen szeretnének a szobatársaik lenni.

3 természetes módszer pókok ellen

Fahéj

A fahéj nemcsak süteményekbe jó, hanem pókok ellen is kiváló. Erős, fűszeres illata elriasztja a nyolclábúakat, így természetes gátat képezhetünk a lakás körül. Elég egy kevés őrölt fahéjat szórni az ablakpárkányokra, az ajtó köré vagy a sötét sarkokba. Még praktikusabb, ha felmosásnál használjuk: egy evőkanál fahéj egy vödör meleg vízben, és a padló nemcsak tiszta lesz, hanem illatos is, ami taszítja a pókokat. Így minden takarítás egyben pókriasztó művelet is.

Borsmentaolaj

A borsmenta illata sokak kedvence, a pókok viszont ki nem állhatják. Egy egyszerű házi spray-vel könnyen védekezhetsz ellenük: pár csepp borsmenta illóolajat keverj fél liter vízhez, majd fújd be vele az ablakkereteket, szegélyeket és a sarkokat. Így a lakás tiszta és illatos lesz, miközben a pókok messziről elkerülik majd. Ez a módszer ráadásul teljesen vegyszermentes, így biztonságos a gyerekekre és a háziállatokra nézve is.

Ecet

Az ecetet szinte mindenki használja takarításhoz, de kevesen tudják, hogy a pókok ellen is bevethető. Egy rész víz és egy rész fehér ecet keverékét töltsd szórófejes flakonba, és permetezd be vele a sarkokat, a radiátor mögötti részeket és a pókok kedvenc helyeit. Ezzel hosszú távon megakadályozhatod, hogy visszatérjenek. Fontos viszont, hogy lakkozott fa felületeken ne használd rendszeresen, mert kárt tehet a bevonatban.