Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Vencel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Pókhálót természetes anyagokkal eltakarító nő gumikesztyűben

Ints búcsút a pókhálóknak: 3 egyszerű trükk pókok ellen

takarítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 17:45
tippőszpókotthon
Amikor hűvösebbre fordul az idő, a pókok mindig előkerülnek. Ők is beköltöznek a melegebb szobákba, és hirtelen minden sarokban megjelenik egy pókháló. Léteznek ugyanakkor természetes, illatos megoldások, amelyekkel távol tarthatod a nyolclábúakat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A pókok hasznosak a természetben, hiszen rovarokat gyérítenek, de a lakásban a legtöbben nem kérünk belőlük. A reggeli zuhany előtt a fürdő falán mozgó árnyék vagy egy frissen felfedezett háló a sarokban nem a legjobb napindító élmény. Érdemes kipróbálni néhány egyszerű trükköt, amelyek segítenek pókmentessé tenni a lakást.

Egy ágyban mászó póktól megrémülő nő a takaró alá bújva
A pókok ellen természetes módszerrel is védekezhetsz.
Fotó: Robert Petrovic /  Shutterstock 

Miért jelennek meg a pókok ősszel a lakásban?

Ahogy a nyár véget ér, a rovarok és velük együtt a pókok is menedéket keresnek. Kint egyre kevesebb a táplálék, bent viszont meleg van és védett környezet. Nem csoda, hogy a lakás falai között érzik biztonságban magukat. Bár ökológiai szempontból hasznosak, kevesen szeretnének a szobatársaik lenni.

3 természetes módszer pókok ellen

Fahéj

A fahéj nemcsak süteményekbe jó, hanem pókok ellen is kiváló. Erős, fűszeres illata elriasztja a nyolclábúakat, így természetes gátat képezhetünk a lakás körül. Elég egy kevés őrölt fahéjat szórni az ablakpárkányokra, az ajtó köré vagy a sötét sarkokba. Még praktikusabb, ha felmosásnál használjuk: egy evőkanál fahéj egy vödör meleg vízben, és a padló nemcsak tiszta lesz, hanem illatos is, ami taszítja a pókokat. Így minden takarítás egyben pókriasztó művelet is.

Borsmentaolaj

A borsmenta illata sokak kedvence, a pókok viszont ki nem állhatják. Egy egyszerű házi spray-vel könnyen védekezhetsz ellenük: pár csepp borsmenta illóolajat keverj fél liter vízhez, majd fújd be vele az ablakkereteket, szegélyeket és a sarkokat. Így a lakás tiszta és illatos lesz, miközben a pókok messziről elkerülik majd. Ez a módszer ráadásul teljesen vegyszermentes, így biztonságos a gyerekekre és a háziállatokra nézve is.

Ecet

Az ecetet szinte mindenki használja takarításhoz, de kevesen tudják, hogy a pókok ellen is bevethető. Egy rész víz és egy rész fehér ecet keverékét töltsd szórófejes flakonba, és permetezd be vele a sarkokat, a radiátor mögötti részeket és a pókok kedvenc helyeit. Ezzel hosszú távon megakadályozhatod, hogy visszatérjenek. Fontos viszont, hogy lakkozott fa felületeken ne használd rendszeresen, mert kárt tehet a bevonatban.

Természetes, biztonságos és hatékony

A fahéj, a borsmenta és az ecet használata egyaránt egyszerű, mégis hatékony megoldást nyújt, amellyel vegyszerek nélkül tarthatod tisztán a lakást. Ezek az anyagok elriasztják a pókokat, és közben kellemes illattal töltik meg a teret.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu