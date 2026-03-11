Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Biciklis baleset ért egy kislányt Kiskunfélegyházán, majdnem tragédiával végződött – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 15:40
A rendőrség szerint egy hajszálon múlt a tragédia. A biciklis baleset veszélyeire figyelmeztetnek.

Biciklis baleset miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség. Az eset Kiskunfélegyházán történt, miután egy kislány gyakorlatilag egy kocsi alá esett azután, hogy elvesztette az egyensúlyát. 

Biciklis balesetek megelőzésére hívja fel a figyelmet a rendőrség
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Biciklis balesetekre figyelmeztet a rendőrség 

Majdnem tragédiával végződött egy véletlen baleset Kiskunfélegyházán, amikor egy bicikliző kislány feltehetőleg elvesztette az egyensúlyát a biciklin ülve, majd felborult. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy a kislánynak hatalmas szerencséje volt: a vétlen sofőr mellett, az útra esett, és nem pedig az autó alá. A sofőr azonnal megállt és a gyermek segítségére sietett. 

Az esettel kapcsolatosan a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy egyre több kerékpáros jelenik meg a jó idő beköszöntével, ezért kérik az autósokat és a kerékpárosokat is, hogy fokozottan figyeljenek oda a közlekedésre. Kiemelten hangsúlyozzák a gyermekek védelmét, illetve az ő biztonságos közlekedésükre is felhívták a figyelmet. 

Mielőtt a gyerekeket kiengedjük a forgalomba, beszéljük át velük a közlekedési szabályokat, és gyakoroljunk is velük

 - hangsúlyozták, amelyről a Tények.hu is beszámolt.

 

