Biciklis baleset ért egy kislányt Kiskunfélegyházán, majdnem tragédiával végződött – videó

Biciklis baleset miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség. Az eset Kiskunfélegyházán történt, miután egy kislány gyakorlatilag egy kocsi alá esett azután, hogy elvesztette az egyensúlyát.
Majdnem tragédiával végződött egy véletlen baleset Kiskunfélegyházán, amikor egy bicikliző kislány feltehetőleg elvesztette az egyensúlyát a biciklin ülve, majd felborult. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy a kislánynak hatalmas szerencséje volt: a vétlen sofőr mellett, az útra esett, és nem pedig az autó alá. A sofőr azonnal megállt és a gyermek segítségére sietett.
Az esettel kapcsolatosan a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy egyre több kerékpáros jelenik meg a jó idő beköszöntével, ezért kérik az autósokat és a kerékpárosokat is, hogy fokozottan figyeljenek oda a közlekedésre. Kiemelten hangsúlyozzák a gyermekek védelmét, illetve az ő biztonságos közlekedésükre is felhívták a figyelmet.
Mielőtt a gyerekeket kiengedjük a forgalomba, beszéljük át velük a közlekedési szabályokat, és gyakoroljunk is velük
- hangsúlyozták, amelyről a Tények.hu is beszámolt.
